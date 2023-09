Consuelo Duval da a conocer por qué jamás tuvo un romance con Eugenio Derbez

Uno de los programas de comedia más exitosos de la televisión hispana sin duda es “La Familia P.Luche”, protagonizada por los actores y comediantes mexicanos, Eugenio Derbez y Consuelo Duval, esto gracias a la sinergia que hay entre ambos. A pesar de ello, Duval relató por qué dicha química no traspasó las pantallas.

La también presentadora del programa “Netas Divinas”, Consuelo Duval se convirtió en tema de conversación tras la más reciente transmisión de este show.

En donde la también actriz habló cuál es su verdadera relación con Eugenio Derbez. Ambos protagonizaron durante muchos años la exitosa serie de televisión “La Familia P.Luche”.

Durante una emisión más de “Netas Divinas”, su compañera Natalia Téllez fue cuestionada sobre si alguna vez tuvo una conexión muy fuerte con una persona, pero lamentablemente nunca pudieron ser más que amigos. Momento en donde Consuelo Duval interrumpió a su compañera para dar su testimonio.

Fiel a su estilo, Duval, sin guardarse nada dijo que tiene una gran conexión con Eugenio Derbez, pero nunca quiso poner en riesgo la gran amistad que tienen. Sus declaraciones dejaron en completo asombro a las demás conductoras del programa “Netas Divinas”.

“Yo con Eugenio Derbez. Nuestra conexión de amor es absoluta, pero nunca pudimos tener una relación. Yo nunca quise poner en riesgo nuestra amistad” CONSUELO DUVAL

Y para evitar cualquier tipo de suposición o chisme, la presentadora recordó que ella conoce a Eugenio Derbez desde hace mucho tiempo, incluso antes que cualquiera de las relaciones que ha tenido él.

Consuelo confesó que no es que no haya podido dar un noviazgo entre ellos, pero ella nunca permitió que esto ocurriera.

“Conozco a Derbez antes que todas sus novias, que todas sus esposas, no es que no se haya podido es que yo no lo permití” CONSUELO DUVAL

Recordemos que apenas en 2012 fue cuando por fin Eugenio dio el llamado “GRAN PASO”, pue llegó al altar con la cantante, Alessandra Rosaldo. Durante su matrimonio la pareja dio vida a la pequeña, Aitana Derbez. La pareja sigue junta desde hace 11 años.

En “El Gordo y la Flaca” incomodan a Eugenio Derbez

El actor, productor y comediante mexicano Eugenio Derbez sigue lidiando con la partida de su perrita Fiona, quien era uno de los grandes amores de su vida.

Y por ello, muchos no entienden que no es tan sencillo de recuperarse de una partida así, pero eso no evitó que lo cuestionaran sobre si pronto tendrá una nueva mascota tras el adiós de su cachorra.

Fiel a su estilo, pero con el corazón todavía lastimado, Eugenio confesó durante el programa especial de aniversario de “El Gordo y la Flaca” en el que estuvo como invitado el protagonista de “No se aceptan devoluciones”, ahí el famoso mexicano habló acerca de sus proyectos.

Eugenio Derbez revela si se comprara otro perrito pic.twitter.com/e5jI3M29Vq — Lo + viral (@VideosVirales69) September 20, 2023

Pero hubo un tema que no pudo pasar desapercibido, por lo que también fue cuestionado de temas personales como la muerte de su amada Fiona, y por ello, sin tacto alguno como caracteriza a los polémicos conductores, le preguntaron si piensa tener pronto otra mascota.

Tras el directo cuestionamiento, sin pensarlo, Eugenio Derbez inmediatamente contestó con un rotundo “no”, pues el hijo de la finada actriz, Doña Silvia Derbez, señaló que no busca sustituir la ausencia de Fiona con otro perrito.

“No, no, no, no, porque ese amor no se sustituye no es de ‘ah me compro otro’, pues no es un objeto” EUGENIO DERBEZ

Apuntó Eugenio, quien con toda la razón no se sintió nada cómodo con este cuestionamiento, ya que tiene muy poco tiempo de que murió su querida Fiona.

