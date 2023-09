Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de septiembre de 2023

PISCIS

Mis amados Piscis, tus emociones estarán en pleno apogeo. Escucha a tu intuición y sigue tu corazón en todo momento. No te cierres a las oportunidades que el universo te presenta, ¡abrázalas y verás cómo se despliega la magia en tu vida! Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes pues el día de mañana puede ser muy tarde. Has tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones, pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos, pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Cuida mucho la relación con tu familia pues podrías estar descuidando esa parte tan importante. Cuida mucho tu corazón y no se lo expongas a personas que no saben cómo cuidarlo. Cuídate de cambios de humor repentinos podrían meterte en grandes problemas

ACUARIO

Mi querido Acuario, tu originalidad y creatividad estarán en su punto máximo. Es hora de dejar volar tu imaginación y crear algo único. No temas ser diferente y mostrarle al mundo tu brillo interior. ¡Eres una estrella que ilumina el firmamento! Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones tontas. El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti.Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a lo mismo habiendo tantos nuevos errores por cometer. Ten presente que quien mendigue amor no se quiere y no sé valora, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más fuerte en ese aspecto. Una familiar te dará una gran lección que no olvidarás. Recuerda lo que vales y quien eres en realidad, quien te quiera que le cueste obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú piensas.

CAPRICORNIO

Querido Capricornio, estarás en tu elemento. Tu determinación y disciplina te llevarán a alcanzar tus metas más ambiciosas. Mantén la calma y sigue adelante, porque nada te detendrá en tu camino hacia el éxito. ¡Eres una montaña imparable! Estrés por trabajo o escuela y recibirás chismes sobre una amistad. Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo. No tengas miedo a los cambios, pues solo así obtendrás nuevos resultados. Estarás en un tono muy bipolar e inclusive deprimente, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido justa contigo, pero la fortaleza que has adquirido en estos días te ayudará en tu futuro pues no volverás a tropezar o caer tan fácilmente, de las lecciones se aprende. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. La pasividad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa’ mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea.

SAGITARIO

Amado Sagitario, estarás lleno de energía y entusiasmo. Tu espíritu aventurero te llevará a nuevos horizontes y experiencias emocionantes. Sigue tu intuición y no tengas miedo de explorar lo desconocido. ¡La vida es una gran aventura que te espera! No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la china, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. Muchas personas llegarán a tu vida, muchas de ellas no serán buenas y solo buscarán afectarte y hacerte daño. Date tu lugar y se más fuerte antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Vienen cambios de humor muy fuertes que te van ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente.

ESCORPION

Querido Escorpio, te enfrentarás a desafíos, pero no te preocupes, ¡estás preparado para vencerlos! Utiliza tu fuerza interior y determinación para superar cualquier obstáculo. Recuerda que tienes el poder de transformar cualquier situación a tu favor. ¡Vuela alto, valiente Escorpio! Si no tienes una relación hay posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas la caricia con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den pa el gasto que te valgan sus comentarios. Cuídate de tus pies y estomago pues tendrás problemas de retención de líquidos, trata de tomar té verde durante las noches. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado o cansada de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa quitarte la caricia y después ni adiós te dicen. Hay días en que te desesperan mucho las demás personas al ver que no actúan o hacen lo que tú quieres, recuerda que cada quien sabe lo que hace, no quieras que las personas actúen y hagan lo que tú quieras.

LIBRA

Mis amados Libra, estarás lleno de luz y armonía. Tu encanto natural atraerá a personas positivas y aventuras emocionantes. No te conformes con la mediocridad, ve tras tus sueños y busca el equilibrio en cada aspecto de tu vida. ¡Siéntete libre y en paz! En la medida que te dejes envolver en chismes será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas. Problemas respiratorios y de alergias se aproximan. Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te da mucho. Te vienen cambios en estado de ánimos y pensamientos un poco pesimistas antes de ir a la cama. Un embarazo o chisme en la familia se podría presentar en próximas fechas. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Ya no cometas imprudencias con lo que sale de tu boca pues por ahí mismo podrías cometer grandes errores y lastimar a personas que constituyen parte medular en tu vida.

VIRGO

Querido Virgo, los astros te invitan a cuidar de ti mismo. Dedica tiempo para descansar, relajarte y mimarte. No te preocupes tanto por los detalles y permite que el universo te sorprenda. ¡Recuerda que eres más que suficiente! Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti. Te vienen tiempos buenos en caso de tener pareja, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado, entraras en un trance muy bueno en el cual la relación íntima se te va a dar, andarás con los calores a flor de piel y tu pareja será quien calme esa sed de caricia desbordada. Chismes de amistades, te tienen mucha envidia. Dinero que te debían regresa. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y muchos problemas que los separarán quedarán en el pasado. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Si tienes pareja los celos y la inseguridad se harán presentes. Retorno de amistad que se había alejado y noticia que tiene que ver con los dineros se presentará.

LEO

Mi valiente Leo, tendrás el escenario perfecto para deslumbrar al mundo. Tu carisma y confianza te abrirán puertas que nunca habías imaginado. Aprovecha esta oportunidad para brillar como la estrella que eres. ¡El universo está esperando tu gran show! Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. No te agobies con pensamientos pesimistas pues en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos. No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. Chismes de amistades llegarán a tus oídos, que no te afecten. Es probable que quieras regresar a tu pasado para volver a vivir algo que te hizo feliz, no vale la pena pues podrías volver a terminar con el corazón destrozado o destrozada. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. En el mes de octubre recibirás sorpresa inesperada de quien menos lo imaginas.

CÁNCER

Amado Cáncer, tus emociones estarán a flor de piel. Si algo te está molestando, no guardes esos sentimientos para ti mismo. Es hora de soltar ese lastre y liberarte. Recuerda que el amor y la paz interior son tus mejores aliados. ¡Ánimo, pequeño cangrejo! En la medida que mandes bien lejos a la gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. Un viaje se cancela o fiesta. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario.

GÉMINIS

Mis queridos Géminis, los astros te llenarán de energía creativa. Es el momento perfecto para dejar volar tu imaginación y explorar nuevas formas de expresión. No temas mostrar tu originalidad al mundo, ¡eso es lo que te hace brillar! Aguas con los pensamientos tontos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas. Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Deja de quejarte tanto, de pensar que todo lo que te pasa es malo, recuerda que las acciones de tu presente son las consecuencias de tu pasado. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales. La posibilidad de emprender un negocio se ve muy próxima, ponte las pilas que vas a lograrlo si le pones el empeño necesario.

TAURO

Querido Tauro, tus sentidos estarán a flor de piel. Presta atención a tus intuiciones, porque te guiarán hacia grandes oportunidades. Sigue trabajando duro y no dejes que nada ni nadie te distraiga de tus metas. ¡Eres un toro indomable! No te precipites a tomar decisiones, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación como eras antes, has madurado y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. No te desesperes si las cosas no te salen como quieres, la vida pondrá lo que sea mejor para ti en tu camino. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo y a no retornar a lo que ya fue y ya pasó.

ARIES

Mi valiente Aries, estarás más chispas que un cohete espacial. La pasión estará a mil y no habrá obstáculo que te detenga. Prepárate para conquistar el mundo y dejar tu huella por donde pases. ¡Adelante, guerrero! Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Entras en un ciclo muy intenso, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu al redor. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va a hacer sufrir mucho. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Pon más atención a lo que pasa a tu alrededor, hay personas que no te ven con buenos ojos. Aprende a respetarte y quererte más, a darte cuenta de que el amor no dura para siempre y que cada nuevo amor será una nueva oportunidad para ser feliz. Días buenos y malos en camino, pero madurez en los próximos días, aprenderás las lecciones de un error que has venido cometiendo desde hace algún tiempo. Ten presente que la vida es muy corta así que aprovecha al máximo lo que tienes y se feliz. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas.