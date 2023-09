Se dan a conocer las causas de la muerte del actor Paul Reubens

El actor Paul Reubens, famoso por su personaje de “Pee-wee Herman”, falleció el pasado 30 de julio, pero ahora la revista People dio a conocer las causas oficiales de su muerte. Según el certificado de defunción del artista, éste murió a causa de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, ya que sus pulmones no pudieron liberar suficiente oxígeno a la sangre.

Aunado a ello, desde hace varios años Reubens padecía dos tipos de cáncer: uno de pulmón -que había hecho metástasis- y otro en la sangre y médula ósea (leucemia mieloide aguda). Él decidió por su propia cuenta ocultar estos padecimientos, y en declaraciones que fueron publicadas tras su fallecimiento expresó a sus fans lo siguiente: “Por favor, acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando durante los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos y seguidores. Los he amado mucho a todos y disfruté haciendo arte para ustedes”.

Con una larga carrera en cine y televisión que no sólo se centraba en el personaje de “Pee-wee”, Paul también escribió secretamente su libro de memorias, y de acuerdo a lo que dio a conocer su publicista Kelly Bush Novak hace dos meses, ese trabajó saldrá a la venta, aunque hasta el año próximo.

