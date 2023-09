Yanet García sale a posar en el parque, usando leggings deportivos y ansiando que comience el otoño

Yanet García ha declarado que una de sus estaciones favoritas del año es el otoño, y a días de que éste comience ella decidió salir a Central Park para posar muy sexy, usando leggings deportivos y dispuesta a ejercitarse. Las hojas secas que habían caído de los árboles fueron el toque perfecto para que las fotos que publicó en Instagram resultaran espectaculares.

Desliza para ver todas las fotos

La ex chica del clima también causó sensación por una serie de imágenes que encantaron a sus más de 15 millones de seguidores en esa red social, y que la muestran modelando un body con una gran abertura al centro y una tira que sostenía las partes sueltas. Ella posó junto a un sillón, en su departamento de Manhattan. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet no podía dejar de celebrar las fiestas mexicanas, y presumió su figura en fotos que la muestran con el mínimo de ropa. El mensaje que escribió en su post fue: “¡¡¡¡VIVA MEXICO!!!! Saliendo con una latina obtendrás a las más hermosas, fuertes, apasionadas, leales, románticas, seductoras y honestas mujeres del mundo. Así que no te enojes cuando se defiendan y quieran lo mismo a cambio”. 🔥🌶️ View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

