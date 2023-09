Los niños con eczema podrían necesitar más pruebas de alergia, según estudio

Un estudio reciente arroja luz sobre una cuestión crucial para aquellos que padecen eczema o dermatitis atópica. En ocasiones, estos pacientes pueden estar lidiando con un segundo tipo de eczema, conocido como dermatitis alérgica de contacto.

Este hallazgo resalta la importancia de realizar pruebas de alergia en niños con eczema para identificar adecuadamente y tratar esta afección adicional.

El eczema, también conocido como dermatitis, es un grupo de afecciones médicas que provoca inflamación, irritación y picazón en la piel. Mientras que la dermatitis atópica es una forma común de eczema que generalmente se desarrolla en la infancia, la dermatitis alérgica de contacto puede manifestar síntomas similares y ser desencadenada por una variedad de sustancias.

El estudio en cuestión reveló que los niños con dermatitis atópica tenían una mayor probabilidad de dar positivo en las pruebas de alergia cutánea, conocidas como pruebas de parche. Estos resultados, publicados en la revista Journal of the American Academy of Dermatology el 26 de septiembre, resaltan la necesidad de una evaluación más precisa de los pacientes con eczema.

El Dr. JiaDe (Jeff) Yu, profesor asistente de pediatría y dermatología de adultos en el Hospital General de Massachusetts y autor principal del estudio, enfatizó la importancia de las pruebas de parche en el diagnóstico de la dermatitis alérgica de contacto.

“Cuando un dermatólogo ve a un niño que parece tener eccema, generalmente pensamos que se trata de dermatitis atópica porque casi 1 de cada 5 niños la desarrolla”, dijo el Dr. Yu en un comunicado de prensa. “A veces estos niños podrían tener dermatitis alérgica de contacto, pero la única forma de saberlo es mediante pruebas de parche, que están diseñadas para identificar sustancias que podrían irritar la piel”.

Dos tipos de dermatitis

Este hallazgo tiene implicaciones significativas para pacientes como Liz Schoeben, quien ha vivido la experiencia de enfrentar ambas formas de eczema. Liz, que ha tenido dermatitis atópica desde que tenía 9 años, se dio cuenta de que también tenía dermatitis alérgica de contacto más adelante en su vida.

Entre las causas comunes de reacciones alérgicas se encuentran plantas como la hiedra venenosa, el roble venenoso y el zumaque venenoso, así como sustancias como el caucho, los tintes, los cosméticos, los conservantes, las fragancias y los metales como el níquel.

El tratamiento eficaz de la dermatitis alérgica de contacto implica identificar y evitar las sustancias desencadenantes de las reacciones alérgicas. Para la dermatitis atópica, las opciones de tratamiento incluyen esteroides tópicos y fototerapia (el uso de luz ultravioleta para reducir la inflamación y aliviar la picazón).

También se pueden recetar medicamentos llamados biológicos e inhibidores de JAK. Además, los cambios en el estilo de vida, como elegir productos sin fragancia, pueden ayudar a reducir los brotes de eczema.

