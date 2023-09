Usando microbikini Demi Rose presume sus caderas mientras pasea por su casa

Demi Rose obtiene millones de likes en Instagram gracias a sus espectaculares fotos, pero también gusta de publicar selfies y videos grabados por ella misma. Ahora decidió compartir en sus historias de esa red social un clip que la muestra paseando en su casa de Ibiza y posando frente a un espejo; ella lució su curvilínea figura al usar un outfit compuesto por un microbikini blanco y una falda de red que resaltó sus caderas.

La bella modelo británica obtuvo más de 378,000 likes por una serie de fotos en las que aparece en el desierto de Black Rock, Nevada, usando un bikini rojo que cubría lo indispensable. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Antes de la tormenta”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Este año Demi ha viajado a varios países, uno de ellos México, donde disfrutó del clima, las playas y las zonas arqueológicas. Ella lució elegante y sexy mientras paseaba junto a una pirámide, y acompañó una colección de fotos con el texto: “Muy feliz de haber visitado otra maravilla del mundo 📍 Chichén Itzá”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

