En microbikini de hilos Carmen Villalobos posa recostada boca abajo mientras toma el sol

Carmen Villalobos ha emocionado a todos sus fans al publicar en Instagram unas fotografías que la muestran relajándose junto a la piscina; ella posó recostada boca abajo y usando un microbikini de hilos que resaltó su espectacular figura. El mensaje que escribió junto a las imágenes -que llevan más de 423,000 likes– fue: “Qué bonita manera de terminar este sábado ⛱️👙☀️ Recuerden que la felicidad no es una meta, es un estilo de vida y una decisión propia ❤️🤗 Se les quiere mi gente bonita”. 😘

La bella actriz colombiana se encuentra de vacaciones en República Dominicana, y desde ahí posó muy sensual, usando un vestido rosa tan ceñido que hasta transparentaba su bikini. Hasta ahora ella no he informado acerca de un nuevo proyecto en televisión. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Tras un largo viaje que hizo por Europa durante el verano Carmen volvió al gimnasio, y en dos videos dejó ver las extenuantes rutinas que realiza para ejercitar sus glúteos, brazos y piernas. Los resultados de sus esfuerzos son más que evidentes en su escultural cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

