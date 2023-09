En ajustados leggings negros Carmen Villalobos se muestra en el gimnasio, haciendo ejercicio con una pelota

Carmen Villalobos ha regresado de lleno al gimnasio, y ahora compartió con sus fans en Instagram un video que la muestra usando un conjunto de top y leggings negros, mientras realiza extenuantes rutinas con pesas y una pelota para fortalecer brazos y piernas, siendo supervisada por su entrenadora Lorena Ospina. El mensaje que escribió junto al clip fue: “Marika no puedo más 🤣! Un poquito del entreno de ayer 💪🏼! Gracias por todo mi Lore, eres lo máximo, menos tus palmadas, que al final me dejan sin caminar 🥹🤣🤣 ! Te quierooooooooo ❤️! Para ver resultados hay que tener disciplina y aplica para todo en la vida mi gente bella”.

Después de un largo viaje que hizo por Europa la bella actriz colombiana no ha dado a conocer su próximo proyecto televisivo, pero retomó sus ejercicios para transformar su figura, pues como ella misma dice, el cuerpo tiene memoria: “Empecé a darle el lunes, y cuando comencé les conté que me daban mareos, nauseas…horrible. Llevo toda la semana entrenando…se siente una demasiado motivada para seguirle dando. Es impresionante también cómo se comienzan a ver los cambios”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A Carmen Villalobos le encanta la música y es gran fan de la cantante Karol G, por lo que hace algunas semanas fue junto con una amiga a uno de los conciertos que la reguetonera dio en el Hard Rock Stadium de Miami. Ella no dejó de cantar los hits de su compatriota y escribió junto a los videos que publicó en Instagram lo siguiente: “Tremendo show , tremenda mujer, tremenda vibra y tremenda compañía”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Sigue leyendo: