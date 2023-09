Clarissa Molina estrenó look y lo compartió con una sensual foto frente al espejo

La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, Clarissa Molina, no tiene miedo de experimentar con la moda y someterse a cambios de look. Prueba de ello es su más reciente hazaña en redes sociales, donde presumió una nueva cabellera que dejó a más de uno con la boca abierta.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la famosa de 31 años publicó un carrusel de imágenes que la dejó ver frente al espejo mientras mostraba su nuevo look. Este consistió en decirle “adiós” a su melena castaña para darle la bienvenida a una tonalidad más clara con mechones rubios en la parte frontal.

Gracias a este ligero, pero despampanante cambio de look, la también influencer atrajo luz a su rostro y suavizó sus facciones, haciendo resaltar su mirada color miel.

Por si fuera poco, dio cátedra de estilo al portar un modelito de camisa oversized y un maquillaje neutral que dejó a la vista su belleza sin la necesidad de filtros, algo que no pasó desapercibido para los internautas.

Tras sorprender a su comunidad digital con este inesperado cambio de look, Clarissa Molina no dudó en pedir la opinión de sus fanáticos; como era de esperarse, los piropos no se hicieron esperar, especialmente aquellos que tuvieron como blanco su belleza.

“Pura Diva Dominicana”, “Guapa”, “Que belleza”, “Hermosa siempre”, “No importa el look sino quien lo porta y tú devoraste hermana”, “Divina y Preciosa como siempre”, “Espectacular” y “Cada día más bella”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• En minibikini azul Clarissa Molina luce su figura mientras flota en el agua

• En minibikini amarillo Clarissa Molina sube la temperatura durante sus días en México

• Clarissa Molina posa para la portada de HOLA! USA y habla de su ruptura con Vicente Saavedra