Demi Rose se muestra bailando en el lodo, usando microbikini de animal print durante el evento Burning Man

Demi Rose siempre ha dicho que uno de sus eventos favoritos es Burning Man, el festival que se lleva a cabo en Castle Rock, Nevada. Este año ella volvió a acudir, pero la lluvia provocó que todo terminara antes de lo previsto; eso no le impidió divertirse al máximo los días que estuvo, y ahora complació a sus seguidores en Instagram publicando un video en el que aparece usando un microbikini de animal print mientras baila en el lodo, luciendo su exuberante figura.

La bella modelo británica también acudió al campamento Monkey Love (dentro del festival), donde dio sus mejores pasos junto a los asistentes. Ella usó un body de color morado con transparencias y complementó su look con unas gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip Demi lució uno de sus outfits más vistosos, compuesto por botas negras, una tanga, un top metálico y adornos dorados en su cabeza. Cargando una botella de cartón ella no dejó de moverse bajo los intensos rayos del sol, bailando sensualmente y hasta haciendo un poco de twerking. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

