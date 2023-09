Ciclón deja más de 340,000 personas damnificadas en Brasil y decenas de muertos

El paso de un ciclón extra tropical que castigó hace una semana el sur de Brasil ha causado hasta el momento 46 muertes y dejó 46 personas desaparecidas, 924 heridas y más de 340,000 damnificadas, informaron este domingo las autoridades.

El último boletín divulgado por la Defensa Civil de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay y el más afectado por las inundaciones, aumentó también de 88 para 93 la cantidad de ciudades con daños por el fenómeno meteorológico.

O presidente @LulaOficial, diretamente do G20, liderou as ações do @govbr de resgate e salvamento, reconstrução das cidades e recuperação da economia gaúcha.

Repasses liberados para a população afetada até este domingo (10) somam R$741 milhões.

📲 DIGITAL/PR pic.twitter.com/i3yiRa9hV0

— Governo do Brasil (@govbr) September 10, 2023