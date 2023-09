Cómo encontré unos magníficos lentes en Internet por solo $33

Comparar precios me ayudó a ahorrar cientos de dólares. A continuación, te mostramos las diferentes tiendas.

Después de revisar varias opciones, me decidí por estos marcos de coral.

El otoño pasado actualicé la graduación de mis lentes por primera vez en varios años, y me compré un par de gafas de color lila translúcido que me encantan. Pero en el último tiempo he estado pensando que era el momento de comprarme unos anteojos nuevos y más atrevidos. Además, no tenía un par de repuesto con mi nueva graduación.

Esto es lo que tenía en mente cuando empecé mi búsqueda:

Armazones brillantes y atrevidos, posiblemente en color rojo fuego.

Lentes monofocales.

Lentes de policarbonato estándar o lentes de alto índice de gama inferior. En general, intenté elegir el índice de lente mínimo recomendado por cada distribuidor para mi graduación, que es el más alto. (Consulta más información sobre materiales y recubrimientos de lentes ).

Recubrimiento antirreflejo (AR), protección contra los rayos UV y resistencia a los rayones (SR, por sus siglas en inglés).

Un tamaño de armazón similar al de mis gafas actuales, para aumentar las posibilidades de que me queden bien. Como conozco las medidas de mis marcos actuales, pensaba comprobar las dimensiones de las que encontrara en Internet y descartar las que no estuvieran a uno o dos milímetros de mi medida actual.

Empecé por mi tienda de anteojos más cercana (el mismo lugar donde compré mis anteojos actuales).

No tenían mucho en rojo fuego, aunque encontré un par de armazones morados brillantes que me encantaron. Pero con mis lentes, me habrían costado $399. Y como me compré los anteojos hace poco, no hubiera podido usar mi seguro para reducir el costo. Así que decidí esperar unos meses hasta que pudiera volver a usar mi seguro y busqué alternativas en Internet.

Esto es lo que encontré.

De tienda en tienda

Encontrar lentes de color rojo fuego fue más difícil de lo que esperaba, incluso en Internet. Las que más me gustaron fueron unas de Tory Burch con forma de ojo de gato que encontré en GlassesUSA.com. Pero el precio total ($193) seguía siendo un poco más alto de lo que yo quería pagar por unas gafas que compraba por Internet.

Me encantó un par de armazones de dos tonos que encontré en Target, e incluso visité una tienda óptica de Target en persona para probármelos y asegurarme de que me quedaban bien. Pero aunque los marcos en sí costaban unos razonables $140, el índice mínimo de lentes que ofrecía la tienda online de Target me hubiera costado otros $290. Así que también tuve que dejarlos pasar.

Busqué en Eyebuydirect.com un par de armazones morados baratos que se parecían mucho a los que había encontrado en mi tienda local, aunque no estaba segura de que el color morado fuera exactamente el que quería cuando los viera en persona.

También me intrigaba un par de anteojos rosa chicle con una forma peculiar que encontré en el sitio web de Costco. Pero como no soy socia de Costco, tendría que pagar $60 más para hacerme socia.

Finalmente, encontré unos armazones grandes, atrevidos y cuadrados de color rojo de Zenni por solo $33 en total. Inicialmente pensé en comprar los marcos en color rojo, pero también estaban disponibles en un coral translúcido al que no pude resistirme. Decidí que $33 era el precio perfecto para pagar por un par de anteojos de repuesto en un color un poco ridículo, así que me decidí por los Zennis. Cuando llegaron, me quedaban genial, y hasta ahora he recibido un montón de cumplidos por ellos.

¿Y lo mejor? Terminé pagando menos de una décima parte del precio de los lentes que me interesaban originalmente. Para obtener más información sobre la valoración de los miembros de CR de diferentes tiendas de gafas en línea y físicas, consulta nuestras calificaciones.

Nota del editor: Una versión de este artículo también fue publicada en el número de octubre de 2023 de la revista Consumer Reports.

