Derrumbe de puente que conducía al faro de Maine dejó al menos 11 heridos

Al menos 11 personas resultaron heridas después de que la plataforma de un faro histórico de Maine colapsara el sábado, durante el evento anual del estado que fomenta el turismo a este tipo de lugares históricos.

Los visitantes del faro de Doubling Point cayeron a las rocas y marismas en la costa del río después de que la última parte de la rampa que conducía al faro se derrumbara, según un comunicado del subjefe de bomberos de Bath, Chris Cummings.

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales locales y otras seis fueron tratadas en el lugar, pero ninguna de las heridas ponía en peligro sus vidas, dijo Cummings.

Numerosos departamentos de seguridad pública acudieron al lugar. “Fue un esfuerzo de equipo”, dijo Cummings, cuyo departamento está en una pequeña ciudad a unos kilómetros de distancia.

El incidente ocurrió el Día del Faro Abierto de Maine, una celebración anual patrocinada por la Guardia Costera de Estados Unidos donde se anima a los turistas a visitar docenas de faros históricos en todo el estado.

Los Amigos de Doubling Point Light, que administran el faro, dijeron a The Associated Press que aún no hay un plazo para la reparación de la plataforma. El sitio web del faro indica que está cerrado a los visitantes hasta nuevo aviso.

El faro de Doubling Point es un faro activo que se utiliza para ayudar a la Guardia Costera, según la American Lighthouse Foundation.

El sitio tiene una larga pasarela de madera que conduce a través de una zona pantanosa hasta el faro, que a su vez es más corto que muchos en el estado con una altura de torre de 23 pies (siete metros).

El gobierno compró el terreno donde se encuentra el faro en Arrowsic, Maine, en 1896 después de que un informe anual instara a la necesidad de luces antiniebla a lo largo del río Kennebec, dice el sitio web del faro.

“En 1899, el faro fue trasladado desde su base original a su ubicación actual al final de una larga pasarela que se extiende a través del pantano hasta el río Kennebec”, dice el sitio web.

Friends of the Doubling Point Light recaudó 50,000 dólares para reconstruir los cimientos del faro. Todo el proyecto se completó en 2001, e incluyó la reconstrucción del camino hacia el faro y una nueva capa de pintura.

Sigue leyendo:

• Tragedia en la India: Mueren 15 personas electrocutadas tras explosión de transformador

• Explosiones accidentales dejan 12 muertos y 50 heridos en Pakistán

• EE.UU. prepara tropas para la posible evacuación de su embajada en Sudán donde hay intensos combates