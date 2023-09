Usando ajustados leggings negros Becky G se muestra en el gimnasio haciendo dominadas

Vaya sorpresa la que ha dado Becky G a sus fans, pues a través de sus historias de Instagram publicó un video en el que aparece en el gimnasio, usando ceñidos leggings mientras realiza una serie de dominadas para fortalecer el tren superior de su cuerpo.

La bella cantante de 26 años lanzará muy pronto su nuevo álbum Esquinas, con un concepto muy urbano; eso se refleja en su vestuario, como lo dejó ver en unas espectaculares fotos de Ricky Alvarez que publicó en esa red social hace unos días, en las que aparece en las calles y usando sensuales outfits.

Por lo pronto, Becky ya ha comenzado su esperada gira Mi Casa, Tu Casa, que es la primera que promociona como titular. Ella compartió las fechas en sus redes sociales (junto con una foto que la muestra posando de espaldas) y el día de hoy se presenta en el Ovens Auditorium de Charlotte, North Carolina. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

