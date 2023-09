Angélica Vale rompe el silencio sobre su pérdida de peso y asegura que está en su mejor momento

Una vez más, la actriz mexicana Angélica Vale ha abierto su corazón para hablar sobre uno de los temas que mayor impacto han tenido en su vida debido a las críticas: su físico. Y es que de acuerdo con la famosa, finalmente ha logrado encontrar el balance para mantener un buen estado de salud que se refleja en su pérdida de peso.

De acuerdo con la actriz de telenovelas como “Lazos de Amor” y “Ángeles sin paraíso” ha podido eliminar algunos kilos de más debido a su disciplina y a un tratamiento hormonal que le recetó el médico.

“Mi doctor le atinó al tratamiento hormonal que había estado pidiendo, con mis hijos me dieron hormonas y eso me hizo subir, fue muy difícil encontrarle; fueron nueve años de buscar y por fin lo encontré“, contó durante la alfombra roja de la obra ‘Vaselina’.

“Me desintoxicaron, antes comía tres lechugas y no baja un kilo, decía: ‘¿por qué? Eso está rarísimo'”, añadió la también cantante.

Esta no es la primera vez que Angélica Vale se pronuncia sobre su batalla contra el sobrepeso, pues recordemos que recientemente contó lo difícil que fue su participación en el melodrama “Soñadoras” gracias a las críticas por su físico.

“Me hizo mucho daño el personaje de Soñadoras que era bulímica y se la pasaba diciendo ‘soy gorda, soy gorda’, y la gente se quedó con esa idea de que yo era gorda, pero si me ves en soñadoras yo era un palo entonces me empezaron a decir que yo era gorda“, contó a las cámaras del programa ‘De Primera Mano’.

No obstante, su historia cambió cuando tocó a su puerta la oportunidad de protagonizar la telenovela “La Fea Más Bella”, junto a Jaime Camil. Gracias a la gran conexión que vivió con su personaje, la famosa tumbó los estereotipos de “protagonista”: rubias, de ojos azules.

