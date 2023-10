Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de octubre de 2023

Piscis

¡Hola, soñador! Tu intuición estará en su punto máximo. Sigue tus corazonadas y no temas adentrarte en el mundo de los sueños. Tus dones artísticos y espirituales te guiarán hacia nuevas fronteras, así que cree en ti mismo y nada te detendrá. No te dejes opacar por nadie, date la oportunidad de creer más en ti y sentirte orgulloso u orgullosa de lo que has logrado en tu vida. Vienen días muy buenos en los cuales tu economía comenzará a mejorar significativamente, se va el mes de septiembre pero el mes de octubre traerá muchos cambios positivos a tu vida, sentirás el sabor de la victoria y la felicidad. Posiblemente te enteres de una noticia que te va poner muy de malas, no te tomes las cosas tan apecho, trata de esperar un poco antes de tomar cualquier decisión para que el día de mañana no te arrepientas de nada. Tu carácter siempre fuerte y siempre optimista es lo que te sacará de apuros, sigue manteniendo la chispa de siempre pues eso te llevará al camino del éxito. Cuídate de comentarios de familiares podrían impedir el cumplimiento de tus sueños, céntrate en lo que en realidad importa. Deja de estar quejándote por fregaderas que no son importantes, pon atención a lo que de verdad importa. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, invierte en él y pronto verás los resultados que buscas, recuerda que la que no se opera no prospera. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las relaciones.

Acuario

¡Escucha mi llamado, Acuariano! Lleno de ideas innovadoras y visiones futuristas. Comparte tu sabiduría y verás cómo tu influencia se expande como ondas en el agua. No tengas miedo de ser diferente, eres un aguador de almas extraordinario. La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar. No temas a cambios en el área de los negocios, te va ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Culmina relación de una amistad con su pareja. Vienen días de cambios en los cuales debes enfrentar nuevas situaciones y tratar de buscar cambiar tu manera de ser sin afectar a quienes te rodean. Cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para afectarte. Cuidado con una amistad que podría meterte en problemas los primeros días de octubre. Deja de esperar a quien ni te masca ni hace nada por conservarte en su vida, enfócate en tu vida. Deja que la vida siga su curso y no trates de ir por algo que aún no es tiempo de que sea para ti. Aléjate de quien te causa estrés o mortificaciones en estos días. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Estas muy cerca de que el amor te llegue y te inunde como nunca pensaste. Ya no te entristezcas por cuestiones sin sentido, disfruta lo que la vida pone en tu camino eso te dará la pauta para consolidar tu futuro.

Capricornio

Querido Capricornio, necesitarás enraizarte y tomar decisiones firmes. Tu determinación será clave para alcanzar el éxito que tanto anhelas. Mantén la calma y la disciplina, mi cabritillo valiente, que las recompensas están a punto de llegar. Grandes cambios en tu vida que te dejarán mucho aprendizaje entre ellos la solución de un problema y el retorno de amistad que se había ido sin razón alguna. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí. Aguas con el insomnio, necesitas no pensar tanto antes de dormir. Cuida la parte de tu estomago, ha estado muy vulnerable. No te estreses ni pienses en cosas que no son y menos si no lo han visto tus ojos, recuerda que las gentes con tal de afectarte inventan cosas. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que deseas en tu vida. Noticias de familiares, un embarazo saldrá a la luz y un problema con persona piel blanca se presenta. Si tienes una relación ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes. No pienses cuestiones que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente. Te enteras de la partida de una persona conocida.

Sagitario

¡Hola, aventurero! Estarás intoxicado de libertad y ganas de explorar. Sigue tu intuición y no temas salir de tu zona de confort. El universo te tiene preparadas grandes sorpresas si te atreves a seguir el camino desconocido. ¡Vuela alto, arquero de los sueños! Nadie ha dicho que la vida es fácil así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna, vive y disfruta quien eres y se feliz. Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán afectar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas. Cuídate de amores de una noche y personas del pasado. Cuidado con lo que comes pues podrías subir de peso y se te va dificultar llegar a tu talla ideal. Muchas oportunidades de un cambio laboral que te va beneficiar mucho sin embargo deberás de ser muy inteligente para no cometer graves errores. Un amor prohibido se presentará y te hará bajar hasta el infierno, tu sabes hasta donde lo permites, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por algo que solo durará un momento así que piénsalo dos veces. Una amistad tuya te va buscar en estos días para que le des un consejo debes estar ahí para esa persona. Tienes que dar otra oportunidad a alguien ahora pon tu las condiciones, si te lo propones vas a fregar bien bonito y voltear la tortilla a quien una vez te hizo daño. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor.

Escorpión

¡Alto ahí, Escorpión! Estarás en tu elemento de misterio y pasión. Puedes lograr grandes cambios en tu vida si te atreves a soltar lo que te detiene. Con tu intensidad y poder interior, serás capaz de transformarlo todo. ¡Adelante, valiente guerrero! Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara, no permitas que nadie se sobre pase contigo. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Ten mucho cuidado con oportunidades que llegarán a tu vida, muchas no serán del todo buenas. Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus inseguridades. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, dale para delante y enfócate en tus cosas. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando. Mucho trabajo en puerta y comenzarás ha quitar de tu camino todas esas personas que se han interpuesto en tus planes. Si tienes una relación unas amistades de tu pareja le han metido chismes. Te enteras de embarazo de amistad en próximas fechas. No les des caldo ni prendas el boilers con otras personas. Si te dejas caer por cualquier tontería cuando en verdad llegue un golpe fuerte te verás destruido o destruida, levántate y no tengas miedo de enfrentar la vida.

Libra

¡Hola, corazón equilibrado! Estarás rodeado de amor y armonía. Aprovecha este momento para cuidar tus relaciones y encontrar el balance perfecto en tu vida. No te dejes llevar por las corrientes, sigue tu intuición y serás el faro que guíe a otros. Tu mendigo carácter no te ayuda en nada, por eso algunas veces la gente se aleja de ti, pero eso en gran medida ayuda a quitarte de amistades y personas falsas. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días. Mientras vivas creando ilusiones falsas seguirás viviendo en la misma miércoles de siempre. La vida ha sido injusta contigo en muchas ocasiones pero debes de saber que ésta no es justa con nadie, siéntete en la gloria pues siempre habrá alguien mucho peor que tu. Te vienen chismes muy perros de amistades, andan ladrando de más las perras. Ya no vivas del pasado, recuerda que tienes tu presente y tu futuro para ser feliz. Pon atención hacia el camino que sigues, podrías equivocarte en tu rumbo y tomar uno que no te corresponde. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues en estos días te darás cuenta del tipo de amistades que te andas cargando y que de todas esas no se hace una. Eres un ser muy tranquilo pero cuando te hayan tu hilo negro no hay quien te detenga, sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas.

Virgo

Querido Virgo, tu perfeccionismo se pondrá de manifiesto este mes. Pero ten cuidado, no te conviertas en tu peor enemigo. Aprende a fluir y a aceptar que a veces las cosas no salen como las planeamos. Eres un ser maravilloso, ¡no te exijas tanto! Hay días en que solo te gustaría desaparecer de este mundo, no pienses de manera tan negativa y piensa más en las personas que dejarías en este mundo, algunas ocasiones sueles pensar solamente en ti antes que en las demás personas. Aléjate de quienes te meten en problemas y te hacen sentir menos importante. Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días. Necesitas soltar toda esa basura que has venido cargando desde hace tiempo pues es la que te impide lograr consolidar metas y sueños. Eres una persona muy entregada y mereces a una persona igual a ti. Probabilidad de inversión en un negocio que tiene que ver con ventas, te va ir de maravilla. Si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada pues a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti.

Leo

¡Escucha mi rugido, Leito! Estarás en tu máximo esplendor. Tu carisma será imparable y todos querrán seguir tus pasos. Aprovecha esta energía para perseguir tus metas más ambiciosas y deja que tu sol brille para iluminar el camino de otros. Habrá quien te va meter el pie o andará de gaznate suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Grandes cambios que te ayudarán a enfocarte en tus sueños y comenzar a ver más por ti antes que en las demás personas. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de ir a la cama, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti. Amores del pasa retornan, ya ninguno tiene futuro así que deja ya eso en el pasado y no te compliques más la existencia viviendo de lo que ya no es posible. Ten mucho cuidado de una amistad muy cercana a ti pues andará dejándote en mal con otras personas. La ingenuidad que tenías ha ido desapareciendo pero para eso tuviste que caerte muchas veces y tuviste que ser engañado de igual forma, deja de joderte tanto la vida y no te hagas daño que no es necesario llegar a esos extremos.

Cancer

Querido Cáncer, necesitarás enfocarte en cuidar de ti mismo. El estrés amenaza con hacerte una travesura, pero con tu sensibilidad y amor propio, lograrás superarlo. Tómate un tiempo para consentirte y recuerda que eres una luna brillante en este mundo loco. Amores de una noche se presentan y mucho cambios en tus actitudes que podrían dejar mucho que desear sobre todo con tus familiares. Cuidado con una caída o accidente que podría hacerte caer en cama. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. Siempre fuerte queriendo lo mejor de la vida para ti, te importa un carajo la opinión de las personas pero te afectan mucho los comentarios de tus seres queridos, aprende a decir que no, cuando es no. Recuerda que tu carácter ha sido formado con base en la vida que has llevado, algunas personas no les parece tu forma de ser, pero al final si te quieren te aceptarán con todos tus defectos. Familiares te visitarán, tonterías de chismes que han estado ladrando unas disque amistades. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor.

Géminis

Hola, intrépido, estarás en tu elemento, lleno de chispa y carisma. Tu creatividad estará desbordante y serás capaz de conquistar corazones a diestra y siniestra. ¡Ve a por todas, mi doblecito gemelo! Cada que sientas necesidad de una persona a tu lado o pareja, piensa un poco en lo que has logrado individualmente, ten presente que no requieres de nadie para labrar tu felicidad, necesitas mucho de fuerza de voluntad e inteligencia para poder aceptar que a veces es mejor estar solo o sola sin rendir cuentas que tener a alguien que afecte tu libertad. Deja de andar mendigando amor y manda a esa gente a la tiznada que no avanzan ni dejan avanzar. Cambios en tu economía muy benéficos y oportunidad de un viaje que te va ayudar mucho a descansar y des estresarte. Vienen días muy buenos en los cuales deberás aprender a renovarte y soltar todo eso que te hace daño y no te permite seguir tu vida. El día que aprendas a ver más por ti y dejar de ver por quien solo te afecta la vida, ese día conocerás el verdadero sentido de la felicidad y el amor propio. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti.

Tauro

Ay, mi querido Tauro, tendrás momentos de estabilidad y tranquilidad. Tus relaciones amorosas y laborales florecerán como hermosos tulipanes en primavera. No te desesperes, sigue tu camino con paciencia, torito, que el éxito está a la vuelta de la esquina. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando. Deja de ser tan tonto con quien solo te utiliza cuando necesita un favor de ti. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace mucho. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues podrías estar poniéndola en riesgo sin razón alguna o con personas que no te merecen en su vida. Ya no te dejes caer por nadie y vive tu vida al máximo no es momento de quedarte con un antojo o ganas de algo, vive y se feliz. Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días. Ya déjate de cosas absurdas y atiende tu vida, entras en una etapa muy fuerte en la cual la pasividad que te había mermado la existencia comenzará a desaparecer, es momento que disfrutes lo que tienes y lo que viene, no te quedes con ganas de nada y aprovecha bien todo. Tu carácter será tu mejor arma pa atosigar a quien te quiera ver la cara.

Aries

¡Ahí te va, chinito! Estás lleno de energía y listo para conquistar el mundo. Tienes el poder de mover montañas, así que ve tras tus sueños sin miedo. ¡Atrévete, Aries, eres todo un campeón! No permitas que nadie te haga daño o te haga sentir menos de lo que vales, sabes bien quién eres y hacia dónde te diriges. No seas tan tonto o tonta y manda a la ñonga a quien te complica la vida, deja que cada quien se haga responsable de sus problemas y responsabilidades, no metas las manos al fuego por alguien que no vale ni un pepino. No descuides la parte de tu cuerpazo criminal porque lo lamentarás dentro de poco tiempo, recuerda que para engordar en muy poco tiempo. Vienen días muy buenos para reflexionar y darte cuenta de lo que en verdad importa en tu vida y de lo que sale sobrando. En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.