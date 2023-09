Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de septiembre de 2023

Piscis

Querido Piscis, tu imaginación es un regalo, pero, necesitas aterrizar en el mundo real. No dejes que tus sueños te impidan tomar decisiones prácticas. El equilibrio es clave. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. Si tiene ya una relación y las cosas se han tornado algo complicadas, toma un respiro antes de tomar cualquier decisión equivocadamente, piensa en frio y no tomes decisiones cuando estés molesto o molestas pues podrías terminar regándola bien gacho. Es momento que pienses un poco más en ti antes que en los demás, algunas veces hay que ser egoísta para lograr todo lo que quieres y necesitas. Cuidado con cambios de conducta repentinos que podría dañar a las personas que quieres. Te vienen muchos cambios laborales los cuales mejorarán tu economía, quizás haya un cambio de horario que te provoque insomnio, pero solo será los primeros días. Bájale a tu mal humor, no te sirve de nada, llévate las cosas tranquilamente pues solo te amargas tu solo o sola.

Acuario

Acuario, tu originalidad es tu sello distintivo, pero a veces necesitas conectarte con la realidad. Escucha los consejos de otros, ¡pueden ayudarte a mantener los pies en la tierra! Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tanta cuestión que te había detenido en tu paso. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio. Aguas con cuestiones de lesiones o fractura pues estarás expuesto o expuesta a accidentes. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Termina relación de una amistad. Cuida más la parte de tus sentimientos y no se los entregues a cualquiera. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría enfriar la relación. Ya déjate de mediocridades, a la fregada la gente falsa, las traiciones en tu vida se deben a tu ingenuidad porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas mendigas personas. Te da mucho miedo que te traicionen y termines al final sufriendo, eres muy inseguro o insegura y vives con miedo a que te pongan el cuerno, sino estas dispuesto o dispuesta arriesgarte jamás lograrás consolidar nada.

Capricornio

Capricornio, tu ambición es envidiable, pero no dejes que el trabajo te consuma. Encuentra tiempo para ti y para tus seres queridos. La vida no es solo un ascenso hacia la cima. Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. ti. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo dificil, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti. Te espera una noche muy buena en estos días, muchas probabilidades de embarazos en la familia, cuídate mucho si no quieres ser tu o tu pareja los que salgan con su sorpresita. Mucha suerte en juegos de azar si te pones las pilas podrías salir beneficiado.

Que te valgan comentarios negativos en tu contra, ten presente que si hablan de ti es porque no han logrado lo que tú has hecho. No te culpes por tonterías que no son tu culpa, confiar quizás fue tu error, pero al final de eso también se aprende.

Sagitario

Sagitario, tu espíritu aventurero es admirable, pero, no te escapes de tus responsabilidades. Cumple con tus compromisos antes de tomar ese próximo vuelo a lo desconocido. Despójate de toda esa cuestión que te estorban y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. Podrías tener sueños premonitorios que te revelarán grandes cosas, pon mucha atención pues preguntas que te has formulado empezarán a tener respuesta. Te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va a mover chorro mil el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte, trata de no compararlo o compararla con tu ultima pareja pues podrías caer en errores que te van a llevar a que la relación no funcione. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos, pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz.

Escorpión

Escorpio, tu intensidad es legendaria, pero no dejes que eso te haga desconfiar de todo y de todos. Abre tu corazón, sé vulnerable y verás cómo las relaciones se fortalecen. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada quien lo que merece. Ten cuidado con un compañero o compañera de trabajo te puede meter en chismes, posibilidades de iniciar nueva amistad en tu trabajo, apóyalo o apóyala pues sufrirá un poco de desprecio por parte de tus compañeros. No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas tonterías. Cuida mucho la manera de tratar a quien amas pues podrías dejar en duda tus sentimientos hacia esa persona. No te compliques tanto la existencia, recuerda que vienes a ser feliz, así que no te equivoques.

Libra

Libra, tu necesidad de equilibrio a veces te hace dudar demasiado. Toma decisiones con confianza y no temas decir lo que piensas. A veces, tienes que inclinar la balanza a tu favor. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. Amistad tendrá problemas con su pareja. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falto. Si cambias tu forma de ser que sea para mejorar en esos aspectos negativos de tu vida, se feliz y muéstrale al mundo de qué estas hecho o hecha. Todas esas cosas que pensaste de una persona y te negabas a creer te darás cuenta de que resultarán ciertas, te va dolor esa situación, no te desanimes ni te sientas mal, recuerda que nadie es indispensable en tu vida y todos pueden ser reemplazables. Te vas a enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o tía podría resultar con su domingo siete.

Virgo

Querido Virgo, ¡deja de buscar la perfección en todo! A veces, lo “suficientemente bueno” es realmente suficiente. Relájate, disfruta un poco más y verás cómo todo se acomoda. Envías siempre tendrás pues eres una persona muy capaz y muy requerida, solo trata de no mezclarte con amistades falsas, sabrás identificarlas pues son esas que en días te hablan y en otros te voltean la geta. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte. Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma. Cuida mucha cuestión de piernas y brazos podrías lastimarte. En el terreno de los dineros ten cuidado con gastar en cosas que no te dejan nada de provecho, viene una racha complicada en lo económico. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Cuando creas que ya no hay nada más que hacer te darás cuenta de que es cuando el sol comenzará a brillar para ti. Ten cuidado con persona de piel morena que aparecerá en estos días, no tiene buenas intenciones contigo.

Leo

Leo, te encanta ser el centro de atención, ¿verdad? Asegúrate de que tu ego no te ciegue. Escucha a los demás y estarás en la cima del mundo sin pisar a nadie. El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas. Amistad nueva por medio de una red social empezará a caerte de perlas pues te dará esa confianza que necesitas en alguien y un hombro en donde llorar. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la madre con comentarios prepotentes. Algunas veces te vas a dormir con pensamientos pesimistas muy tontos, recuerda que el cumplimiento de tus sueños, metas y proyectos va a depender de tu sacrificio. Es momento de abrirle las puertas al amor, estas por conocer a una persona que te va a mostrar con hechos las palabras que te ha dicho, ya no tengas miedo a enamorarte o iniciar una relación, si te fue mal en el pasado no significa que esta vez te vaya a ir de esa manera.

Cancer

Cáncer, tu sensibilidad es tu mayor fortaleza y debilidad. No te escondas en tu caparazón emocional, ¡sal ahí fuera y muestra tus sentimientos! Tu familia y amigos te necesitan más de lo que crees. La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene. Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquiera. Cambios en tu estado de ánimo, no te preocupes es un ciclo que solo durará unos días. Ten cuidado con cambios de humor podrías lastimar a tu pareja en caso de tener o a una amistad muy querida. Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Cambios en tu economía mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá a finales de octubre. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas. Amores baratos solo son para un rato, no trates como rey o reina a quien solo te busca por un día y a los dos te olvida.

Géminis

¿Géminis, por qué te complicas tanto la vida? Necesitas concentrarte en un solo objetivo a la vez. Deja de saltar de una cosa a otra, ¡y verás cómo avanzas! La confusión solo te retrasa. Ya no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones sin embargo tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención. No confíes en tu pareja tanto, siempre tiene que haber algo de desconfianza, últimamente te ha mentido en unas cuestiones lo ha hecho para no hacerte daño, pero al final de cuentas ha habido mentiras. Recuerda que no tienes por qué mendigar amor, ni cariño ni atención por nadie, tienes el poder de tener a quien se te de la gana a tu lado, pero te encanta comer miércoles y caer en las mismas tonterías de siempre. Mejoras en lo económico y posibilidades te irte de shopping. No te confundas, a veces sueles confundir mucho la necesidad de sexo con amor y al final terminas haciendo daño a la otra persona. Un nuevo trabajo te espera sin embargo es importante que no sueltes lo que tienes hasta no asegurar y amarrar el nuevo. El karma y la vida se encargarán de poner las cosas en su lugar.

Tauro

Tauro, la terquedad es tu sello distintivo, pero, ¡puedes suavizarla un poco! Las relaciones requieren un poco de flexibilidad, así que abre tu corazón y déjate sorprender. Si no lo haces, te arrepentirás. Ten cuidado con una persona que te buscará mucho en estas fechas, no quiere nada bueno, solo busca sacar algo de provecho de ti. Estarás algo triste o melancólic@ en estos días pues sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación en caso de tener no ha dado los frutos que quisieras, no comas ansias y espera que la vida te sorprenda pues en el momento que dejes de buscar llegarán quien rompa tus esquemas. Vienen momentos muy buenos si tienes pareja pues la relación se consolidará y estará estable. Una llamada o mensaje de texto podrían cambiar tu día y hacerlo más feliz y pleno. Tu ingenuidad se debe a que vuelves a confiar en quien ya te puso el dedo una vez. Despójate de todo eso que te hace daño, no te va a conducir a nada bueno. Aguas con una amistad que conociste hace no más de 4 meses, te va a traicionar hablando fregadera y media de ti, por una parte, te muestra la cara de tu mejor amig@ y por otra no te aguanta ni te puede ver en pintura, existe mucha envidia de su parte hacia ti.

Aries

¡Ariano, deja de darle vueltas a las cosas y actúa de una vez! Tu impulsividad te llevará lejos, pero también puedes meterte en líos si no controlas ese genio. No dejes que los miedos te detengan, ¡dale con todo! Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Ya no te culpes de errores que no son tuyos, aprende a perdonarte y ver más por ti. Posibilidades de un viaje o salir de la ciudad con familia o amistades. Ten cuidado con una caída o con accidente. Hay posibilidades de que un familiar te visite, te la vas a pasar muy bien pues ya tienes tiempo que no lo ves. Si tienes pareja se visualiza cambios, necesitan extrañarse más, verse a diario podría hacer que caigan en la rutina, dense el tiempo para convivir con familia y amistades. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. No llores por quien se fue, al contrario, agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va a venir perfecto a tu vida. Es probable que recibas una noticia nada grata de una persona que es muy importante para ti. Mejorarás en los ingresos rotundamente, pero recuerda no gastar tanto en cosas que no necesitas.