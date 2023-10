Jermell Charlo fue a perder contra el Canelo Álvarez por “$20 millones de dólares”, criticó Timothy Bradley

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue convincente y venció con holgura -sin poder noquear a Jermell Charlo, sin embargo, las críticas ahora giran sobre la actuación y supuesta falta de hambre del gemelo sobre el ring del T-Mobile de Las Vegas.

El ex boxeador Timothy Bradley se unió a las críticas contra Jermell Charlo aunque de un modo particular: llamó a que no lo señalen ya que desde un principio él fue por la bolsa de la pelea y no a ganar.

En un análisis compartido para Fight Hype, Bradley explicó que el Canelo iba por Jermall y no por Jermell Charlo y, al no estar disponible el primero, se conformó con el segundo gemelo que vio una “oportunidad de oro” para llenar su cuenta bancaria.

“Jermell Charlo pensó que era una oportunidad dorada para ganarse unos $20 millones de dólares y no podía dejarla pasar, aunque hubiera dos divisiones de peso de diferencia”, afirmó el estadounidense.

Su argumento reposa en que el pugilista estadounidense de 33 años desde la promoción del pleito nunca mostró verse como un ganador frente al Canelo Álvarez, campeón indiscutido del peso supermediano.

“Ustedes vieron el estilo y el temperamento de Charlo en la promoción. Perdió esta pelea desde que firmó el contrato. Cuando la pelea se concretó, él perdió la pelea. Y al ir por la promoción, y las conferencias de prensa con todo ese respeto, estaba fuera de personaje. Y cada vez que veas a un peleador fuera de su personaje, es porque hay un problema”, expuso Bradley.

Sobre el espectáculo del pasado fin de semana en Las Vegas lo consideró pobre y no señaló a Charlo, sino al Canelo Álvarez porque fue el principal que promocionó el pleito sabiendo que Jermell no le daría pelea: “Si con alguien tienes que estar enojado es con Canelo, no con Charlo”.

El ex campeón de peso superligero y welter también tocó otros temas como una hipotética pelea entre Álvarez contra Terence Crawford, considerando que este último tiene entre 30% y 40% de posibilidades de vencer al mexicano si se atreve a subir de peso welter a supermediano para retar al mexicano por su título de indiscutible.

Sigue leyendo:

– Canelo Álvarez menciona la razón por la que perdió con Floyd Mayweather: “Estilo difícil de afrontar”

– Canelo Álvarez debe enfrentar a David Benavídez para saber si sigue en la cima, dice José Benavídez Sr.

– “No está la fuerza de Canelo”: padre de David Benavídez considera que Saúl Álvarez quedó a deber contra Jermell Charlo