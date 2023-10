El Zurdo Ramírez asegura que vencer a Joe Smith Jr. en peso crucero es crucial para su carrera

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez hará su debut en peso crucero contra Joe Smith Jr. este sábado 7 de octubre en el salón The Chelsea en el casino The Cosmopolitan en Las Vegas. El mexicano ve la pelea como un momento crucial en su carrera porque sabe que debe ganar para recuperarse de su última derrota ante Dmitry Bivol.

En una entrevista con The Ring, el Zurdo Ramírez expresó que la pelea contra Smith es un gran desafío, pero que se esforzará al máximo para esa noche salir con el brazo levantado del ring y poder conseguir una oportunidad por el título de la categoría. Tampoco descartó la idea de volver a 175 libras y vengar la derrota con Bivol.

“Veo esta próxima pelea como un momento crucial en mi carrera para iniciar mi campaña en la división crucero. Enfrentar a Joe Smith Jr., un excampeón, agrega una complicación al desafío, especialmente considerando la determinación y el corazón que traerá al ring. He ensayado mentalmente esta pelea varias veces, consciente de que debo esforzarme al máximo para salir victorioso en esa noche tan importante”, dijo.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez no descarta la idea de volver a las 175 libras. Foto: Yong Teck Lim/Getty Images.

“No le quito nada a Bivol, es un gran peleador y fue el mejor esa noche. Espero poder vengar esa derrota en un futuro próximo. Mis planes son claros. Ganar esta pelea y ojalá esté en condiciones de pelear por el título. Arsen Goulamirian, Badou Jack e IIunga Makabu son las peleas a las que me dirijo. Para ser claros, la división de peso semipesado no está fuera de discusión. Si tiene sentido, siempre estaré abierto a volver también”, añadió.

El mexicano también indicó que se siente muy bien en el peso crucero y mucho más fuerte para afrontar este nuevo desafío en su carrera.

“Me siento muy bien en el peso crucero, este es típicamente el peso con el que he caminado toda mi vida. Me siento mucho más fuerte en esta clase y, lo más importante, me siento saludable”, afirmó.

Cabe destacar que este enfrentamiento servirá para que el Zurdo Ramírez o Joe Smith Jr., ambos excampeones mundiales, vuelvan a la senda del triunfo en el deporte. Una victoria del mexicano o del estadounidense los podría consolidar en la división de peso crucero donde podrían tener la oportunidad de luchar por otro título en su carrera.

Joe Smith Jr. también quiere conseguir la victoria ante el Zurdo Ramírez. Foto: Elsa/Getty Images.

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, atraviesa un mal momento en su carrera. El mexicano sufrió su primera derrota de ante Dimitry Bivol, en noviembre de 2022, y cinco meses después falló en el pesaje de su pelea de regreso al ring, la cual fue cancelada. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 44 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés.

Por su parte, Joe Smith, de 33 años, subió por última vez al ring hace un año cuando perdió su título de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Beterbiev. El estadounidense cuenta con marca de 28 triunfos (22 por la vía rápida) y 4 derrotas.

