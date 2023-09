Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de septiembre de 2023

PISCIS

Fin de semana de grandes cambios en los cuales deberás de entender el porqué de muchas situaciones que estás viviendo hoy en día, no es momento de cobrar venganza contra tus enemigos, suelta y deja ir, que la vida se encargará de poner a cada persona en su lugar. Si tienes una relación ten mucho cuidado con tu pareja ha estado dudando de tu fidelidad y eso podría traer serios problemas si no tienes nada que esconder pon las cartas sobre la mesa y deja en claro la situación con él o ella. Date la oportunidad de mandar al chorizo todo eso que no funciona en tu vida o te causa conflicto. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y tu cuerpazo criminal de aventurera que hace tiempo no ves claro. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como tú esperas.

ACUARIO

Es momento de cuidar tu entorno, de preocuparte un poquito más por ti y de darte cuenta de que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz. Vienen días cargados de felicidad en los cuales comenzarás a trabajar más en tu futuro y comenzarás a soltar todo lo que te ha hecho daño. Hay una amistad que necesitará mucho de tu apoyo, debes de estar ahí para él o ella porque el día de mañana podría necesitar de su ayuda. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario, ponerte más perra, piensa que necesitas para estar bien. Si tienes pareja te espera una noche perrisima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas que podrían dañar tu estado de ánimo. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas.

CAPRICORNIO

Se termina el mes de septiembre y de verás de pensar muy bien qué es lo que quieres lograr para los meses que restan del año, deja de huevonear y busca la manera de hacer dinero. Hay días en los cuales te sentirás un poco melancólico o melancólica al recordar personas de tu pasado quienes significaron mucho en tu vida, debes de soltar y dejar ir y dejar de echarle sal a la herida. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Te buscará o visitará familiares que tienes mucho de no ver. Una amistad tiene interés por ti, pero solo quiere la caricia. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones ancina que aprende a ponerte más perra que bonita. No seas tan rencoroso o rencoroso con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te lastimaron la existencia en tu pasado. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas para que puedas lograr cada uno de tus objetivos que has tenido en mente. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán a la orden del día este fin de semana.

SAGITARIO

No es momento de echarle la culpa a las demás personas de la situación que estás viviendo en estos momentos en tu vida, debes de hacerte responsable de tus acciones y tomar el toro por los cuernos para comenzar a realizar cambios que te lleven a lo que estás buscando y necesitando en estos momentos. Cuida mucho tu salud porque se podrían presentar algunos problemas que tienen que ver con dolores musculares, sobrepeso o enfermedades inmunológicas. Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene. Siempre buscas más y más y la caricia siempre será una parte importante en tu vida. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino manda todo a la ñonga y ya no te detengas por nadie ni te sientas mal que no valdrá la pena. Es posible que en estos días andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino es momento de ser feliz y vivir en homenaje a él o ella.

ESCORPION

Hay personas que no te pueden ver ni en pintura y muchas de ellas las consideramos amigos o amigas ten cuidado porque tarde o temprano te meterán el pie para que no logres tus objetivos. Se podría llevar a cabo un viaje en cualquier momento y éste lo realizarás con familia o amigos sólo debes de cuidar los gastos para evitar problemas económicos en el mes de octubre. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso bien lejos y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Una nueva amistad aparecerá en próximas fechas. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje, visitar otros lugares y no verse la jeta tan seguido o de lo contrario terminarán aburriéndome, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día. Vienen días en los cual es pensarás mucho en el pasado y querrá regresar a él, suelta y deja ir céntrate en tu presente que es lo único seguro que tienes hoy en día.

LIBRA

Es momento de pensar un poquito más en ti, de consentirte, de darte cuenta de que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz, has pasado por muchas pruebas a lo largo de tu vida y gracias a eso eres la persona que hoy en día eres. Días para meditar y darte cuenta lo bella que es la vida, deja de dañarte y comienza a liberarte de todo lo que te hace daño llámese personas, trabajo y rutina. Podría presentarse un embarazo dentro de la familia el cual traerá muchas bendiciones y alegría. Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Ya no te desesperes si las cosas no funcionan con una persona, next y quien sigue. Que se te vaya quitando lo tonto para que no te vuelvan a ver la cara de estúpido o estúpida este fin de semana, si ya te la hicieron dos veces no vuelvas a creer en esas personas que solo buscarán dañarte. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error.

VIRGO

Agradece a la vida y a Dios quién eres hoy en día, has logrado muchas cosas a pesar de no darte cuenta, eres un Guerrero y cada día buscas mejorar en todo, sin embargo, podrían presentarse días de tristeza en los cuales extrañarás a personas de tu pasado y te sentirás triste al ver que muchos sueños no se han concretado. No te dejes llevar por comentarios mal intencionados de las personas que te rodean, que ellos no hayan logrado sus sueños no significa que tú tampoco. Es momento de hacer un cambio de 180° y enfocarte en lo que realmente te hace feliz. Si tienes una relación vienen muchas mejoras, podrían volver a recuperar la confianza si vuelven a hacer esas personas que fueron cuando se conocieron. Surgirá la duda sobre tus sentimientos pues podrías estar sintiendo algo por dos personas. Te hartarás de una amistad y de sus cosas. En los dineros poco a poco verás la luz a tu deuda.Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Vienen cambios bastante buenos que deberás atender a la brevedad entre ellos lo laboral requiere que le prestes atención pues podrías incrementar tus ingresos bastante bien si te aplicas y te pones las pilas. No des pie a segundas oportunidades ni permitas que la vida te vuelva a dar una sorpresa que no esperas.

LEO

Vienen días cargados de buenas personas que te darán la mano o te darán un consejo tras una situación que sucederá en tu vida. Es momento de arriesgarte con todo para lograr todo lo que siempre has querido. Eres el centro de atención donde quiera que vayas, brillas como el Sol y ese brillo le molesta a las personas, no hagas caso, sigue siendo tú mismo llénate de felicidad y construye tus sueños sin importar lo que piensa el mundo. Cuidado con pérdidas de objetos y robos. Eres muy sensual y te encanta estar nomás en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolida más la relación. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Vienen días bastante buenos inclusive viajes que llevarás a cabo en lo que resta del año, pero deberás de ser muy inteligente para no caer en situaciones que en el pasado te dañaron o alteraron tu paz. Vienen cambios bastante buenos, ponte perra y ve tras tus metas, oportunidades en el amor muchas, pero nos seas tan exigente o no lograras lo que quieres, bájale dos rayitas a tu carácter porque andarás que ni tu madre te aguanta, despréndete de todo lo que te cause conflicto y ya haya dolido demasiado, amor del pasado estará fregando pero como ya eres bien perra lo mandarás a la ñonga.

CÁNCER

Mi querido cáncer deja de hacerte ideas en tu cabeza que no son ciertas, deja de pensar que el mundo está en tu contra y deja esas tristezas en el pasado, tienes todo para ser feliz sin embargo te concentras sólo en las desgracias y en los malos momentos. La vida es justa y pondrá a cada persona en su lugar, si te dañaron la vida se encargará de ellos tú no. Date la oportunidad de reinventarte, de creer y confiar en ti, de ser tú mismo, y de demostrarte a ti que eres fuerte y grande. No te dejes llevar por el rencor ni permitas que las personas te roben tu tranquilidad. Vienen días de mucho trabajo y esfuerzo pero gracias a eso vendrá dinero de por medio. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja. Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos pues sueles flagelarte y culparte de errores tontos que no te corresponden. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata. Fin de semana de ponerte bien perra para que no te sigan viendo la cara de tonta sobre todo tus amistades, deja todo lo que te incomode o te cause conflicto a un lado, debes aprender a ver por tus intereses antes de querer ver por los pedos y problemas de los demás.

GÉMINIS

Mi querido géminis es momento de pensar en el ahora, de ponerse a trabajar en eso que te llena de felicidad, de buscar la compañía de personas que te sumen y no que te resten, de ser más feliz. Debes de tener cuidado con una persona de piel blanca que pertenece a tu familia la cual podría meterte en chismes o hacer malos comentarios acerca de tu persona. Podrías empezar una nueva rutina de dieta y gimnasio en cualquier momento y preocuparte un poco más por tu salud, hazlo para tu beneficio y no para complacer a los demás. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu economía, últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables y no necesitas. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena malgastar tu tiempo en quien no lo merece. Debes aprender a controlar tu estado de ánimo el cual es muy cambiante pues días estas de buenas y otros no te entiendes, tienes problemas de tu pasado que no has logrado sanar sobre todo con ex parejas, ya dale vuelta a la página, si en el pasado te engañaron o traicionaron debes dejar ir ya esas cuestiones y comenzar a preocuparte más por tu presente y por lo que en realidad importa y vale la pena.

TAURO

Mi querido Tauro está por terminar el mes de septiembre y con esto vendrán muchos cambios a tu vida los cuales deberán de estar enfocados en tu salud y en tu dinero. No hagas caso a comentarios fuera de lugar en tu trabajo en caso de tener porque podrían ocasionar un conflicto y un problema que se irá agrandando. Es momento de hacer cambios en tu vida y en tu casa, tira los objetos rotos y cambia los muebles del lugar esto renovará las energías y traerá abundancia a tu vida. Un viaje se planea. Se cancela evento social. Cuida más tus piernas, podrías sufrir una lección en próximas fechas. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti y cuando les dejes de querer será cuando comiencen a sentir algo por ti. Si las perras ladran es señal que vas avanzando, deja que digan lo que tengan que decir, no te preocupes por eso y menos si no te dan para el gasto, la vida es justa y en su momento el karma les ha de llegar y ya andarán con la cola entre las patas las hijas de la tostada. Debes cuidar más tu rostro del Heraldo porque estarás expuesta a algún problema en la piel por algún descuido.

ARIES

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale muchas ganas a ese sueño que tienes y se materializa más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la china esas cuestiones que te detienen en tu camino. Date la oportunidad de confiar en tu capacidad de emprender lo que deseas, aprende a ser más agradecido con las personas que te brindan apoyo y han estado contigo cuando te has quedado con nada, algunas veces tu carácter no te ayuda pues eres de mecha corta y suelen explotar por tonterías que tienen solución. Enfrenta tus miedos y no te permitas volver a caer en situaciones que te dañaron, vienen días en los cuales deberás de hacer un alto a los excesos y comenzar a preocuparte por tu salud. Si tienes pensado realizar un viaje en próximas fechas deberás de tener cuidado con los dineros porque podría presentarse una complicación financiera a mediados del mes de octubre. Date la oportunidad de comenzar a trabajar en tu autoestima y darte cuenta que eres un ser único y especial y que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz. Ten cuidado con traiciones en relaciones amorosas las cuales estarán a la orden del día.