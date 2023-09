Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo: dónde ver la pelea, horario y cartelera

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a subir al ring y pondrá nuevamente en juego su campeonato indiscutido de peso supermediano ante Jermell Charlo este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En la conferencia de prensa final de la pelea de “Indiscutido vs. Indiscutido”, ambos peleadores dijeron que están listos para dar un gran espectáculo al público y dejaron claro que buscarán llevarse la victoria a como de lugar.

Canelo Álvarez, quien viene de vencer a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra, ahora buscará borrar la imagen que dejó en sus últimas tres peleas y quiere mostrarle a Charlo lo que es capaz de hacer.

“Siempre ha dicho que no cree en mis habilidades. Esta motivación para mí es muy especial y estoy listo para mostrarle a él dentro de unos días de lo que soy capaz. Nunca le pruebas nada a la gente. Siempre tienen algo que decir. Quiero demostrarme a mí mismo que todavía estoy en la cima”, indicó el mexicano.

Canelo Álvarez quiere aumentar su legado venciendo a Jermell Charlo. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Por su parte, Jermell Charlo quiere mostrar sus habilidades en el ring y aseguró que va a vencer al tapatío para intentar convertirse en el tercer estadounidense que se corona doble campeón indiscutido como Terence Crawford y Claressa Shields.

“No pases por alto mi experiencia, no pases por alto mi poder y no pases por alto mis habilidades. No importa lo que diga, vengo a ganar esta pelea. Hay mucha gente que no cree en ti, pero ya veremos el sábado. Si esa es su motivación para demostrar sus habilidades en el boxeo, que así sea. Vengo a ganar”, afirmó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera. En cambio, Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando noqueó al argentino Brian Castaño en la revancha y se coronó como monarca indiscutido de las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Horario y dónde ver la pelea Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

La pelea Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo se realizará el sábado 30 de septiembre en Las Vegas a las 21:00 (hora de la Ciudad de México). En el territorio azteca se podrá ver en el Canal 5, TV Azteca, TV Azteca Deportes, Azteca UNO, Azteca 7 y ADN 40.

ESPN y Star+ transmitirá el combate para todo Latinoamérica y la plataforma de streaming SHOWTIME PPV hará lo propio para Estados Unidos a partir de las 22:30 hora del Este. Su costo es $84.99 dólares para los suscriptores y, si eres nuevo, a ese cifra se le suma el precio de la suscripción ($11.99 dólares).

Canelo Álvarez y Jermell Charlo cara a cara en la conferencia de prensa final. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Cartelera Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo

El evento Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo también contará con 11 peleas más. En la co-estelar de la noche, el cubano Yordenis Ugás y el mexicano Mario Barrios se enfrentan por el título interino de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ambos prometieron robarse el show este sábado.

Aquí la cartelera completa:

Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo por el campeonato indiscutido de peso supermediano.

Yordenis Ugás vs. Mario Barrios por el título interino del CMB de peso welter.

Jesús Ramos Jr. vs. Erickson Lubin (peso welter).

Elijah García vs. Armando Resendiz (peso mediano).

Frank Sánchez vs. Scott Alexander (peso pesado).

Oleksandr Gvozdyk vs. Isaac Rodrigues (peso semipesado).

Terrell Gausha vs. KeAndrae Leatherwood (peso mediano).

Gabriel Valenzuela vs. Yeis Gabriel Solano (peso superligero).

Curmel Moton vs. Ezequiel Flores (peso superpluma).

Justin Viloria vs. Ángel Barrera (peso superpluma).

Bek Nurmaganbet vs. Abimbola Osundairo (peso supermediano).

Abilkhan Amankul vs. Joeshon James (peso mediano).

