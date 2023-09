EE.UU. y China coinciden en cooperar en beneficio del mundo con una relación saludable y estable

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el vicepresidente de China, Han Zheng, se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde coincidieron que ambos países deben cooperar en beneficio de todo el mundo.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la misión china ante las Naciones Unidas, en Nueva York, antes de que arranque el martes la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Al comienzo de la reunión, Han opinó que la relación entre los dos países es “la más importante” del planeta, y remarcó el “compromiso” de China para estabilizar los lazos entre ambas potencias.

While at the @UN General Assembly in New York City today, I had a candid and constructive meeting with People's Republic of China Vice President Han Zheng about responsibly managing our bilateral relationship and addressing global and regional issues. pic.twitter.com/n5ZN1WJj4k

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 18, 2023