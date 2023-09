Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de septiembre de 2023

Piscis

Querido Piscis, este ciclo te sumergirá en las profundidades de tus emociones y hará que flotes en un mar de sensibilidad. Tu intuición estará más aguda que nunca y te guiará hacia caminos llenos de misterio y romance. Pero cuidado, mi soñador Piscis, no te pierdas en tus fantasías y mantén un pie en la realidad. Canaliza tu creatividad como un artista y utiliza tus dones espirituales para ayudar a los demás. No temas mostrar tu vulnerabilidad, mi querido Piscis, ahí es donde radica tu verdadera fortaleza. Amate más que nunca y ve por este trabajo o negocio que tienes en mente, un nuevo miembro en tu familia aparecerá cuando menos lo esperes. En el amor viene un lazo muy fuerte por una amistad que podría darse una relación, se ve noche de placer o cama en próximas fechas y será una aventura pues es con una persona que conocerás en próximas fechas. Vienen cambios los cuales te harán un apersona más fría y sin sentimientos, has cambiado demasiado y eso se debe a las jugadas que te ha hecho la vida y las personas, cada día una persona más fría y de pocos amigos. No dejes nada a la imaginación y comienza por ver la vida de otra manera, nunca te quedes con ganas de nada. No vuelvas a confiar en nadie y si lo haces que sea porque te han dado motivos y hechos para hacerlo.

Acuario

¡Despierta, rebelde Acuario! Este ciclo te brindará la oportunidad de ser tu verdadero yo y romper con las cadenas que te limitan. Es hora de cuestionar las normas establecidas y abrazar tu individualidad. Pero cuidado, querido Acuario, no te conviertas en un revolucionario sin causa. Utiliza tu creatividad y visión única para mejorar el mundo que te rodea. No temas al cambio, mantén tu mente abierta como un libro sin límites. ¡Libera tu espíritu, querido Acuario! Momento de cerras ciclos con quien no quiso seguir a tu lado, despréndete de todo eso que hace daño y afecta tu entorno, ya no te deprimas más, ya no llores más ni te sientas menos que nadie, es momento de volver amarte y respetarte y darte cuenta de que te toca convivir contigo toda tu vida. No dejes que nadie te ponga de oferta, vales más de lo que tú te imaginas. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia. Si tienes trabajo ten cuidado con chismes de oficina pues hay personas que te envidian hasta el aire que respiras. Celos y desconfianza en caso de tener pareja, ya no es necesario si quiere fallarte que lo haga al fin que perderá más de lo que se imagina. El amor jamás se terminará en tu vida, solo es cuestión que sepas dárselo a la persona que de verdad lo valora y está dispuesta o dispuesto a cuidarlo.

Capricornio

¡Oh, disciplinado Capricornio! Este ciclo te desafiará a nivel profesional y personal. Es hora de demostrar tu dedicación y compromiso con tus metas. Pero cuidado, querido Capricornio, no te olvides de disfrutar del viaje en busca del éxito. Cultiva tu paciencia y utiliza tu enfoque impecable como una brújula en medio de la tormenta. Sé valiente y atrévete a enfrentar tus miedos. Con disciplina y sabiduría, alcanzarás las cumbres más altas, querido Capricornio. Podrías entrar en una etapa de muchos conflictos existenciales en los cuales no sabrás qué camino seguir, muchos de tus ánimos los traerás en el suelo, no dejes que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni permitas que sigan jugando o manipulándote. Vienen días grises, podrías deprimirte al ir a la cama al pensar en personas que ya no son parte de tu vida y de tu mundo. Cuida tu entorno y no dejes nada para mañana pues podría ser demasiado tarde. Ya no es momento de lamentaciones, vales más de lo que te imaginas y es momento de crecer como persona y ser humano. Si tu relación va en declive pon todo en una balanza, y ve que ha existido más… Momentos felices con él o ella, o momentos infelices de discusiones y pleitos? Ahí estará la respuesta que deberás de tomar.

Sagitario

Querido Sagitario, este ciclo te invita a explorar nuevos horizontes y expandir tus fronteras. Tu alma aventurera estará más inquieta que nunca, pero cuidado, no te dejes llevar por impulsos irresponsables. Aprovecha tu energía desbordante para perseguir tus sueños y metas, pero recuerda que la paciencia y la planificación también son importantes. Mantén tu arco tenso y apunta hacia el éxito, querido Sagitario. El universo te espera con sorpresas y aprendizajes valiosos. Una oportunidad laboral se presentará y un cambio de decisiones que afectará tu relación en caso de tener. Viene una entrada de dinero la cual te ayudará a solucionar unos problemas que ya venías cargando. Aguas con brujerías pues tu familia está despertando mucha envidia. No permitas que nada en esta vida te dañé, ya te toco sufrir demasiado en el pasado, ya es momento de que tomes la rienda de tu vida, nuevos amores vienen muy fuertes inclusive podría llegar el decisivo con quien compartirás el resto de tus días. Si tienes pareja demuéstrale tu amor pues la relación se ha ido apagando por falta de detalles, sonrisas y pasión. Pérdidas de objetos en puerta, una situación se aproxima la cual te va a hacer ver la vida distinta, eres muy de que necesitas que la vida te parta la mauser para que reacciones y aprendas a valorar lo que de verdad importa. Podrías ser víctima de una estafa, así que no caigas en apuestas tontas ni inviertas tu dinero en algo de lo que no estás seguro.

Escorpio

¡Atención, poderoso Escorpio! Este ciclo estará lleno de pasión, cambios y transformaciones. Tus emociones intensas estarán en su máximo esplendor y deberás aprender a canalizarlas adecuadamente. No temas a enfrentarte a tus miedos más profundos, mi querido Escorpio. Utiliza tu intuición afilada como un cuchillo y adéntrate en las oscuridades para encontrar la luz. Mantén tu fuerza interior como un guerrero y nunca olvides que eres el amo de tus propias emociones. Viene un cambio de vehículo o casa, inclusive podrías recibir propuestas de un viaje. Si tienes pareja cuidado con mentiras piadosas que podrían afectar demasiado la relación. Una amiga saldrá embarazada y un compromiso aparecerá en la familia. Grandes oportunidades laborales e inclusive un viaje muy importante será la clave para soltar todo eso que te ha hecho daño. No temas a los cambios y nuevas oportunidades, ten presente que si ya una vez sufriste has aprendido a cómo salir de esas situaciones y no volverán afectarte de igual forma. Es momento de aprender de las lecciones de vida y de darte cuenta que la vida es una y que no necesitas de mucho para estar bien y para ser feliz.

Libra

¡Oh, dulce Libra! Este ciclo te llevará por senderos de romance y armonía. Los astros te sonríen y te brindan la oportunidad de tomar decisiones importantes en el ámbito del amor. No temas expresar tus verdaderos sentimientos y confía en tu buen gusto y equilibrio para encontrar el amor verdadero. Sin embargo, mi querido Libra, recuerda que no todo es color de rosa y tendrás que tomar decisiones difíciles. Mantén tu balanza interna en equilibrio y el universo conspirará a tu favor. Dinero extra y oportunidad de visitar familia en otra ciudad. El amor te dará una gran lección y vendrá por parte de tu familia. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo mucho al punto que aumentarás de peso. Cree más en tu persona y en lo que eres capaz, aprende a no confiar en amores de una noche y mantén siempre la guardia para que no jueguen con tu confianza. Si tienes un amor es momento ideal de dar el siguiente paso, no pierdas más tiempo, la vida se encargará de mejorar cualquier problema que pudiera existir en estos momentos. Es momento de ver más por ti, de cuidar tu parte sensible y de darte cuenta que el amor es una decisión. No te dejes llevar por los malos ratos y por los malos comentarios que a ala larga podrían afectarte más de la cuenta. Cuidado con viajes inesperados que podrían salirse de control.

Virgo

Querido Virgo, este ciclo te hará profundizar en tus pensamientos más meticulosos. Tu mente analítica estará en su máximo esplendor, pero cuidado, no te encasilles en la perfección y la autocrítica constante. Permítete relajarte y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Aprovecha tu enfoque impecable y tu atención al detalle para llevar a cabo proyectos importantes. No olvides también cuidar de tu bienestar físico y emocional. Equilibrio es la palabra clave, querido Virgo. Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no necesitas de nadie para salir a flote y lograr lo que desees en tu vida. Viene un embarazo o nacimiento en próximas fechas sino está en tus planes tener hijo cuídate más que nunca. Ya no te quedes con ganas de nada y recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Recordarás mucho a un ser que ya no es de este mundo y sentirás su presencia más que nunca, quizás te dé una señal por medio de un sueño que se hará realidad. Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea solo para despedirte de eso que ya dolió. Discusiones familiares por malentendidos aparecerán en estos días.

Leo

¡Atención, majestuoso Leo! Este mes te brindará la oportunidad de brillar como nunca antes. Tu magnetismo y confianza serán irresistibles para aquellos que te rodean. Pero cuidado, querido Leo, no dejes que tu fuego arda sin control. Sé generoso con los demás y recuerda que el ego desbordado puede ser tu peor enemigo. Aprovecha tu carisma para liderar, inspirar y encender la llama del amor y la pasión en aquellos que te rodean. ¡El escenario es tuyo, querido Leo! Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. Tienes que aprender que solo tienes una vida para disfrutar y ser feliz y no es la otra sino esta, vive y disfruta al máximo antes que sea demasiado tarde. Deja que la vida te sorprenda y llévate las cosas con calma, pon en su lugar a esa persona que te ha dañado. Planearas un viaje familiar y te va a ir de maravilla, ya cierra ciclos y no dejes nada abierto. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande. Deja que tus sueños y metas se materialicen, aléjate de esas personas que te dicen que no podrás y que se la pasan deprimidos y lamentándose por todo en la vida, solo te llenan de malas energías y no te dejan avanzar.

Cancer

Oh, tierno Cáncer, este ciclo estará lleno de emociones que te llevarán por caminos oscuros y profundos. Tu sensibilidad estará a flor de piel y podría ser un arma de doble filo si no la canalizas adecuadamente. No te aferres tanto a las heridas pasadas, querido Cáncer, aprende a soltar y dejar ir. Busca la calma en tu hogar, encuentra refugio en los brazos de tus seres queridos y no temas expresar tus sentimientos. La clave está en equilibrar tus emociones como un malabarista en el circo de la vida. No te precipites al momento de tomar decisiones pues cometerás grandes errores los cuales repercutirán en tu economía. Entre más sigas insistiendo y humillándote por quien no te quiere a su lado o solo te llena de reproches más seguirás ahí aferrándote, recuerda que algunas veces entre más mal nos traten más seguimos ahí y cuando aprendemos a mandarlos a la tostada es cuando regresan rogando tu atención pues bien que les hace falta. No cuentes lo que tienes en mente o podría no llevarse a cabo. Cambia de actitud ante la vida y se más positivo pues solo así atraerás cosas nuevas.

Géminis

¡Escucha bien, travieso Géminis! Este ciclo estará lleno de sorpresas y cambios de los que ni siquiera tú podrás escapar. Prepárate para enfrentar situaciones inesperadas, pero no te asustes, mi querido Géminis. Tu versatilidad y astucia serán tus mejores aliados en estos momentos. Evita caer en la tentación de tomar decisiones apresuradas, mantén tus pies en la tierra y ábrete a nuevas oportunidades con cautela. Recuerda, la curiosidad mató al gato, pero tú eres un Géminis, ¡no un gato! Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. Es posible que cambie mucho tu carácter en próximas fechas pues te darás cuenta de ciertos secretos que habían sido guardados y que ahora saldrán a la luz. Muchas amistades nuevas aparecerán y con ella grandes cambios pues comenzarás a valorar más a las personas y sabrás quien en realidad merece seguir en tu vida y quien ya debe ser parte de tu pasado. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañándote la existencia. Trata de ser más considerado en tus pensamientos, te llegas agredir mucho o culpar mucho de situaciones en las cuales tú no eres el culpable, el peor juez de tu persona eres tú mismo.

Tauro

¡Oh, dulce Tauro! Este período te invita a encontrar tus raíces y dejar que florezcan tus deseos más profundos. Es hora de conectar contigo mismo y permitir que tus sentimientos broten como un manantial inagotable. Sin embargo, ten cuidado con no quedarte estancado en el pasado, como una tortuga atrapada en lodo. Aprovecha tu valiosa perseverancia para renovarte y buscar nuevas oportunidades, querido Tauro. Se cancela una salida, podría suspenderse un evento e inclusive que no se te invite, se ha hablado mucho de ti a tus espaldas y eso se debe a que has despertado muchas envidias. Viene enfermedad para un familiar y también problemas con arreglo de documentos. Una deuda que podría crecer sino le pones atención. Días de mucho pensar sobre el futuro quieres hacer un cambio en tu vida, pero aún no sabes hacia dónde vas o te diriges, ya no te deprimas por cuestiones las cuales sabes que ya no tienen remedio, es momento de tomar el toro por los cuernos y darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz. Si una vez fuiste engañado o engañada no tengas miedo de volver amar pues la vida en poco tiempo te pondrá personas maravillosas a tu lado.

Aries

¡Ay, querido Aries! Este ciclo que te espera será tan caliente como una papa recién sacada del fuego. Tus energías estarán en pleno apogeo y serás como un toro salvaje en una tienda de porcelana. Pero ten cuidado, mis queridos, con tanto ímpetu podrías tropezarte con tu propia sombra. No te precipites, respira profundo y canaliza tu valentía de manera inteligente. No olvides que la paciencia es una virtud que podrías necesitar este mes, mi querido Aries. Muchos amores se aproximan algunos de tu pasado que te hicieron sufrir es momento de devolver la piedra con la que hace tiempo te dañaron. Cuidado con hablar de familiares, podría armarse un grave problema. Hay días en que te sentirás deprimido por algo que pasa en tu familia, no te sientas mal y mejor demuéstrales día a día cuanto los amas, Dios te dio el poder de lograr lo que te propongas aprovéchalo, haz caso a tu sexto sentido pues te va a indicar cuando algo no es para ti y es momento de dejar de luchar. Deja que las personas hablen y digan, eso es señal que vas avanzando, no es momento de detenerte y arrojarles piedras. Viene un viaje y reunión con amistades. Ten cuidado con la manera de hablar y reaccionar, eres una persona bien directa y sin pelos en la lengua y eso a veces no le parece a la gente, puedes llegar a lastimar a personas que realmente son muy importantes para ti.