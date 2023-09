Cristian Castro habla sin filtros de su padre, El Loco Valdés: “Fumó porro hasta los 90 años”

El cantante Cristian Castro ha dado de qué hablar esta semana y no por su vida personal, sino porque en una entrevista en Argentina el mexicano contó que su padre, el fallecido comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés, fue un consumidor habitual de cannabis hasta su muerte en 2020.

En el programa ‘Noche al Dente’, al que Cristian acudió para promocionar el nuevo material musical de su banda llamada La Esfinge, habló de su trayectoria artística y también dio algunas revelaciones de su vida personal, entre ellas estuvo una de su padre.

El Loco Valdés consumidor de cannabis

Aunque en vida el famoso comediante había comentado que consumía marihuana con fines recreacionales, su hijo lo confirmó y hasta aseguró que fue un hábito que mantuvo hasta la fecha de su muerte.

“Mi viejo sí era el top del porro. Fumó porro hasta los 90”, comentó el intérprete de ‘Por Amarte Así’ en pleno show.

El conductor del programa le preguntó si él también consume esa hierba y él con el humor que no caracteriza respondió dejando entrever que no. “Me encantaría, pero… cuando pinta, con ruido”, dijo mientras miraba a uno de sus compañeros de banda.

En el programa también le consultaron cómo había sido el momento en el que conoció a su padre y el respondió algunos detalles.

“Lo llamé porque yo quería conocerlo, de pronto le perdí un poco el miedo, le tenía como miedo, no quería, era un comediante, hippie, muy encantador, encanta serpientes, la verdad le tenía miedo y no sabía cómo abordarlo o que él llegara a mí, teníamos como vergüenza los dos, no sé, pero perdí la vergüenza como a los treinta y ya le llamé”, recordó.

Manuel ‘El Loco’ Valdés murió en agosto de 2020 a los 89 años, durante su vida tuvo una gran trayectoria artística como comediante y una vida personal repleta de amores. El famoso tuvo 12 hijos, de cinco mujeres diferentes, siendo Cristian su retoño menor y el único que concibió con la actriz Verónica Castro, con quien tuvo una polémica relación porque cuando ocurrió ella tenía 20 años y él superaba los 40, además de que estaba casado en ese entonces.

