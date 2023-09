Juicio de Caín Velásquez por intento de asesinato tiene fecha de inicio en 2024

El juicio contra Caín Velásquez por intento de asesinato se espera que comience en enero de 2024, de acuerdo al juez Daniel Nishigaya.

Este miércoles, el juez concedió al equipo legal de Caín Velásquez una extensión de tiempo con la condición de que en la próxima audiencia se fije una fecha real para el juicio.

“Estoy dispuesto a fijar otra fecha para esto, en el entendido de que tendré la intención de fijar una fecha para el juicio a mediados o finales de enero, el 6 de diciembre”, dijo Nishigaya a los abogados de Velásquez, así como al fiscal del condado de Santa Clara, Aaron French.

Esto quiere decir que tras la audiencia del próximo 6 de diciembre se conocerá la fecha de inicio del juicio en enero de 2024.

¿De qué se le acusó a Caín Velásquez?

A Velásquez se le acusó de intento de homicidio y 10 cargos más relacionados con armas, luego de perseguir en su vehículo y dispararle a Paul Bender, presuntamente en un intento de homicidio contra su hijastro Harry Goularte, quien, a su vez, está acusado de agredir sexualmente al hijo de 4 años de Caín.

Luego de más de 8 meses de encierro en la prisión del condado de Santa Clara, en California, un juez le concedió la libertad bajo fianza.

“Señor Velásquez, no lo soltaría si no estuviera convencido de que, en este momento, ocho meses después, serías un peligro para Harry Goularte, Patricia Goularte o Paul Bender. Si eres un esposo y padre tan devoto, confío y debo creer que no pondrás en peligro nada que te aleje de tu hijo, tu hija, tu familia. Espero que no demuestres que estoy equivocado”, expresó Arthur Bocanegra, el juez que emitió la decisión, según publicó USA Today Sports.

Velásquez tuvo una aparición en un evento de lucha mexicana en el campus de la Universidad Estatal de Arizona, institución donde estudió Velásquez.

“Realmente aprecio todo lo que ustedes siempre han hecho apoyándome, a mi familia. Gracias, chicos, por siempre. Siempre. Mi corazón está feliz de estar aquí con ustedes. Siempre seguiré luchando, por siempre. Sigue mejorando. Siempre”, expresó Velásquez tras el evento.

