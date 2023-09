Demi Rose pasea por su casa, usando una blusa abierta que deja ver sus increíbles atributos

Demi Rose sabe cómo subir la temperatura en Instagram, y ahora se grabó frente al espejo mientras paseaba por su casa, usando una blusa abierta con la presumió sus atributos. Todo lo hizo con la canción “Smooth operator” de Sade como fondo musical.

La bella modelo británica está de regreso en Ibiza, luego de acudir al desierto de Black Rock, en Nevada, para el evento Burning Man, que terminó súbitamente debido a fuertes tormentas. Sin embargo, ella compartió imágenes que la muestran cuando las condiciones todavía permitían que los espectáculos continuaran en el lugar, luciéndose en un bikini rojo que cubría apenas lo indispensable.

Durante las últimas semanas una de las publicaciones más populares de Demi Rose en Instagram ha sido una que la muestra en un resort de Turquía, mientras se dispone a disfrutar del jacuzzi al aire libre; a lo lejos se aprecian decenas de globos aerostáticos. Con las espectaculares imágenes ella obtuvo más de 300,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

