Acusan a Shakira de correr supuestamente a su cocinero por no calentarle la comida

Una vez más Shakira está bajo el ojo del huracán después de que de nueva cuenta fuera acusada de supuestos maltratos hacia sus trabajadores. Esta vez la señalan por supuestamente correr a uno de sus cocineros por no darle la comida caliente.

Según el polémico conductor de espectáculos, Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme No Like” ventiló que Shakira despidió de manera injustificada a uno de sus cocineros. Sus declaraciones inmediatamente se volvieron virales.

Esto salió después de que lanzara su sencillo “El Jefe”, una colaboración con “Fuerza Regida”, la oriunda de Barrinquilla, Colombia volvió a dar de qué hablar tras señalar a su expareja, Gerard Piqué, por despedir de manera injustificada a la nana de sus hijos, Milán y Sasha.

En esta ocasión, Ceriani aseguró que en una ocasión Shakira organizó una comida para 17 personas, por lo que el cocinero implicado estuvo gran parte de su jornada atendiendo a los invitados. La polémica se presentó durante la madrugada del día siguiente.

De acuerdo con las declaraciones del conductor de “Chisme No Like”, uno de los invitados quería que el cocinero calentara un pollo durante la madrugada. Al parecer el experto en cocina se negó provocando el enojo de Shakira, quien inmediatamente lo despidió.

“Un domingo, habían cocinado para 17 personas y ella (Shakira) quería que se calentara un pollo a las 2 de la mañana y él (el cocinero) le dijo: “No puedo más, no voy a hacerte el pollo. Automáticamente los echó a las 6:30 horas y los dejó en la calle”

En un programa de YouTube de “La Saga”, Jenny García, excolaboradora de “Venga La Alegría” y del “programa Hoy”, rompió el silencio para hablar sobre su experiencia como colaboradora de Shakira en varios de los conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Sin guardarse nada la bailarina profesional recordó que hace unos años tuvo la oportunidad de trabajar con Shakira, pero desafortunadamente la experiencia no resultó como ella esperaba, pues no le pagó ninguna de sus presentaciones y además tenía malos tratos por parte de la cantante.

“Hice doce fechas con y no me pagó. Hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario”

BAILARINA MEXICANA