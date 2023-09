Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de septiembre de 2023

Piscis

Piscis, Soñar despierto está bien, pero de vez en cuando puedes ponerle pausa y tomar medidas concretas. No te pierdas en tu mundo de fantasía. En el amor, establece límites y no te dejes llevar por las corrientes emocionales. Si no tienes una relación te encuentras en la etapa perfecta para aflojar el gaznate, ya no pierdas oportunidades y di lo que sientes, recuerda que si no te acepta al menos dejarás de seguir perdiendo el tiempo ahí y centrar tus energías en una nueva persona que esté dispuesto o dispuesta a tenerte. Aguas con las envidias pues estarán a la orden del día, tu tenacidad pa’ ir por las cosas despierta cierta molestia en las demás personas, que te valga tu sigue tu camino, compra la medalla o el dije de SAN BENITO y bendícelo y úsalo te va ayudar a tumbar cualquier trabajo de brujería o de malas energías que pudieran enviarte. En cuestiones de trabajo no hagas ningún cambio por el momento pues no se ve buen escenario para ti, si tienes un trabajo y quieres algo mejor ve por eso pero no sueltes lo que tienes hasta no tener asegurado lo nuevo. Se avecinan movimientos en el área del dinero y tramites y documentos por arreglar, no dejes todo para el último y termina esos pendientes para no meterte en problemas o atrasarte en situaciones que tienes que resolver de ya!

Acuario

Acuario, proponte dejar de ser tan distante. Conéctate con tus emociones y con las personas que te rodean. En el amor, no temas ser auténtico y mostrar tu verdadero yo. Viaje en puerta de familiares. Todos los arreglos de documentos y trámites se muestran positivos para esta semana. No permitas que tu lengua suelta afecte a quien de verdad quieres y que tengan que pagar justos por pecadores. Ten cuidado en ese aspecto o te estarás exponiendo a perder una amistad o romper una relación. No descuides tu alimentación y bájale a las cenas pues es lo que te esta engordando muchísimo. A veces eres bien canijo y das miedo por tu sinceridad y falta de tacto para decir las palabras que sientes pero también es cierto que la has cajeteado mucho pues has dañado a quien no lo merecía ni tenía voz ni voto. No andes de más y espera a que las relación madure, no es necesario aflojarle en la primera cita a quien te interesa para saber si hay o no compatibilidad, recuerda que es mejor esperar y esperar pues eso va fortalecer y hacer más intensa la relación, lo que se consigue pronto se desecha pronto así que tu sabes hasta dónde quieres llegars.

Capricornio

Capricornio, relájate un poco cariño. No todo es trabajo y responsabilidad. Disfruta de la vida y permite que la diversión entre en tu rutina. En el amor, no tengas miedo de mostrar tu lado más suave. Necesitas ser más hijo e hija de la guayaba con quien quiera dañar tu entorno y más amoroso o amorosa con quien siempre ha estado ahí sin condición alguna. Aprende a ser más sincero o sincera y expresar tus sentimientos, sean cuales sean, no permitas que otras personas sean quien expresen de forma equivocada lo que tú estás sintiendo. Empezarás a encontrar esa paz que tanto has necesitado y tanta falta te ha hecho, tu vida comenzará a cobrar un nuevo sentido pues comenzará a nacer un sentimiento muy especial por alguien a quien conociste hace poco tiempo, no tengas miedo en dar tu ese paso pues recuerda que el tiempo es muy corto, disfruta al máximo a esa persona y trata de mostrar tus sentimientos hacia él o ella pues esa será la clave para que el sentimiento sea reciproco; no pongas trabas y deja de ser una persona tan insegura, la burra no era arisca pero la hicieron, no porque te afectaron en tu pasado signifique que siempre vaya ser así.

Sagitario

Sagitario, debes dejar de ser tan impulsivo. Piensa antes de actuar y no te metas en problemas innecesarios. En el amor, comprométete y deja de huir de las relaciones. No permitas eso, recuerda que requieres de una persona de tiempo completo en tu vida que te valore y te enseñe el verdadero sentido de una relación y no a alguien que solo te pueda ofrecer pedazos de su tiempo. Un amor a distancia solo te está afectando tu existencia pues no te deja iniciar nuevo romance ni esa persona da ese paso, no pierdas tu tiempo ahí y menos si esta persona ya tiene una relación, a veces te humillas tanto y te conformas con tan poco que te desvaloras muchísimo. Cuida mucho tu manera de desenvolverte en la sociedad pues últimamente te has comportado como un o una cualquiera, recuerda que si bien es cierto que te debe de valer lo que los demás piensen también es cierto que con ciertas actitudes tuyas puedes asustar a la persona que de verdad les importas, no se trata de fingir o ser otra persona, pero si trata de no perder tu esencia y no adoptar conductas de otras personas que lejos de beneficiarte te pueden hundir más.

Escorpión

Escorpio, Es hora de soltar viejas heridas y rencores. No puedes avanzar si te aferras al pasado. En el amor, sé honesto y vulnerable. La intimidad emocional es clave. Déjate de tonterías y aprende a respetar otras opiniones y puntos de vista, recuerda que no siempre tú tienes la razón, a veces quieres dominar todo tu entorno y al hacer eso solo logras que las personas te bufen o hablen a tus espaldas pues no das pie o cavidad a recibir comentarios y cuando los recibes sueles ofenderte. No permitas que personas que apenas conoces te den su opinión acerca de tus decisiones o te arriesgas a cometer esos errores que tanto has evitado. Cuidado con tu amargura, vienen días en los cuales ni tú mismo o misma te aguantarás. Pon más atención a tu salud y no la descuides por no cuidarte, recuerda que eres muy de enfermarte muy rápido, ten cuidado con lo que comes o con los cambios de temperatura. Amistad te buscará pero solo para sacarte información. No juzgues por las apariencias a esas personas que acabas de conocer, mejor aprende a convivir más con ellas pues está a punto de nacer una bella amistad o quizás algo más sólido como una relación.

Libra

Querido Libra, Toma decisiones y no las retrases posponiéndolas. Deja de buscar la aprobación de los demás y confía en tus instintos. En el amor, equilibra tu relación y no permitas que nadie te saque de onda. Posibilidades de un viaje y de reencuentro con familiares a los que ya tienes tiempo de no ver. Te llegarán noticias del extranjero o de amistades que viven fueras. Un problema que te ha traído bien preocupado o preocupada empezará a ver la luz, no decaigas si al principio sientes que no lo vas a lograr, recuerda que cuando más obscuro se pone es porque estás por ver la luz. Ten muy presente cuáles son tus metas en la vida pues no estás trabajando para cumplirlas, no intentes lograr llegar a ella de un solo paso, necesitas ir poco a poco tras eso que buscas y quieres. A veces tú ingenuidad te hace confiar mucho en las personas y por esa razón sales bien decepcionado o decepcionada y lastimada, no caigas en esos juegos y no confíes ni en tu sombra.



Virgo

Virgo, Es hora de relajarte un poco. No todo debe ser perfecto. Permítete cometer errores y aprender de ellos. En el amor, deja de ser tan crítico y acepta a tu pareja tal como es. El día que aceptes tus defectos ese día nadie podrá hacerte daño con nada, recuerda que nadie es perfecto, deja de martirizarte y poner siempre tus errores en la mesa, a veces tú no eres el culpable de lo que pasa y sin embargo te echas tierra. Si has pensado en cambiar de trabajo ten cuidado pues puedes dejar algo en el cual tienes seguridad por algo que no sabes a ciencia cierta si será formal y seguro. Te vas a reunir con una persona de tu pasado que tuvo un sitio muy importante en tu vida amorosa. Recordarán bellos momentos. No confundas tus sentimientos, recuerda que las personas cambian rápido de humor y parecer y pueden llegar a mostrar ciertas atenciones y cariños hacia tu persona al punto de que tu confundas eso con amor e interés hacia ti. En caso de no tener pareja no te achicopales que te anda rondando una persona de piel blanca, hay posibilidades de encuentro de sabanas con una amistad, aguas porque puedes salir lastimado o lastimada.

Leo

Leo, querido, No seas tan egocéntrico, no todo gira alrededor tuyo. Aprende a compartir el escenario. En el amor, muestra un poco de humildad y escucha a tu pareja. Relaciones familiares se fortalecerán. Un sueño te dejará mucho que pensar. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo sin más traiciones y humillaciones. Acércate a quien te busca, aléjate de quien te busca solo por interés. Siempre fuerte y optimista. La venganza siempre será tu mejor platillo pero alguna veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo. Un dinero extra que llegaría se cancela, no prestes dinero pues solo te echas enemigos. Momento de comenzar de cero en muchos aspectos y quitar de tu vida a personas que no te suman solo te restan en tu andar, días de cambios y de comenzar a pensar en lo que te hace feliz.

Cancer

Querido Cáncer, Deja de ser tan sensible. No todos tienen la intención de herirte. Enfrenta tus miedos y sal de tu caparazón. En el amor, no te aferres al pasado. Deja ir viejas heridas y permite que entre el amor en tu vida. Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu chingada figura así como a reducir el estrés. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención como por ejemplo tus sueños y tu familia. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes que deberían de ser resueltas al momento. Si tienes pareja bájale a los celos algunas veces exageras de más. Tu carácter tan fuerte podría incomodar a muchas personas tienes el poder de decir lo que sientes sin pelos en la lengua. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va hacer sentir mal y te decepcionarás por completo.

Géminis

Géminis, ¡cálmate un poco! Las palabras pueden ser tus mejores amigas o tus peores enemigas. Piensa antes de hablar y evita los chismes. En el amor, la comunicación es clave, así que abre ese corazón tuyo y exprésate. Amores de una noche aparecerán y podrían confundirte en tus sentimientos. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te afectó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida. Recuerda que quien te quiera te lo demostrará con hechos y no solo con palabras falsas que tarde o temprano salen sobrando.

Tauro

Tauro, querido, Debes dejar de ser tan testarudo. ¿Ves esa oportunidad que tienes delante? No la dejes escapar por terquedad. Aprovecha tus habilidades y ponlas en práctica. En el amor, no seas tan posesivo, ¡deja respirar a tu pareja! Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto contigo. Cuidado con tramites, no son buenos tiempo para realizarlos. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Un vecino anda ladrando mucho de tu reputación. No temas a cambios en el área sentimental, échale ganas al corazón y todo lo que tenga que ver con tus sentimientos, es momento que seas más jijo de la tostada, disfruta de la caricia, de las relaciones pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que afecta tu libertad. Persona del pasado retorna para pedir disculpas por sus errores.

Aries

¡Ariano querido! ¿Sabes qué? Es hora de dejar de darle vueltas al asunto y actuar. Deja de dudar y lánzate de cabeza a tus metas. Si alguien se interpone en tu camino, ¡pues que se aparte o que se atenga a las consecuencias! En el amor, no tengas miedo de expresar tus deseos y necesidades. Si no lo haces, nadie adivinará lo que quieres. Eres de buen corazón y se preocupa por tu familia pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Chismes al por mayor por parte de quien creías amigo o amiga. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas, identifícala, se trata de alguien que te ha escrito mucho últimamente. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas que te atontado o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable ni vela en el entierro has tenido. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Te vas enterar que una amistad te está tomando el pelo.