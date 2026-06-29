Más de 20 personas fueron arrestadas en serie de redadas de ICE en Inland Empire

Cuando empezaron a llegar llamadas de que ICE estaba presente en el Inland Empire el sábado por la mañana, los organizadores de la Coalición de Inland Empire por la Justicia para los Inmigrantes y otros grupos no se imaginaron que ese fin de semana terminaría con más de 20 personas detenidas.

De acuerdo con Tamara Márquez, representante del grupo de la coalición IC4IJ, las llamadas a la línea de respuesta rápida del condado empezaron a las 5 de la mañana y no terminaron hasta mediodía.

“Aunque es cierto que las detenciones han disminuido, nunca se detuvieron, pero este fin de semana nos recordó al verano del año pasado, en donde nos encontrábamos llegando al lugar de la redada y los agentes ya se habían ido y estaban en otro sitio”, describió Marquez. “Literalmente iban y venían deteniendo a gente por todos lados, era la misma sensación que sentimos el año pasado en donde todo sucedía muy rápido.”

Arrestos en Riverside, Ontario, Pomona y otras ciudades

De acuerdo con la documentación de la organización Inland Coalición para Justicia Inmigrante, de enero de 2025 a diciembre del mismo año reportaron más de 1,000 incidentes en la zona de Inland Empire, con 295 detenidos, 8,000 llamadas y 28,000 mensajes de texto a la línea de respuesta rápida.

Muchos de ellos dicen que están seguros de que hay muchos más incidentes que no fueron reportados. Y este fin de semana fue un recordatorio para muchos de que los arrestos siguen ocurriendo y que la posibilidad de un aumento persiste.

Márquez dijo que las ciudades más afectadas este último fin de semana fueron Riverside, Jurupa Valley, Ontario, Pomona, Highland, Fontana y Montclair, donde se reportaron seis arrestos. Tres de esas personas arrestadas a las 6:11 a.m. fueron trasladadas a San Bernardino para ser procesadas. Sus familiares se comunicaron rápidamente con IC4IJ.

“Algunos familiares se han puesto en contacto con nosotros; sabemos de dos personas que firmaron su orden de deportación ese mismo día”, informó Marquez. “La sobrina de los dos hombres nos llamó para decirnos que firmaron los documentos sin saber qué estaban firmando porque no saben inglés. Simplemente firmaron, lo cual es muy común”.

Empezaron a detener personas a las 5 am y siguieron

La organización es una de las muchas que estuvieron vigilando las calles y atendiendo llamadas que seguían llegando. Márquez dice que han notado tácticas similares usadas por agentes; una de ellas es la discriminación racial, en la que comienzan a detener a grupos de personas que se dirigen al trabajo.

“Creo que hoy nos tomó por sorpresa porque, aunque no es nada nuevo que empiecen a realizar detenciones a las 5 a.m., la última redada registrada fue a las 12 p.m. ese mismo día”, explicó. “Y para nosotros fue una sorpresa porque, por lo general, si empiezan temprano a las 5 a.m., terminan alrededor de las 10, pero esta vez siguieron arrestando a gente”.

“Mantente siempre alerta, observa y apoya a las organizaciones y grupos que realizan esta labor y actúan como los ojos de la comunidad y ten a la mano el número de teléfono de respuesta rápida para reportar a ICE”, recordó Márquez, la representante de la coalición IC4IJ.

Oliver es uno de los hombres que fueron detenidos en una de las varias redadas de ICE que ocurrieron este fin de semana en el Inland Empire. Crédito: GoFundMe

Familia devastada por detención de Oliver camino al trabajo

Una de las cosas que los organizadores, como Márquez, quieren que la comunidad mantenga presente es que detrás de estos arrestos hay personas con familias que también están directamente afectadas. Una familia ya creó una campaña de GoFundMe para ayudar a sacar a su familiar de la detención. La familia de Oliver, quien fue arrestado el sábado 27 de junio de 2026.

“Nuestra familia recibió una noticia devastadora: mi esposo, Oliver, fue detenido injustamente por agentes de ICE mientras iba de camino a su trabajo”, indicó su esposa, Claudia, en la página de GoFundMe. “Oliver es un esposo amoroso, un hermano que siempre está para su familia, un hombre trabajador y respetuoso, sin ningún antecedente penal”.

Su arresto fue descrito por su esposa como una pesadilla que ocurrió apenas unos meses después de que el papá de Claudia también fue detenido por ICE.

“Justo cuando nuestra familia comenzaba a sanar, volvemos a enfrentar el miedo, la incertidumbre y los altos gastos legales”, contó Claudia en la página de donaciones.

Otra ola de redadas de ICE el domingo

El domingo las redadas de ICE ocurrieron en Ontario, Jurupa Valley, Desert Hot Springs y Riverside. Los organizadores le recomiendan a la comunidad que permanezca alerta y preste atención a lo que sucede a su alrededor. También impulsa a la gente a convertirse en voluntarios en organizaciones y grupos que llevan todo un año realizando este trabajo sin parar.

“Nuestras comunidades fueron objeto de ataques por parte de ICE y familias fueron separadas”, dijo Márquez el sábado por la tarde. “No podemos permitir que estos ataques se conviertan en algo normal”.

Número de respuesta rápida para todo el Inland Empire (909)361-4588

Conviértete en un Rapid Responder en el Inland Empire aquí o apoya el trabajo de IC4IJ aquí.