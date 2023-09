Yailin La Más Viral se somete a un impresionante cambio de look, ¡ahora es rubia!

Una vez más, la dominicana Yailin La Más Viral arrasa en redes sociales con una de sus publicaciones. En esta ocasión es gracias al inesperado cambio de look que se realizó, pues decidió decirle adiós a su característica melena pelinegra.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la ex esposa de Anuel AA lució despampanante con una cabellera rubia platinada y en un corte short-bob que dejó a más de uno con la boca abierta y la convirtió en el blanco de piropos.

La publicación con la que presumió su transformación fue un video que muestra sentada en lo que parece ser un automóvil, mientras canta la canción que dedicó a su hija Cattleya.

Cabe recalcar que si bien Yailin no especificó el motivo detrás de su drástico cambio de look, los internautas no tardaron en especular que se trataría de una manera de representar su nueva era en el ámbito musical.

Yailin La Más Viral vía Instagram Stories | Foto: Cortesía

Y es que no podemos olvidar que hace apenas unas semanas sorprendió con el lanzamiento de su canción “Mía,” una emotiva carta de amor que dedicó a la hija que procreó con el rapero Anuel AA, Cattleya.

Su éxito en el ámbito musical ha sido exponencial desde su divorcio con el puertorriqueño; prueba de ello son las numerosas colaboraciones que ha hecho con otras estrellas del género urbano, incluyendo a su pareja actual, el rapero Tekashi 6ix9ine.

