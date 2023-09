Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de septiembre de 2023

PISCIS

Piscis, tu mundo de ensueño es hermoso, pero no te pierdas en él. Enfoca tu imaginación en metas concretas y trabaja para hacer tus sueños realidad. La magia está en ti, pero necesitas acción para que se manifieste. Te meterán en chismes. Si no quieres subir de peso ponte las pilas ya de una buena vez, ve al gym a la zumba o lo que sea, pero deja de estar echado o echada. Tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores, hay personas muy perras e infelices que te han lastimado en tu pasado y podrían seguir lastimandote y haciendo daño, necesitas ponerte las pilas y ya no permitir que te jueguen el dedo en la boca. Ponte ya las pilas deja la flojera a un lado, la vida te está llenando de nuevas oportunidades en muchos aspectos de tu vida sin embargo por estar esperando a quien nunca llegará las estas dejando pasar. Vienen muchos momentos de grandes cambios en tu vida pues te vas a hacer muy bitch en este periodo al punto de lastimar a personas que ni la deben ni la temen. Déjate de cosas del pasado ya no pienses en lo que no fue sino en lo que está llegando a tu vida, comete al mundo, se feliz, disfruta, ve por lo que quieres y no esperes que te caiga del cielo que eso nunca sucederá. Una amistad mostrará el cobre y te va a decepcionar mucho, ni te preocupes que la vida no se va a detener, deja que siga su curso y cada quien, por su lado, no debes preocuparte tanto por esas cuestiones, algunas veces te tomas las cosas muy apecho, ya regresará cuando menos lo imagines.

ACUARIO

Acuario, siempre tan excéntrico. Pero a veces, tu originalidad puede ser desconcertante para los demás. Comparte tus ideas de manera que todos puedan entender. Tu genialidad merece ser comprendida. Recuerda que la vida es bien corta y tienes que aprovechar todo lo que te pone a tu paso. No te limites en nada y trata de siempre ir por más y más. Personas nuevas llegan entre ellos un hombre piel clara el cual te meterá en problemas en el área familiar o laboral, ten cuidado y mantén siempre tu guardia alerta. Nuevos amores se avecinan y con ellos mucha confusión en tu cabeza. Ya no permitas que tu desconfianza en ti te cebe tus sueños, tienes todo para concretar un negocio y tener estabilidad tanto emocional como económica, pero sueles gastar el dinero, así como llega. Posibilidades de relacionarte con nuevas personas que te enseñarán grandes lecciones. Te vas a enterar de una gran verdad sobre una persona, a pesar de que te negabas a creer eso de él o ella al final todo saldrá cierto. Te viene una entrada muy buen de dinero que te va a ayudar mucho a sacar unos pagos, debes saber aprovecharlo para que no te metas en problemas económicos al finalizar el mes. Vienen días de mucha incertidumbre, te vas a desprender de muchas personas que ya de dañaron demasiado. persona piel blanca tiene noticias que darte.

CAPRICORNIO

Capricornio, no todo se trata de trabajo y ambición. Recuerda que la vida también debe ser disfrutada. Dedica tiempo a ti mismo y a tus seres queridos. La verdadera riqueza está en las relaciones, no en la cuenta bancaria. Siéntete el ser más importante del mundo pues lo eres para ti, que nadie te baje de nivel y no vuelvas a bajar al suelo al menos que sea para levantar a alguien que realmente merece que le ayudes. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y confrontaciones no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa “relación Estas lleno de amistades falsas las cuales con el tiempo empezarás a desechar de tu vida.” y busca a alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar lo mismo que tu ofreces. Es momento que tomes grandes decisiones para tu vida, la vida te pondrá en una situación algo complicada que te hará entrar en razón, tienes motivos suficientes para echarle muchas ganas a tus metas y proyectos, pero tu problema es que te dejas caer y esperas que te levanten, recuerda que esa responsabilidad es solo tuya y no de las demás personas. Un amor del pasado te traerá noticias y te ayudará con ciertos cambios para mejorar tu vida. Arreglas documentos y harás una compra muy perra que querías realizar desde hace ya algún tiempo

SAGITARIO

Sagitario, tu espíritu libre te hace difícil de atrapar. Pero recuerda, a veces es importante comprometerse. Enfréntate a tus responsabilidades y verás cómo tu libertad no se ve comprometida, ¡sino fortalecida! No te dejes manipular por personas tontas sin qué hacer que solo quieran verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días pues una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas y hasta podría humillarse ante ti para lograr sus objetivos. Tu buen corazón va a traer mucho a las personas que te rodean, deja de ser tan vengativo y mejor pon atención a lo que la vida te pone en frente quien te hizo daño tarde o temprano lo pagará y de la peor manera. Te viene un dinero extra y la posibilidad de concretar una cita con una persona que conocerás en próximas fechas, trata de llevarte las cosas del corazón de manera lenta y no tan aprisa o vas a salir muy dañado o dañada. Ten mucho cuidado con la manera en que te relacionas con nuevas personas, podrías cometer un grave error, no les des la confianza tan pronto o caerás en errores muy fuertes. Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma.

ESCORPION

Escorpio, tu intensidad puede asustar a la gente. Pero no dejes que eso te detenga. Ahora canaliza tu pasión hacia proyectos que realmente te importen. Tu fuerza interior te llevará lejos. Aprende a dormir más y no desvelarte tanto pues a la larga te va a fregar con lo que viene siendo la arruga prematura, es momento que cuides más tu imagen y le eches todas las ganas para que te conserves en el mejor estado. No te dejes manipular por nadie, tienes pretendientes pero de todos no se hace uno, todos son iguales y por esa razón te cuesta trabajo volver a creer en las personas, sin embargo hay una persona que ha estado muy al pendiente de ti, no desaproveches a esa persona pues nacerá en próximas fechas un sentimiento muy especial, sanará cada una de tus heridas y te enseñará la verdadera cara del amor y la confianza, ponte feliz y dale con todo que dure lo que tiene que durar mientras métetelo no hay pex. Sueles pensar muchas cosas antes de dormir y te deprimes mucho, no pienses en cuestiones del futuro que son inciertas y que quizás no lleguen, aprende a vivir en tu presente y ser feliz ahora que lo puedes, amistad le será infiel a tu pareja y te lo hará saber.

LIBRA

Libra, siempre buscando el equilibrio, ¿verdad? Pero a veces, la vida es un vaivén. Debes tomar decisiones sin temor a desequilibrarte. No siempre puedes complacer a todos, así que escucha tu corazón. Te vienen grandes cambios en tu vida, te cansarás de ciertas personas a las cuales mandarás a freír espárragos más pronto de lo que te imaginas. No naciste pa dar explicaciones a nadie ni pa andar con esas cosas. Deja de pensar en lo que ya fue y no se pudo, es momento de iniciar de cero y cerrar ciclos e iniciar nuevos, una nueva vida te espera la cual estará llena de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, sin embargo, debes de cuidar más tu salud y no descuidarla pues podrías sufrir las consecuencias, se ven infecciones y malestares en riñones o garganta los cuales podrían sacarte un susto. No te limites por nada ni por nadie, ve por lo que quieres y ve tras lo que quieres. Si tienes una relación debes aprender que ni tu propia pareja puede limitar tus sueños y ganas de volar y si lo hace no es alguien que te merezca.

VIRGO

Virgo, deja de ser tan perfeccionista. No todo en la vida se puede controlar y planificar al detalle. Relájate un poco y disfruta de la belleza del caos. A veces, lo imperfecto es más hermoso. Llega un cambio que has esperado desde hace mucho tiempo, aprovéchalo y sácale buena partida pues emocionalmente te va a atraer a una persona que cambiará tu mundo y sobre todo la parte de la economía y ni que decir de la caricia. Días de mucha reflexión, mandarás bien lejos a unas personas que te han llenado el buche de piedritas. Te viene dinero extra y grandes compras, no gastes más de lo que tienes y llévate las cosas tranquilas. Es importante que no te metas en problemas pues ahorita no está el horno para hacer pasteles, atiende más tus cuestiones personales y sentimentales y dedícale tiempo a tu bienestar físico que lo has tenido muy descuidado. Si tienes ya pareja una noticia los va a unir más que nunca. Hay muchas probabilidades de que te cachen con las manos en la masa puede ser en asuntos de infidelidad, de dineros o de mentiras, aguas con esas cuestiones que podrían hacerte perder grandes cosas. Te enteras de todo lo que una amistad ha estado hablando de ti, no dejes que las personas se pasen de lanza contigo, si tu no pones un alto van a seguir dañándote siempre. Vienen momentos muy buenos en los cuales el amor renacerá en caso de tener pareja, bájale a las discusiones y no te amargues por cuestiones sin sentido.

LEO

Leo, tu ego es tan grande como el sol. Pero recuerda, no eres el centro del universo. Puedes practicar la humildad y reconocer la valía de los demás. La modestia te hará brillar aún más. Ya no trates de manipular las cosas a tu manera, eres muy de esas personas que mueven las cosas a tu manera conseguir algo. Ya despabílate y sigue tu camino y tu vida, tienes unos mil ochomil de motivos para ser feliz pero los dejas ir por atender la vida de otras personas que no te dejan nada de provecho. Hay movimientos en cuestiones de la familia, podría surgir un problema debido a chismes que han llegado a ustedes, no permitan que las habladurías de otras personas los afecten, trata de ser más canijo en esas cuestiones. Familiar se enfermará, nada de gravedad saldrá bien de todo. Se te cae negocio que tenías en mente debido a envidias de personas. Oportunidades de crecimiento en el área laboral, te van a llegar nuevos amores en tu vida los cuales tendrás hasta para escoger. Recuerda que la felicidad está por llegar a tu vida, pero necesitas echarle muchas ganas pues podrías dejarla ir por estar atendiendo la vida de quien no te merece y no hace absolutamente nada por conservarte en su vida. Es momento de creer en tu capacidad de tener lo que quieres, libérate de ese trabajo que no te hace sentir feliz y no te da lo que necesitas.

CÁNCER

Cáncer, deja de ser tan sensible y protegido. La vida no siempre es color de rosa, y necesitas salir de tu caparazón de vez en cuando. Atrévete a tomar riesgos emocionales y verás cómo florecen nuevas conexiones. Ten cuidado con persona de piel aperlada y morena llegarán con malas intenciones ten mucho cuidado porque te meterá en problemas de familia. Movimientos en tu manera de ver la vida, te la tomarás más a la ligera y te darás cuenta de lo fácil que es ser feliz, aprovecha esta racha y no te quedes con ganas de nada. Días grises llegarán a tu vida en los cuales te sentirás triste por ciertos problemas por los que estarás pasando, deja de pensar en lo que no puede ser y concentra tu tiempo y energía en todas las bendiciones que estarán llegando contigo. El amor se manifestará cuando menos lo esperes y de la mejor forma. Vienen problemas o discusiones con familiares debido a malos entendidos, ten cuidado con esas cuestiones pues podrías cometer una indiscreción o dañar a quien importa. Momento de tomar el toro por los cuernos, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Ten mucho cuidado con la manera de expresarte de las personas que quieres, en poco tiempo te darás cuenta de que tienes una lengua muy suelta y que sueles dañar a quienes te rodean sin darte cuenta. No te dejes manipular por esas personas que quieres, no siempre tienen la razón y muchas veces solo van a ver por sus objetivos más no por los tuyos.

GÉMINIS

Géminis, tu lengua afilada te ha metido en problemas una vez más. Ya es hora de pensar antes de hablar. La comunicación es clave, pero también lo es escuchar. Escucha a los demás y encontrarás la armonía en tus relaciones. Tienes que ponerte las pilas en tu vida y dejar de tratar de resolverle la vida a todo mundo y comenzar por resolver la tuya. Amate más, quiérete más que nadie lo va a hacer por ti, tienes que subir más tu autoestima. No te encariñes con la piedra, se te da mucho eso, disfruta el momento y si no funciona next. Una caída o accidente se aproximan, carga un limón en tus cosas eso te ayudará a prevenir accidentes sobre todo automovilísticos. Amores nuevos se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje. Reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te la pasarás de la mejor manera. Desconfía más de quien solo se aparece cuando tiene ganas y no cuando se le necesita, tienes un corazón bueno y sabes bien lo que quieres en tu vida, pero algunas veces cometes errores tan tontos que son imperdonables. Vienen momentos buenos sin embargo te vas a desprender de cierta amistad que te está jugando chueco o te ha estado dañando sin darte cuenta, va doler mucho pero entenderás que fue lo mejor que te pudo pasar

TAURO

Tauro, deja de ser tan testarudo. La vida no siempre te dará lo que quieres en tu plato de oro. Abre los ojos a nuevas oportunidades y aprende a adaptarte. No todo es dinero y comodidades, ¡hay más en la vida! No tengas miedo a lo que viene pues andarás un poco sacado o sacada de onda por ciertos acontecimientos que se presentarán, la vida es bien corta para que te afecte lo que las otras personas hacen, concéntrate en tu vida y la de tu familia y deja que a las demás se las lleve la que las trajo. Recuerda que el alcohol no es agua así que si has estado tomando de más bájale dos rayitas o te meterás en problemas. No te subas a un altar al que no perteneces y se más humilde en tu manera de comportarte pues podrías dejar mucho que desear con las demás personas al punto que se decepcionen de ti, aunque si lo hacen es muy su problema. Ten mucho cuidado con andar de más con amistades podrían confundirlo e interpretar que sientes algo más. Amores del pasado seguirán apareciendo sin embargo es probable que te sientas incomodo al darte cuenta de que tus sentimientos ya no son los mismo. Es momento que cierres esa puerta que siempre has tenido abierta esperando que vuelva alguien que no lo hará o que esa persona que te interesa de decida en dar el siguiente paso, la vida no está para perder el tiempo, suelta y deja ir y centra tu atención y tiempo en quien realmente te valora.

ARIES

¡Ariano, deja de dar vueltas como pollo sin cabeza! Tu energía te llevará a conquistar lo que quieras, pero ¡cuidado con pisotear a los demás en el proceso! Domina tus impulsos y enfócate en lo que realmente importa. ¡La vida es una carrera de larga distancia! Te llega una buena noticia en la economía. Caes mal por tus decisiones y tu terquedad, siempre defendiendo tu palabra, aunque no tengas la razón, te encanta martirizarte y darte golpes de pecho, entre más te humillan y te hacen sentir de la fregada más sigues ahí déjate de cosas y ya no sigas mendigando amor ni cariño que no lo necesitas, date tu lugar y deja ya de perder el tiempo con quien no te merece. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso ya déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades; no sacrifiques tu tiempo, tu vida y tus cosas por quien no las merece, ten presente y recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades. Si tienes ya una pareja se ven celos y desconfianza, recuerda que tienes que mostrar seguridad y no caer en esas tonterías de desconfianza que tarde o temprano terminarán afectando. Te van a llegar oportunidades muy buenas de viaje, aprovéchalas recuerda que vida solo una y es demasiado corta.