Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de septiembre de 2023

ARIES

Aries, bebé valiente. Tendrás retos emocionantes, así que prepárate para desplegar tus alas y volar hacia la cima. ¡Los desafíos solo te muestran cuán poderoso eres! Toma esos riesgos, sigue tu intuición y verás cómo triunfas y alcanzas ese deseado éxito que te ha estado llamando. No dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, quita todo eso que te hace daño y no te deja avanzar. No esperes ya más, no des pie, no lo sigas permitiendo, se un poco más orgulloso u orgullosa, solo así no volverán a lastimarte, si le gustas te lo demostrará sino que siga su camino. No dejes que la rutina o monotonía arruine tu relación en caso de tener una, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo. Aprende a creer en tus sueños, en tus metas en ti, nada se te dará si tu no sales a buscarle. Primero estas tu, después tu y al final tu. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado, quita esos miedos que no te conducen a nada bueno solo a mortificarte por algo que siempre ha tenido solución. Vienen días de muy buenas oportunidades para ti en lo laboral inclusive podrías cambiar de trabajo muy pronto, escucha las oportunidades y ve por esas que te den lo que quieres y necesitas.

TAURO

¡Hola, Tauro! El universo te desafía a encontrar esa estabilidad de la que tanto ansías. Puedes tropezar con algunos cambios inesperados, pero recuerda, mi cosita terrenal, la paciencia y tu dedicación te permitirán adaptarte y encontrar tu propio equilibrio. Confía en tus instintos y no le temas a tu propio camino. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor pues sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Cuidado con una perdida material pues por descuido podría suceder en cualquier momento. Aprende a que se te resbalen comentarios negativos, disfruta la vida, disfruta quien eres y hacia dónde vas, cuidado de volver a comer lo que ya comiste por mucho tiempo, es momento de un nuevo platillo en el área sentimental. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal.

GÉMINIS

¡Ay, Géminis! Viene un tiempo juguetón y con conexión social en el aire. Pon esos encantos a trabajar, mi dulce cotorrita, porque vas a expandir tu red y establecer lazos de amistad valiosos. Aprovecha esta energía para compartir ideas, expresarte a todo volumen y brillar cómo solo tú sabes hacerlo. Aguas con tu orgullo y altanerismo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Tienes el poder para lastimar con tus palabras a muchas personas, no sueles tener pelos en la lengua y te importa un comino si se ofenden, no sueles guardarte nada y haces bien, recuerda que eres como una bomba de tiempo que cuando menos lo esperan explota. Una amistad te buscará por problema sentimental. Un compromiso o evento en el cual el color blanco sobresaldrá en próximas fechas, podría ser bautizo o hasta boda. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Te van a pedir ayuda ya sea económica o moral en estos días, familia o amistad. Amor de una noche con amistad o ex pareja. Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas bastante complicados.

CÁNCER

¡Aguita de Cáncer! El universo te invita a cuidar de ti mismo y nutrir tus necesidades emocionales. Escucha el susurro de tus sentimientos más profundos, amorcito lunar, y date el espacio para sanar y encontrar esa paz interior. No dudes en buscar apoyo, mi pequeño cangrejito, porque tu tribu estará ahí para sostenerte. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días, que no te afecte o amargue. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Es probable que te enteres de una situación que te pondrá de malas pues todo eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará cierto y te va afectar mucho. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, por todo lo que has pasado y lo que te ha llevado a ser como eres, no culpes a nadie de tu forma de ser pues dichos caminos fueron escogidos por ti. Aprende a no juzgar a los demás pues no tuvieron las mismas oportunidades que tu. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena.

LEO

¡Leo! La vida ruge con oportunidades para brillar en el ámbito profesional. Tu confianza y dominio te harán rugir con fuerza hacia tus metas. Enfócate en tus talentos, cariño, y muestra al mundo ese verdadero potencial. ¡No tengas miedo de ir tras lo que te apasiona y venzaaas! Date tu lugar y ponte más culeis antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental que no vaya con tus intereses, sueños o metas. Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida. Serás el blanco de críticas, podrían hacerte sentir el peor ser humano, la clave es no tomar en cuenta nada de esos comentarios, tienes todo para estar bien y ser feliz pero te detienes a arrojar piedras a quien con sus palabras o criticas te lastiman. Cuídate de cambios de casa o vehículo que podrían resultar nada beneficiosos para ti. Caerás en tristezas en estos días, pero al poco tiempo saldrás de ese estado, estarás extrañando mucho a persona de tu pasado. No dejes pendientes para el día de mañana o de lo contrario se te juntará el trabajo. Un viaje que habías planeado se cancela o tendrá que esperar un poco más para que se lleve a cabo.

VIRGO

Virgencita radiante, esta es tu oportunidad para transformarte. Deja ir lo que no te sirve, rompe cadenas y abre las alas a tu verdadero propósito. Confía en tus corazonadas más íntimas y prepárate para recibir las bendiciones del universo en forma de nuevas experiencias, amorcito meticuloso. Cuida tu cuerpazo criminal el cual lo has expuesto demasiado y le has entrado duro y tupido a las harinas y los refrescos, recuerda que eres de los que subes muy rápido de peso. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy fuertes sin motivo alguno. No confundas tus sentimientos y se claro sobre qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges. Una nueva oportunidad de viaje o cambio de residencia se podría presentar en cualquier momento y deberás de aprovecharla al máximo. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso sin embargo vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres. Cambios importantes en tu vida, muchas noticias que te harán dudar de muchas cosas, personas que se van de tu vida y otras que retornan, mensaje que te harán tu día y discusiones familiares que te podrían poner en aprietos. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen.

LIBRA

¡Libra, mi niña equilibrada! el universo te llama a buscar harmonía en tus relaciones y en tu vida en general. Pon atención a tus propias necesidades y a las de los demás. Persigue la justicia en todos los rincones, mi dulce balanza, y prioriza tu bienestar emocional. Cuando encuentres esa armonía, todo fluirá. Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Viene un gran amor que te va a revolucionar la manera de pensar. Te llegarán grandes noticias en próximas fechas las cuales podrían dar un gran giro en tu vida laboral, ten mucho cuidado con lo que comentas con tus amistades pues lejos de ayudarte con un consejo podrían confundirte, no busques culpables busca arreglar cualquier situación que te ponga de mal humor. Tu orgullo te hará perder grandes personas en tu vida, eres raro o rara, aún no sabes lo que quieres en tu vida, pero la vida misma te va enseñar a valorar lo que tienes o tuviste. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. Ya no te dejes manipular y bajar tu valor como persona por nadie. Vienen días en los cuales no tolerarás a ciertas personas y no te quedarás callado o callada al punto de terminar discutiendo con una persona. Es momento de empeñarte a toda costa a cumplir ese sueño que no has podido lograr, has a un lado todos esos obstáculos y centra tu energía en ir por eso que tanto quieres, amas y deseas.

ESCORPIÓN

Escorpión valiente, este mes te desafía a explorar tus límites y romper barreras. Adéntrate en lo más profundo de tu ser y enfrenta esos temores que te acechan. Ahí, en esa oscuridad, encontrarás el crecimiento y la transformación personal que estás buscando. Confía en tus instintos y sé valiente en tu camino. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y seas más positivo con tu actitud o de lo contrario no lograrás atraer nada bueno a tu vida. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en lo mismo, no vuelvas a comer lo que ya te echaste vario tiempo. Es momento de que te despabiles y dejes tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Amistad andará muy pegada a ti pues quiere sacar cierta información. Una situación algo confusa te va hacer valorar más que nunca a tu pareja. Es importante que inicies de cero en todo, date la oportunidad de dejar que la vida te vaya poniendo las situaciones y las personas en tu vida y tú solo ve aceptando a quienes te hacen sentir bien o te sacan una sonrisa. Es posible que dos amistades tuyas estén pasándola mal y en estos días sabrás de quien se trata.

SAGITARIO

¡Sagitariano aventurero, es tu momento de abrir esa brújula hacia la expansión! Explora el infinito universo de posibilidades que se abren ante ti. Tu optimismo y entusiasmo son tus principales armas, asúmelo. No tengas miedo de abandonar lo conocido, lanza tu flecha hacia nuevos horizontes, mi dulce arquero. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu propia sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando estas te fallen. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dolores de cabeza y ha llenado tu vida de dudas y malos momentos. Te llega dinero extra pero con ello una decepción en el terreno de las amistades. Cuídate mucho de e infecciones estarán a la orden del día. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela, podría interesarte realizar algún curso o prepárate en algo que siempre has querido, se te dará la oportunidad aprovéchala y disfruta. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable.

CAPRICORNIO

¡Capricornio, cabra escaladora! Este momento te encuentra siendo determinado y consolidando tus metas. Trabaja duro, enfócate en tus sueños de largo plazo. Mantén esa determinación y disciplina, mi querido conquistador, y verás cómo tus esfuerzos rinden frutos. Los obstáculos solo son escalones en tu camino hacia el éxito. Debes aprender que la vida es muy corta para dejar pasar las buenas oportunidades, ya no es momento que te detengas por nadie y vayas por eso que mueve tu mundo y constituye tu felicidad. Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera. Amistad saldrá con su domingo siete. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo. Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso y se te va a complicar. No te dejes llevar por una persona que en unos días promete bajarte el cielo y las estrellas y en otro no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor a quien no lo merece. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada que esa información podría ser utilizada en tu contra.

ACUARIO

¡Acuariano rebelde! te invito a liberarte de las viejas estructuras y a abrazar tu individualidad única. No temas destacar y expresar tu originalidad. Confía en tus intrépidas ideas y compártelas con el mundo, mi niña revolucionaria. Tu singularidad será tu mayor fortaleza en esta etapa de tu vida. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes lo que no tienes porque podrías quedarte sin nada. Cuida mucho lo que tenga que ver con amistades, secretos y chismes podrías cometer indiscreciones que terminarán dañando tu reputación y la de tu familia. Tus inseguridades pesarán mucho, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará un poco en ti. Estrés laboral o escolar se aproxima, toma tus precauciones. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Vienen movimientos astrológicos que harán que retorne una persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida le ha tratado.

PISCIS

Pececito sensible, abre las puertas de la espiritualidad para que te conectes más profundamente contigo mismo. Busca momentos de paz y reflexión para encontrar respuestas a tus preguntas más íntimas. No desconectes de tus emociones, mis aguas profundas, porque ellas te guiarán hacia la paz interior que buscas. Te esperan días grises por una noticia que te pondrá de muy mal humor, al final te darás cuenta el por qué fue mejor que las cosas sucedieran de esa manera. Es necesario que creas en quién eres y hacia dónde vas pues solo así consolidarás cuanto te propongas, quieras y desees. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. Probablemente entrarás en un ciclo en el cual sientas necesidad de mandar todo bien lejos, te desespera mucho no poder concretar planes por lo que has sudado la gota gorda, recuerda que las cosas llegan cuando el destino así lo indican, mientras tienes que seguir trabajando en eso que te mueve y hace sentir mejor. Amistad se va de tu vida y te dolerá en el alma sin embargo te dejará una gran enseñanza por el resto de tus días. Si tienes pareja, da el siguiente paso, un compromiso o viaje podría consolidar la relación. Cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente.