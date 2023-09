El representante Andy Kim desafiará a Bob Menéndez en las elecciones primarias por el escaño en el Senado

El representante demócrata por Nueva Jersey Andy Kim anunció el sábado que desafiará al senador Robert Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) en las primarias de 2024, después de que Menéndez fuera acusado de un amplio esquema de sobornos y corrupción y de su negativa a renunciar a su cargo en el Congreso.

Kim se encuentra entre el creciente número de legisladores que han pedido la dimisión de Menéndez después de que una acusación hecha pública el viernes alegara que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos, incluidos lingotes de oro, a cambio de ejercer influencia en beneficio de empresarios en Nueva Jersey y el gobierno egipcio.

“Después de los llamados a renunciar, el senador Menéndez dijo: ‘No voy a ir a ninguna parte’. Como resultado, me siento obligado a presentarme en su contra. No es algo que esperaba hacer, pero Nueva Jersey merece algo mejor. No podemos poner en peligro al Senado ni comprometer nuestra integridad”, publicó Kim en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Kim ha representado al tercer distrito del Congreso de Nueva Jersey, que incluye los suburbios al este de Trenton, desde 2019. Ganó la reelección en noviembre pasado por más de 10 puntos porcentuales.

Kim es miembro de los grupos progresista y asiático-pacífico americano del Congreso. También forma parte de los comités de Servicios Armados y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Kim apareció en los titulares tras la insurrección del 6 de enero de 2021 después de que lo fotografiaran limpiando los escombros y la basura que dejaron en el Capitolio los alborotadores que saquearon el edificio horas antes. Posteriormente donó el traje que llevaba ese día al Smithsonian.

Menéndez fue designado por primera vez para el Senado de Estados Unidos en 2006 para cubrir la vacante dejada por Jon Corzine, quien había sido elegido gobernador de Nueva Jersey. Fue reelegido en 2018 con el 54% de los votos. Antes de convertirse en senador, Menéndez representó al Distrito 13 del Congreso de Nueva Jersey.

El viernes, Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian Menéndez, fueron acusados de delitos relacionados con soborno y corrupción.

La acusación alega que la pareja aceptó sobornos, que incluían oro, efectivo y pagos de hipotecas, a cambio de la influencia del senador.

Menéndez, de 69 años, renunció temporalmente el viernes a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero se negó rotundamente a renunciar a su cargo de senador y dijo que tiene la intención de postularse para la reelección en 2024.

Muchos demócratas de Nueva Jersey pidieron rápidamente la renuncia del senador, incluido el gobernador Phil Murphy, quien dijo: “Los hechos alegados son tan graves que comprometen la capacidad del senador Menéndez de representar eficazmente al pueblo de nuestro estado”.

El gobernador Murphy dijo tendría que nombrar un senador para reemplazar a Menéndez en caso de que renunciara.

