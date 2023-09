Rosalía comparte fotos tomadas el día de su cumpleaños, presumiendo los regalos que le dieron

El 25 de septiembre Rosalía cumplió 31 años, y lo celebró en grande durante su estancia en París. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una colección de fotos que la muestran presumiendo muchos ramos de flores que le regalaron y modelando un atuendo con el que acaparó las miradas, compuesto por una minifalda plisada, blazer, medias, zapatos de tacón alto y sostén de encaje.

La cantante española recibió miles de felicitaciones por parte de sus fans, y les agradeció en un mensaje con el que acompañó esa serie de imágenes: “MERCiiiiii POR TODAS LAS FELICITACIONES DE CUMPLEEE yo más LIBRA Q NUNCA, PARISELANDO EN LA CIUDAD DEL AMOR con mis mejores amigos, disfrutándome esto de hacerme mayor. Abrazoss y bliss pa tods🤍❤️❤️🍧🍾🍧🍾🍧✨✨💫✨🎂🎂🎂”.

En los últimos días Rosalía (quien se encuentra en una larga pausa laboral después de su gira mundial Motomami) también acudió a desfiles de modas de las firmas Dior y Prada. En el baño de un avión ella se tomó una selfie, posando muy sensual y usando un minitop negro que resaltó su minicintura; por ese post obtuvo más de dos millones de likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

