Katy Perry en silencio ante acusaciones contra Russell Brand

La cantante de ‘I Kissed a Girl’, Katy Perry, de 38 años, estuvo casada con Russell Brand desde 2010 hasta 2012. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a las graves acusaciones formuladas por seis mujeres en contra del cómico británico, de 48 años. Estas acusaciones van desde la violación y agresión sexual hasta el abuso emocional y físico.

Recientemente, una entrevista de Katy Perry, realizada cuando aún estaba casada con Brand, ha resurgido en las redes sociales, y sus palabras cobran un nuevo significado. En aquel momento, al descubrir lo que ella llamó “la realidad” de su relación fallida, llegó a sentir que “era superior a ella”.

Russell Brand se enfrenta actualmente a varias denuncias relacionadas con presuntas violaciones, abuso sexual y maltrato emocional. Cuatro mujeres alegan haber sido víctimas de agresiones perpetradas por el presentador entre los años 2006 y 2013, mientras que otras afirman haber sufrido su comportamiento “controlador, abusivo y depredador”. Cabe destacar que una de las denunciantes tenía tan solo 16 años en el momento de los hechos.

Brand ha negado todas las acusaciones en su contra y se ha defendido argumentando que sus relaciones sexuales siempre fueron “transparentes y consensuadas” debido a su promiscuidad.

Sin embargo, un dato relevante emerge al analizar las fechas de estas agresiones: ocurrieron durante el período en que Russell Brand estaba casado con Katy Perry. La pareja se conoció en 2010 durante el rodaje de la película “Todo sobre mi desmadre”, en la que Perry hizo un cameo.

Cuatro meses después, contrajeron matrimonio, pero su relación terminó abruptamente 14 meses después, cuando Brand le envió a Perry un mensaje de texto comunicándole su decisión de separarse, sin que se conocieran los detalles de dicho mensaje.

Los seguidores de la cantante han rescatado una entrevista que concedió en 2013 para Vogue, un año después de su divorcio, en la que reveló aspectos reveladores sobre la personalidad controladora de Brand. Perry expresó: “Cuando le conocí, él quería a alguien igual que él, pero cuando tienen a esa persona igual, no pueden soportar la igualdad”. Además, mencionó que él no toleraba que ella tuviera un papel dominante durante sus giras y que su actitud era preocupante.

En esa misma entrevista, Perry sugirió que había descubierto algo que no podía hacer público y que tal vez estaba relacionado con las acusaciones actuales: “Sentí una gran responsabilidad por la ruptura, pero cuando descubrí la verdadera realidad, de lo que no puedo hablar, lo dejé ir y me dije: ‘No es por mí, esto es superior a mí’. Lo he superado”, reflexionó.

Katy Perry vende su catálogo musical por 225 millones de dólares

A pesar de los escándalos que rodean a su ex esposo, Katy Perry se ha convertido recientemente en la artista que más dinero ha obtenido al vender su catálogo musical. Este acuerdo incluye sus cinco álbumes de estudio lanzados entre 2008 y 2020, así como otras colaboraciones musicales, y ha alcanzado una cifra asombrosa de 225 millones de dólares. Este logro se destaca como el acuerdo más lucrativo en la historia de la industria musical.

La adquisición del catálogo musical de Katy Perry fue realizada por la compañía Litmus Music, quien ahora controlará la distribución, las licencias y la venta de todas sus canciones. Este acontecimiento ocurre en un momento en el que los derechos de autor musicales están alcanzando precios récords.

Varios artistas de renombre internacional, como Justin Bieber y Bob Dylan, han vendido sus catálogos por sumas millonarias en los últimos años. Según informó el medio de comunicación FRANCE 24, otros músicos contemporáneos, como Justin Timberlake y Shakira, han vendido grandes partes de su obra a Hipgnosis, una empresa similar a Litmus Music. Sin embargo, esta tendencia se ha observado principalmente entre artistas veteranos como Bob Dylan y Bruce Springsteen.

Sigue leyendo:

Abuelito enfermo demanda a Orlando Bloom y a Katy Perry tras venderles mansión y luego arrepentirse

Conoce el lujoso penthouse que Katy Perry compró por $11,000,000 en Hollywood Hills

Katy Perry causa sensación al aparecer disfrazada como “Elastigirl” en el programa “American idol”

Russell Brand es obligado a pausar un acuerdo para publicar libros, tras las acusaciones de agresión sexual en su contra

Katy Perry se perdió, casi se cayó y deslumbró en su show durante la coronación de Carlos III