Alicia Machado presume su escultural figura en leggings blancos, mostrándose a punto de bailar

Alicia Machado ha dado una gran sorpresa a sus fans, al publicar en sus historias de Instagram una fotografía que la muestra en ajustados leggings blancos y a punto de comenzar a bailar, pues participará en el programa de televisión “Mira Quién Baila: La Revancha”.

La bella actriz venezolana también compartió un video en el que aparece el escenario del programa (ella hará pareja con Emmanuel Palomares), y escribió un mensaje para sus seguidores: “Muy emocionada de poder regresar a la pista de “Mira Quién Baila” por Univisión. Gracias por tan Bonita Invitación! Vamos a darlo todo! Ensayos próximamente 🔜 A bailar 💃🏻 mujerones”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Para su participación en ese show Alicia debe lucir espectacular, por lo que acudió a un spa para someterse a un masaje reafirmante para sus glúteos. En otro clip que publicó ella aparece recostada, muy sonriente y usando una minitanga mientras recibe el tratamiento. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Sigue leyendo: