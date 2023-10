Se prepara una obra de teatro musical basada en el concierto “Live Aid” de 1985

El 13 de julio de 1985 se llevó a cabo el concierto Live Aid, con presentaciones simultáneas en Londres (Reino Unido) y Filadelfia (Estados Unidos). Fueron 16 horas de transmisión continua por televisión, durante las cuales decenas de cantantes y grupos como Sting, David Bowie, U2 y Queen interpretaron varios de sus éxitos con el objetivo de recaudar dinero para combatir la hambruna en Etiopía. Ahora, casi está lista una obra de teatro musical inspirada en ese evento, que llevará por título “Just For One Day”.

Bob Geldof, el cantante irlandés que organizó Live Aid hace 38 años, dio su visto bueno al proyecto desde el principio, pero declaró a BBC News que la obra no será una “reproducción” de las actuaciones de los artistas: “Esto no es un tributo. Yo no tendría nada que ver con eso. Así que no hay una persona disfrazada de Freddie Mercury con un bigote de m*****. Las canciones son las que impulsan el drama. La historia se basa en testimonios reales de ese día. Hay personas reales que cuentan su historia a lo largo de todo el proceso. Entonces es un teatro complejo”.

“Just for one day” (el título está basado en una línea de la canción “Heroes” de David Bowie) se presentará del 26 de enero al 30 de marzo de 2024 en el teatro Old Vic de Londres. Los creadores de la obra, John O’Farrell y Luke Sheppard, al principio no creían que Geldof aceptaría su propuesta, pero tras leer el libreto éste se mostró complacido: “Quedé fascinado. Tengo que decir que me hizo llorar. Ellos vinieron y dijeron: ‘Sabemos que vas a decir que no, pero queremos hacerlo porque nuestros papás nunca han dejado de hablar de ese día de 1985′”.

