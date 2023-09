Alicia Machado posa a bordo de un yate, usando un minibikini amarillo neón

Los seguidores de Alicia Machado en Instagram se mostraron complacidos al ver una serie de fotos que ella publicó, en las que aparece a bordo de un yate y luciendo su figura mientras usa un minibikini de color amarillo neón. De cara a sus próximos proyectos, ella escribió el siguiente mensaje: “Un día para agradecer, para dejar ir lo que te detiene y te limita! El amor 🥰 Es Todo, es el aire que respiro y También es a quien le permito amarme, mejor que lo que puedo amarme a mí misma! Lo agradezco todo, lo valoro todo, lo amo todo! Mis amigos, mi familia adquirida, mis fans, mis hermanos en el camino! Que tengan una semana espectacular”. 😍

Además de aparecer en el reality show “Secretos de las indomables” la bella actriz venezolana protagoniza -junto con Itatí Cantoral, Lucía Méndez y Patricia Manterola– la película de comedia “Mejor viuda que mal acompañada”, que se estrenará próximamente. Ella compartió el trailer, que muestra a cuatro mujeres decididas a cobrar venganza de sus parejas. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

No cabe duda que en los próximos meses Alicia estará muy presente en las pantallas, pues además de esos proyectos acaba de anunciar que participará en el programa de televisión “Mira Quién Baila: La Revancha”, en el que dará sus mejores pasos con el actor Emmanuel Palomares como pareja. Muy pronto comenzarán los ensayos, y mientras tanto, compartió una foto en la que posa muy sonriente, usando un conjunto deportivo. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

