En minibikini Clarissa Molina celebra su cumpleaños y toma el sol a bordo de un yate

Clarissa Molina se encuentra muy feliz con las celebraciones de su cumpleaños número 32, e hizo una fiesta en un yate a la que acudieron sus mejores amigos. En fotos que publicó en su cuenta de Instagram ella aparece usando un minibikini de hilos y luciendo su perfecta figura; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “¡Gracias papá Dios por otro año más! Un nuevo año, nuevas cosas, nueva vida, felicidad! Gracias Dios! Gracias a todos por su amor y buenos deseos!” 🙏🏼🩷🎂🎉🥂🫂✨

Desliza para ver todas las fotos

La bella conductora dominicana saltó a la fama por su trabajo en el programa de televisión “El Gordo y La Flaca”, y hace unos días acudió a la fiesta del 25 aniversario de ese show. Ella posó como toda una modelo y felicitó a las estrellas del show: “Felicidades @rauldemolina @liliestefan , a TODO el equipo que hace el show posible cada día, a nuestros compañeros de NY, México, LA, y diferentes países, a los que han sido parte que ya no están, y a todos los fieles televidentes que todavía hacen que el GyF siga siendo #1 !!!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Recientemente Clarissa aprovechó un fin de semana libre para viajar a la Riviera Maya, visitando un exclusivo resort en el que descansó y se llenó de energía. Ella no podía dejar de compartir fotos que la muestran paseando por las cabañas y usando un microbikini amarillo que resaltó su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

