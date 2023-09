Cómo curar una herida más rápido

Cómo evitar que un pequeño corte se convierta en una infección peligrosa

By Laura Entis

Te haces un rasguño al cortar una cebolla y sangras. O te das un golpe con la mesita y te raspas la espinilla. Hay infinitas formas de lesionarse la piel. Y a medida que envejecemos, nuestro organismo es menos eficaz en la cicatrización, lo que aumenta la probabilidad de que estas heridas no cicatricen.

Por qué la cicatrización se hace más lenta con la edad

Con el paso del tiempo, la piel se vuelve más fina, menos elástica y se rompe con más facilidad, afirma Peter Abadir, MD, profesor asociado de geriatría de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. El daño solar agrava el problema, por lo que la piel de los brazos, las espinillas, el dorso de las manos y otras zonas expuestas habitualmente a la luz solar es especialmente delicada.

Las células de la piel que producen queratina también pierden su capacidad de dividirse con el tiempo, dice el doctor Elof Eriksson, profesor emérito de cirugía plástica en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. Y las deficiencias de vitaminas y minerales como la vitamina D, la vitamina C y el zinc también pueden ralentizar la cicatrización, dicen los expertos.

Los medicamentos pueden influir

Los antiinflamatorios, incluidos los esteroides y los analgésicos como el ibuprofeno, pueden reducir la velocidad de recuperación porque “la primera fase de la cicatrización de una herida es la inflamación”, afirma Abadir. “Si bloqueas la inflamación, retrasas la cicatrización de la herida”.

Cuándo acudir al médico

Si la herida es grande, por lo general más de 2×2 pulgadas, o lo suficientemente profunda que se extiende más allá de la piel, debes ver a un médico, dice el doctor Elof Eriksson, profesor emérito de la Facultad de Medicina de Harvard. Las heridas más pequeñas y menos complicadas deberían desaparecer en dos semanas. Dicho esto, si un corte o rasguño leve no mejora en la forma o el tiempo que cabría esperar, “entonces debes buscar atención médica”, dice el doctor David Margolis, director del programa de úlceras cutáneas de Penn Medicine en Filadelfia.

Si no estás seguro, o si la herida está hinchada, roja o dolorosa, considera al menos enviarle una foto a tu médico, dice el médico Peter Abadir, de Johns Hopkins.

Los anticoagulantes también pueden ralentizar la recuperación, dice la médica Caroline Fife, directora de la Clínica de Heridas St. Luke’s Wound Clinic de The Woodlands, Texas.

No dejes nunca de tomar un medicamento sin consultar antes a tu médico.

El tratamiento adecuado

Para un corte o rasguño que esté sucio, empieza por limpiarlo suavemente con jabón líquido y agua del grifo. A continuación, sécalo con palmaditas y aplica un vendaje que “crea un entorno húmedo de cicatrización”, explica Eriksson. Es importante retener algo de humedad porque así las células cutáneas de la parte superior y el borde de la herida se mantienen vivas y ayudan a cicatrizar la zona.

Si una herida supura, envuélvela en algo absorbente, como un vendaje de gomaespuma, dice Eriksson. Para las heridas más secas, los vendajes transpirables como Tegaderm funcionan bien, añade, mientras que las gasas pueden resecar la zona.

Los vendajes secos como la gasa también pueden acabar dañando la piel circundante al retirarlos, por lo que si usas uno, considera la posibilidad de usar también vaselina o un gel para heridas para evitar que el vendaje se pegue, dice Fife.

Los antibióticos tópicos no siempre son útiles, y “mucha gente es alérgica a ellos”, dice Fife. “Si una herida parece infectada, es mejor que acudas al médico”.

Cuando las heridas no desaparecen

En general, se considera que una herida es crónica si no se cura en 30 días, o “siempre que no se cure en el [plazo de tiempo] que crees que debería curarse”, dice Margolis.

Si padeces una enfermedad crónica asociada a las úlceras cutáneas, como diabetes o enfermedades vasculares, “habla con tu médico para que te ayude a entender lo que ocurre y a minimizarlas o prevenirlas”, dice Margolis. A veces, esas úlceras pueden prevenirse antes de que se produzcan.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de septiembre de 2023 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.