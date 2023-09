Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de septiembre de 2023

Piscis

Piscis, deja de nadar en las aguas de la fantasía y enfrenta la realidad. Toma medidas concretas para alcanzar tus sueños en lugar de quedarte atrapado en el mundo de las ilusiones. Ten mucho cuidado en el ambiente en que te desenvuelves pues te meterán en pedos unas put%$#s amistades que no sirven ni pa ingar a su madre, te tienen un chorro de envidia y las malas vibras que te lanzan hacen que en días te sientas cansado y con dolores musculares, trata de no lidiar tanto con esas personas o de lo contrario te van a perjudicar con comentarios p3ndejos y energías negativas. Momento de que tu cuerpo sea lo más importante, haz un cambio de vida en el cual verte y sentirte bien sea ´punto clave de tu vida, proyectos, logros y metas. Viene un viaje quizás fuera del país que estarás planeando con amistades o familia en el cual te la pasarás de lo mejor pues te servirá mucho para renovar tus energías y tu forma de ver la vida. Es momento de poner en una balanza todos esos momentos vividos y saber agradecer tanto por lo bueno como por lo malo.

Acuario

Acuario, conecta con tus emociones, no solo con tu intelecto. La empatía te ayudará a fortalecer tus relaciones y comprender mejor a los demás. Si esa persona que te pretende no está dispuesta a dedicarte el tiempo y las atenciones que necesitas estás perdiendo el tiempo. Te llegará una noticia o sorpresa que te va a hacer el día. Ya no pienses tanto en el futuro que nadie sabe si estarás en él, vive cada día como si fuera el último y disfruta lo que viene siendo la caricia. Te va a llegar un dinerito que te debían y la oportunidad de un viaje a lugar de playa se aproxima, te la vas a pasar a todas margaras. Hay mucha suerte en juegos de azar, pero deberás de irte con mucho cuidado en ese plano material. Te espera nuevas oportunidades y cambios en cuestiones de tus sentimientos. En lo laboral nuevas propuestas, no dejes un trabajo sin tener asegurado otro más o de lo contrario te quedarás como el perro de las dos tortas.

Capricornio

Capricornio, no todo se trata de escaladas hacia el éxito. Disfruta del viaje, no solo de la meta. Dedica tiempo a ti mismo y a tus seres queridos, no solo al trabajo. Deja las cosas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos. Ya es momento de dejar el pasado atrás, centra tus fuerzas y energías en lograr tus objetivos, que el mundo ruede, no te detengas por nadie que nadie lo va a hacer por ti. Posibilidades de cambios en trabajo, familia y con amistades. Un sueño te revelará grandes cosas. Si tienes pareja no te detengas más y da el siguiente paso, necesitas cambiar la rutina o de lo contrario en cualquier momento todo se irá al suelo. Entenderás el porqué de muchas cosas y sobre todo por qué no funcionaron. Ponte las pilas y soluciona cualquier problema que hayas tenido con otras personas para renovar tus energías y no cargar con karmas o problemas del pasado, para estar sin rencores, problemas o complicaciones. Pon más atención a tu forma de verte. Excelentes fechas para meditar tu vida y ver si lo que has hecho ha sido suficiente para lograr tus metas y tus objetivos.

Sagitario

Sagitario, deja de buscar aventuras en lugares lejanos y descubre la magia que tienes justo en tu vida cotidiana. La gratitud te hará apreciar lo que tienes. Comprenderás que a pesar de tantas cosas por la que has pasado has sido feliz en algún momento de tu vida. No cambies mucho tu forma de ser pues podrías perder tu esencia. Si tienes pareja y esta te trata como cualquier otra persona ten cuidado pues el amor podría estar terminando, necesitas sentirte especial con quien amas. Posibilidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás genial. Cuídate mucho de lo que comentas pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la quijada suelta. Tus proyectos y metas que emprendas de hoy en adelante deberán de girar en torno a tu vida y no a la de los demás, ponte metas a corto y mediano plazo solo así podrás lograr lo que buscas y quieres para ti. Cuida mucho tu alimentación en estos días pues podrías sufrir molestias estomacales. Como enemigo o enemiga esperas el momento pa tirar el golpe y quien te la hace te la paga.

Escorpión

Escorpio, suelta esos rencores. No tienes que llevarlos contigo para siempre. El perdón te liberará de una carga pesada. Aprende a dejar ir y encontrarás la paz. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría detener tus planes, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas. Está por llegar el momento en que entenderás el porqué de las cosas, es momento de que aprendas de los errores que te hicieron caer, no temas arriesgar una vez más, eso sí, mantén siempre la guardia puesta para evitar que te vuelvan a mermar la existencia. Una veladora roja con canela te ayudará a abrir puertas en cuestiones del amor y mejorar tu relación en caso de que exista algún problema. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges y no pierdas el piso. Ya no mendigues cariño ni amor por nadie, date tu lugar y tú taco que lo mereces. Es probable que la vida te ponga en una situación algo compleja, no te estreses, las cosas tomarán el mejor rumbo.

Libra

Libra, no huyas de los conflictos como si fueran monstruos bajo la cama. A veces, enfrentar los problemas es necesario para el crecimiento. Deja de ser un diplomático y habla con sinceridad. Hay momentos en que desconfías mucho de la persona que está a tu lado, si hay dudas esa relación jamás va a prosperar, necesitas poner los pies en la tierra y saber hacia dónde te diriges para evitar cometer los mismos errores de antes. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo. Probabilidades de viaje a una playa o ciudad colonial. Amistades se van y otras regresan del pasado, no dejes entrar a nadie que ya te haya afectado la existencia. Trata de ir más por eso que te mueve tus sentimientos pues es lo que te llenará el corazón. Ya no te permitas caer por nadie y ve tras tus metas y sueños, reemplaza a quien no te busca, y deja de llorarle o de mendigar amor a quien solo te da dolores de cabeza.

Virgo

Virgo, no todo tiene que ser perfecto. Deja de pulir cada detalle hasta el cansancio. Aprende a aceptar la imperfección y encontrarás belleza en lo inesperado. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada. Cuidado con menospreciarte o darte menos valor del que posees. Aprende de tus errores y no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, recibirás crítica y más y eso se debe a la envidia que llegas a causar donde pisas. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. Despójate de gente tonta que solo te limita o no te deja avanzar en el cumplimiento de tus sueños.

Leo

Leo, sé un poco menos dramático, ¿vale? No todo es una obra de teatro épica con un reparto de estrellas. Baja un poco el volumen y deja que otros brillen. La modestia te sentará bien. Amores nuevos llegan viejos se olvidan lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella. Podrías estar algo aturdido por la salud de un familiar o por una situación que tiene que ver con tu trabajo o amigos, dale tiempo al tiempo y confía en Dios que todo va a seguir su cauce. Has tenido la oportunidad de ser feliz y la has dejado pasar por atender a quien solo te ha hecho sentir mal y te ha dado tristezas y dolores de cabeza. Te podría llegar una noticia inesperada que te pondrá algo de malas. Perderás a una persona que estuvo siempre ahí para ti esperando tu atención, tu cariño y tu amor. Te vienen chismes muy fuertes, no te dejes influenciar por personas que apenas y conoces, no tomes en cuenta chismes ni críticas, enfócate en tu trabajo y tus cosas.

Cancer

Querido Cáncer, no cargues con el peso del mundo en tus hombros. A veces, está bien pedir ayuda. No tienes que ser la roca para todos. Permítete un poco de vulnerabilidad y verás cómo las relaciones mejoran. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Familiares te necesitarán más que nunca. Si te sientes cansado o agotado trata de reposar lo suficiente pues en poco tiempo hay posibilidades de desarrollar alguna enfermedad de los nervios. Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes nada. Relación de amistad se encuentra en la cuerda floja. Cambia tu forma de actuar con las personas que te buscan y te procuran, sé más considerado. Es probable que en estos días te sientas algo raro o rara y eso se debe a que muchos de tus sueños, ponte las pilas que grandes cambios se aproximan en tu vida entre ellos entrada de ingresos económicos y se te quitará la venda de tus ojos sobre ciertas personas que te han estado mintiendo y viendo la cara.

Géminis

Géminis, tu mente está corriendo a mil por hora, pero no todo el mundo puede seguirte. Enfócate en lo que realmente importa en lugar de saltar de una idea a otra. La concentración te llevará lejos. Sentirás cierto rencor por persona de tu pasado pues la persona que eres hoy se debe a esa persona que tanto te gangrenó la vida anteriormente. No confíes en personas que conocerás en este fin de semana que viene pues podrían meterte en chismes. No busques a alguien con quien irte de borrachera, busca a quien se preocupe por ti y con hechos te muestre que le importas. Tu sentido de humor y manera de ver la vida son parte indispensable para lograr el interés de las personas hacia tu persona, no confundas tus sentimientos y no sigas viviendo en el suelo ni mendigando cariño ni atención por una persona que nomás está ahí con palabras, pero jamás con hechos.

Verás que el amor es complicado y más porque has entrado en un punto en el cual no se constituye como una necesidad para ti. Un amor a distancia desaparecerá, te enteras de fallas de su parte, infidelidades, etc. Retorno de persona del pasado.

Tauro

Tauro, deja de aferrarte a tus terquedades como un toro en un rodeo. La vida no siempre seguirá tus reglas. Sé más flexible y descubrirás que la felicidad no siempre viene envasada como lo planeaste. Ponte las pilas en el gym o la zumba para que recuperes a la brevedad tu cuerpazo criminal, estás comiendo muchas cosas que te engordan y va ser complicado bajar de peso más adelante. Ya no permitas que comentarios negativos de personas sin qué hacer te arruinen tus días, algunas ocasiones les das más importancia a eso que a lo que tú crees y piensas de ti. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas mal con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. No tengas miedo de enfrentar nuevos retos pues estos te darán las armas para que en el futuro estés preparado para nuevas batallas.

Aries

Escucha, Aries, Debes frenar esa cabeza de choque tuya. Si sigues saltando sin pensar, te estrellarás contra una pared. Tómate un respiro, planea tus movimientos y conquistarás el mundo. Te cambiará la suerte en cuestiones de azar. La llegada de amistad nueva de piel blanca se aproxima. Recibirás noticia especial que tiene que ver con trabajo o familia. Un proyecto que tenías pensado se cancelará debido a cuestiones económicas y desacuerdos de personas. La vida te ha llenado de buenas oportunidades, pero no has sabido aprovecharlas, te encanta mendigar amor y atención cuando lo mas importante debería ser darte tu valor como persona y ser humano. Deja que el mundo ruede y deja de preocuparte por lo que no vale la pena ni tiene sentido. Es momento de ver el pasado para que no vuelvas a cometer esos mismos errores que no te conducirán a nada nuevo ni mejor. Vienen cambios buenos y posibilidades de iniciar una relación la cual será muy buena para ti pues te dará esa paz y tranquilidad que no has encontrado ni visto desde hace mucho tiempo.