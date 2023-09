Myrka Dellanos está en el ojo del huracán tras defender a Luis Miguel y lanzarse contra Aracely Arámbula

A solo unos días de que la actriz mexicana Aracely Arámbula se fuera a la yugular de Luis Miguel por su presunto desapego con los hijos que procrearon durante su matrimonio, Myrka Dellanos se ha unido a la conversación y tras defender al cantante a capa y espada, ahora se enfrenta a la ira del público.

Fue durante la más reciente transmisión de ‘La Mesa Caliente’ que la conductora cubana retomó el tema y se mostró contundente con sus comentarios en favor de ‘El Sol de México’ y su nueva pareja, Paloma Cuevas.

“Típicamente yo me limito porque sé que cuando estamos hablando de un tema no me gusta dar la información que uno sepa de forma privada, pero quiero quitarme el sombrero de periodista y quiero ponerme el de amiga“, dijo la famosa antes de emitir fuertes declaraciones que contrastan con las de ‘La Chule’.

Dellanos, quien hace varios años mantuvo una relación amorosa con Luis Miguel, reprobó que Aracely Arámbula incluyera en la conversación a las hijas de Paloma Cuevas: “Son menores de edad, Aracely habló de ellas, pero Paloma siempre ha preferido tenerlas en un lugar donde están sumamente protegidas. Incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas”.

Asimismo, desmintió que Cuevas sea la verdadera madrina de su hijo ni “la comadre oficial”, como la actriz mencionó durante su entrevista.

Como resultado de sus declaraciones, Myrka Dellanos enfrenta una dura reacción del público, quien se mostró molesto ante los comentarios de la presentadora, pues ante sus ojos estos habrían estado fuera de lugar. El descontento se hizo presente a través de las redes sociales del programa de espectáculos.

“Que flojera Mirka defendiendo lo indefendible, Luis Miguel ha sido un pésimo padre y eso es lo que quería expresar Araceli, en ningún momento habló mal de las niñas de Paloma, sólo comentó que sus hijos obviamente se sintieron extrañados de que las atienda a ella y a ellos ni pensión ni atención”, escribió un usuario. Otros replicó diciendo: “Pues no hubiera abierto la boca. Y Aracely no dijo absolutamente nada malo de las niñas. Ya cállese señora entre más habla, más la embarra”.

