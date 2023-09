Usando un body con adornos Demi Rose pasea en bicicleta en medio del desierto

Demi Rose viajó hace más de un mes a Black Rock, Nevada, y ahí posó para fotos y videos que poco a poco ha ido compartiendo en su cuenta de Instagram. Ahora deleitó a sus fans con imágenes en las que aparece usando un body con adornos, para después -en un clip- mostrarse dando un paseo en bicicleta en medio del desierto; a lo lejos se aprecia un anuncio que dice “no bailar”.

Desliza para ver todas las fotos

La modelo e influencer de 28 años está por llegar a los 300,000 likes gracias a fotografías que la muestran posando junto a la escenografía del evento Burning Man; ella optó por un vistoso outfit en el que destaca un top dorado que combinaba con los adornos en su cabeza. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Cuando no está de viaje Demi aprovecha para tomarse fotos en su casa de Ibiza, y asombró a sus seguidores con unas imágenes que la muestran en un camastro y recostada boca abajo, dejando ver parte de sus glúteos. La frase que escribió junto a su post fue: “Humor de domingo”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: