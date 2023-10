Sin sostén y en minishorts Dulce María posa para la edición brasileña de la revista Rolling Stone

Los fans de Dulce María han iniciado la semana con una gran sorpresa, ya que la actriz y cantante engalana la portada de la edición digital de la revista Rolling Stone, en su edición brasileña. Ella lució muy sensual posando con una variación del uniforme que usaba en la telenovela “Rebelde” hace casi 20 años: botas altas, minishorts, blazer rojo y una blusa blanca que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén.

La cantante de 37 años es la primera mexicana en aparecer en la portada de esa publicación en Brasil, y en la entrevista que concedió comentó acerca del exitoso y muy esperado regreso del grupo RBD, que actualmente está de gira por Estados Unidos: “La intención es cerrar un ciclo y decirle este último adiós al público. Esto es lo que planeamos ahora y siempre. Me encanta hacer música, me encanta escribir, me encanta comunicar y ver cómo la música traspasa fronteras e ideologías”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En la telenovela “Rebelde” Dulce María fue Roberta, quien era hija de Alma Rey, personaje que interpretó la cantante Ninel Conde. Ambas artistas se encontraron hace poco y, tras un efusivo abrazo, posaron para los fotógrafos. Ninel le escribió a su amiga el mensaje: “No pares nunca de soñar ❤️…Vive tu vida 🎶🎶” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: