¿Estás enterado de cómo el cambio climático está cambiando nuestras vidas?

Todos nos hemos dado cuenta de que las temperaturas son cada vez más altas en Estados Unidos y en el mundo, pero sabemos cuál es su impacto social y cómo afecta nuestro diario vivir.

Durante la videoconferencia “Cómo el cambio climático está cambiando nuestras vidas”, organizada por Ethnic Media Services, varios expertos hablaron de su impacto potencial a largo plazo en nuestras vidas y sus costos sociales.

Hannah Hess de la organización no lucrativa Climate Impact Lab, dijo que su trabajo está motivado por lo caro que resulta reducir las emisiones, por lo que se requiere que los legisladores distraigan recursos de otras metas como la vivienda o los sistemas de educación para atender el costo social del carbono.

“Somos una mezcla de economistas, científicos climáticos e ingenieros informáticos que combinamos grandes bases de datos de las temperaturas, precipitaciones y niveles del mar con herramientas econométricas para cuantificar el impacto del cambio climático”.

Por lo tanto, dijo que buscan ver cómo ayuda el costo social del carbono a afrontar el desafío de idear las políticas adecuadas para abordar este problema.

“El costo social del carbono se define como los daños totales causados a la sociedad por una tonelada adicional de dióxido de carbono. Un ejemplo simple son las emisiones de carbono del tubo de escape de la gasolina del carro que aumentan las concentraciones de dióxido y resulta en mayores temperaturas promedio. Eso trae consecuencias en cada lugar alrededor del globo”.

Señaló que lo que ellos hacen a través de la investigación es medir el número de muertes relacionadas y los cambios en la cantidad de alimentos que producen los agricultores.

“Lanzamos una plataforma nueva a la que llamamos Horizontes Climáticos para hacer la información que va saliendo más accesible por condados y lo que se busca es entender el impacto físico del cambio climático dependiendo de las emisiones”.

Citó el caso de Orlando que de 1986 a 2005 ha experimentado temperaturas por arriba de los 95 grados Fahrenheit o 35 grados centígrados, casi dos meses de calor extremo por año.

“Tanto las temperaturas muy calientes como las frías exacerban las condiciones respiratorias y cardiovasculares; y están llevado a una tasa de mortalidad de 19 por cada 100,000 personas comparado con un futuro sin cambio climático”.

Dijo que esto es aún más letal que los accidentes de auto, que ahora tienen una tasa de mortalidad de 14 por cada 100,000 en Estados Unidos.

El cambio climático en las comunidades

Jon Christensen, profesor adjunto del Institute of the Environment and Sustainability y fundador del Laboratory for Environmental Narrative Strategies de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), dijo que aunque la mayoría de la gente cree que el cambio climático es real, hay quienes dudan y lo niegan.

“Sabemos que la duda ha sido creada por las campañas de relaciones públicas de las compañías de combustibles fósiles que derivaron sus métodos de la industria tabacalera”.

Dijo que además la frase cambio climático como la palabra medio ambiente es lo más polarizante que existe en el léxico político de Estados Unidos.

“Yo quiero sugerir que pensemos en el cambio climático no solo como un problema para resolver sino como un recurso para pensar, contar historias y entendernos a nosotros mismos en el mundo”.

Dijo que podemos hacer una diferencia con las historias que decimos sobre el cambio climático si las usamos como una oportunidad para también entenderlas dentro de las riquísimas diversas culturas, historias e idiomas que representamos en California.

“Podrías pensar en el cambio climático como un hilo a seguir y explorar en historias sobre inmigración, salud y los factores que pueden aumentar la resiliencia comunitaria para disminuir esos días de calor extremo, como los parques. la vegetación y los árboles urbanos”.

Y citó el caso de un estudio de UCLA y el Departamento de Salud Pública publicado recientemente que demostró que el promedio de árboles y vegetación en todas las comunidades del condado de Los Ángeles es muy bajo, y por debajo de la media en cuanto a parques.

“Si solo llevaremos esos niveles al promedio, agregaremos casi un millón de años a la esperanza de vida de los residentes actuales del condado de Los Ángeles, sobre todo en lugares como el sur de Los Ángeles, donde un recién nacido tiene una esperanza de vida de diez años menos aproximadamente comparado con un menor nacido en el lado oeste”.

Un tema divisorio

Megan Mullin directora de maestros del UCLA Luskin Center for Innovation, dijo que la característica más importante de las políticas de cambio climático en Estados Unidos y cada vez más a nivel global, es la división.

“No hay otro tema que divida más a demócratas y republicanos que el cambio climático, aún cuando el impacto es cada vez más visible y se reconozca más ampliamente”.

Observó que los demócratas cada vez están más preocupados, pero entre los republicanos la preocupación es mínima.

“Cuando Pew Research, una de nuestras principales organizaciones de encuestas nacionales, pregunta anualmente acerca de las prioridades para la acción gubernamental, año tras año entre los republicanos el cambio climático se ubica al final, y la brecha es amplia entre el cambio climático y cualquier otro tema, ya sea la pobreza, la seguridad social, la defensa o el crimen”.

Dijo sin embargo que hay tres oportunidades para tomar acción, aún cuando la división persista.

“La primera oportunidad es que los demócratas en el gobierno y el público están más unidos en su preocupación sobre que el cambio climático es una prioridad, y en los estados gobernados por demócratas están tomando acciones valientes; y a nivel federal, el Acta de Reducción de la Inflación ha destinado inversiones históricas para mitigar el impacto del cambio climático”.

Indicó que si bien los líderes y funcionarios políticos republicanos siguen negando la gravedad del cambio climático, para obstaculizar al mismo tiempo la acción gubernamental, la expansión de la energía limpia se concentra en los estados liderados por los republicanos.

“El 38% de la capacidad operativa de energía limpia del país se encuentra en solo cuatro estados tradicionalmente republicanos: Iowa, Kansas, Oklahoma, Texas, lo que significa que la transición hacia una economía de energía limpia está en marcha de todos modos”.

Señaló que han encontrado que los estados más afectados por el cambio climático, en riesgo de inundaciones e incendios son donde hay más republicanos.

“Así que podremos comenzar a ver menos resistencia de los republicanos para hacer las inversiones que protejan a las poblaciones de algunos de los impactos del cambio climático”.

Motivar a la acción

Miranda Massie, directora y fundadora del Climate Museum en Nueva York, el primer museo enfocado en el medio ambiente en EE UU, dijo que su misión es motivar a la acción sobre la crisis climática a través de exhibiciones y programas culturales para profundizar el entendimiento, construir conexiones y avanzar en soluciones.

“No platicamos solo sobre cambio climático sino que nos enfocamos en las artes y humanidades y el impacto social en una manera que traigamos a más gente a esta conversación crucial”.

Dijo que una estadística que es crucial sobre cómo se relacionan con sus visitantes es que 66% de los estadounidenses están interesados y preocupados sobre el cambio climático, pero como nadie habla de eso, no saben realmente qué hacer.

“Eso ha creado lo que los investigadores llaman una espiral de silencio y provoca este circuito de retroalimentación que genera inacción. Nosotros usamos el arte como un punto de entrada para inspirarlos a la acción”.