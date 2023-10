Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de octubre de 2023

Piscis

¡Hola, pececilla emocional! Conéctate con tus emociones más profundas y explores tu espiritualidad. Será un tiempo en el que tendrás la oportunidad de sanar heridas del pasado y encontrar paz en tu interior. No temas en soltar el control y confiar en que el universo tiene un plan para ti. Recuerda que eres un ser lleno de amor y compasión, así que compártelo con el mundo. ¡Sana y brilla, Piscis! En el amor hay un escenario bueno pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con desconfianzas absurdas podrías nunca concretar algo estable. Una persona andará tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio, si te gusta date sino ni enciendas el boiler que solo lo harás de oquis. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie, te cargas una bipolaridad bien fuerte, necesitas ya dejarte de esas cosas, no pierdas tu tiempo ni lo desperdicies en tonterías pudiéndolo aprovechar en mejores cosas. Viene días de cambios, este mes de octubre estará lleno de cuestiones positivas que deberás de aprovechar, mucho cuidado con regresar al pasado, no tiene nada nuevo que ofrecerte y solo te causará conflictos. Vienen días en los cuales tu vida tomará un nuevo rumbo por cuestiones que comenzarás a realizar y que tienen que ver con el área laboral.

Acuario

¡Ey, acuariana revolucionaria! Comparte tus ideas más innovadoras y se el cambio que quieres ver en el mundo. No temas en romper con las normas establecidas y ser totalmente auténtico en todo lo que hagas. Tu originalidad y visión única serán tu mejor carta de presentación. ¡No te reprimas, Acuario, y deja que tu luz brille sin límites! Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo no se ve algo estable debido a que estarás confundido o confundida en tu corazón. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás a traer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico sin embargo eres bien gastalón o gastalona y por eso nunca logras ahorrar bien del todo. Aprende a valorarte y poner los pies en la tierra, quien te la hace te la paga tarde o temprano y sino cuando menos acuerdes el karma te hará justicia. Date la oportunidad de creer en ti y darte cuenta que no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz. Te vas enterar de un divorcio o separación que se dará en próximas fechas y será personas de tu familia o cercanas. Vas a traer muchas suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo.

Capricornio

Querida capricorniana ambiciosa, Te invito a tomar las riendas de tu vida y trabajar duro por tus metas. Será un tiempo en el que tu disciplina y dedicación serán clave para alcanzar el éxito. No te distraigas con banalidades y mantén tu mirada firme en tus objetivos. Recuerda que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. ¡A trabajar duro, Capricornio! La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos innecesarios. Ten presente que regresar con ex parejas es tragar lo que ya vomitaste, así que tú sabes a qué le tiras o qué es lo que quieres en realidad. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cuerpo e incluso grupas e infecciones debido a tus defensas que estarán algo bajas. Date tu lugar con los demás, no bajes la guardia ni mendigues amor que tu no naciste para esas cuestiones. Vienen días de cambios en los cuales debes enfocarte en lo que te deja algo de provecho. Oportunidad de cambios en los dineros, aprovecha la racha que llegará a tu vida porque te dejará grandes ganancias. Si estás pensando en realizar un viaje estás en el mejor momento para que este se lleve a cabo. Cuidado con dolores de estómago o piernas que estarán a la orden del día.

Sagitario

¡Ey, aventurera inquieta! Tiempo cargado de energía positiva y oportunidades de expansión para ti. Será un tiempo en el que podrás explorar nuevos horizontes y vivir aventuras increíbles. No temas en dar el salto hacia lo desconocido y confiar en que el universo tiene grandes sorpresas preparadas para ti. ¡Sueña en grande, Sagitario, y el mundo será tuyo! Recuerda todo lo que has pasado trata de ver tu pasado y toma fuerzas de ahí para salir de cualquier pozo en el que pudieras caer. Cuidado con familia, podrían meterte en problemas debido a que no les parecen ciertas actitudes que has tomado. Mucha suerte en juegos de azar, tu mejor día ha de ser el sábado, recibirás invitación a salir por parte de amistades. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías necesitar a personas de tu pasado, puedes llamarles pero trata de no volver a comer de lo mismo, no vale la pena. Aguas con pérdidas de objetos sobre todo cartera, celular o dinero. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor. Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Cuídate de depresiones y tristezas pues estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado.

Escorpión

¡Hola, escorpiana misteriosa! Este ciclo te invita a adentrarte en las profundidades de tu ser y sacar a relucir toda tu fuerza interior. Será un periodo de transformación y auto-descubrimiento, en el que podrás liberarte de viejos patrones y renacer como el poderoso fénix que eres. Confía en ti misma y en tu intuición, porque te guiarán por el camino correcto. ¡Transformación y empoderamiento, Escorpio! Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia el cual podría perjudicarte. Deja de caer en la flojera y deja también de estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Es importante que veas la vida de manera distinta, que seas más positivo y busques la manera de encontrar el equilibrio en lo que deseas y cómo lo conseguirás. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. Ponte las pilas y se más hijo de ma tostada no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte a la fregada.

Libra

¡Ey, equilibrista bella! Llegará una dosis extra de amor y armonía para ti. Será un tiempo en el que podrás nutrir tus relaciones más importantes y encontrar el balance perfecto en tu vida. Aprende a escuchar tu corazón y sigue sus latidos, porque te guiarán hacia lugares maravillosos. No temas en mostrar tu verdadero ser y verás cómo el universo conspira a tu favor. ¡Amor y equilibrio, Libra! Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. No permitas que nadie te manipule, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema, cuida la parte familiar y muéstrale más tus sentimientos a tu familia. Si una vez fuiste traicionado o traicionada aprendiste de esa decepción, no te claves más en ese asunto y dale vuelta a la hoja. Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo lo demás un descuido y te pueden destrozar, ¡alerta! No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán chinglándote la existencia. No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado.

Virgo

¡Hola, perfeccionista querida! Te invito a soltar un poco las riendas y ser más flexible. Aprende a disfrutar del caos y a aceptar que no todo puede estar bajo tu control. Mientras más te entregues a la vida y te permitas experimentar, más oportunidades se abrirán ante ti. No temas en salir de tu zona de confort y verás cómo el universo te sorprende gratamente. ¡Libérate, Virgo! Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y a regular tu felicidad, a veces tus tristezas son por qué no tienes nada qué hacer o si tienes pero no lo haces. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron la existencia en tu pasado o te volverán a jugar el dedo en la boca. Te llegará noticia de una persona importante. Mucha atención a tus sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales están por pasar, aprende a interpretarlos correctamente. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas, deja que las cosas se den de manera natural. Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube. Cuídate de una traición por parte de un familiar.

Leo

¡Ey, leoncito valiente! Pura pasión y fuego para ti. Tu energía y carisma estarán en su punto máximo, así que aprovecha para brillar como la estrella que eres. No te escondas ni te conformes con menos de lo que mereces. El éxito está a tu alcance, solo necesitas creer en ti misma y darlo todo. ¡El mundo es tuyo, Leo, así que reclámalo! Es posible que en este próximo fin de semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, recuerda que en el camino de la vida encontrarás muchas personas, unas se quedarán y otras se irán, aprende a valorar el tiempo que duren contigo. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías quedarte sin nada. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. No culpes a gente que nada tiene que ver en tus errores, solo tú eres responsable. Posibilidades de encamarte con ex, si es la única manera en que lo puedes tener adelante, sin embargo, recuerda que quien se vuelve enamorar pierde A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida.

Cancer

¡Ey, querido cangrejito emocional! Será un vaivén de cambios para ti. Tendrás que adaptarte a nuevas circunstancias y aprender a fluir con las mareas de la vida. No te aferres a lo antiguo, porque lo mejor está por venir si te abres al cambio. Recuerda que eres una criatura poderosa y valiente, así que no temas en soltar aquello que ya no te sirve. ¡Confía en ti, Cáncer! Ten presente que nadie merece meterse en tu vida, nadie es responsable de tu vida más que tu solamente así que deja de darle ese crédito a otras personas. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Se acerca un fin de semana en los cuales traerás la lengua bien suelta en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien perris y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues entrarás en una guerra de dimes y diretas de la cual será complicado salir. Si esa persona con la que estas o sales no cumple con tus necesidades. No caigas en las mismas cuestiones de antes ni permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, a veces necesitas tanto un apoyo, aunque no sea físicamente, pero si a la distancia que sueles caer en palabrerías de personas que solo te ilusionan y al final son cobardes pues no se arriesgan por ti.

Géminis

¡Hola, geminiana traviesa! Este ciclo viene con una dosis extra de creatividad y comunicación para ti. Será un periodo en el que podrás expresar tus ideas de manera brillante y persuasiva. No temas en compartir tus pensamientos más audaces y verás cómo el mundo se rinde a tus pies. Eso sí, no te pierdas en tu propio universo y aprende a escuchar a los demás. ¡Sé tú misma y conquista el mundo con tu verbo encantador! En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquila y en poco tiempo lograrás una relación estable y tranquila. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento, se visualiza cambio de puesto u horario de trabajo. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie, si estas soltero o soltera dale vuelo y que te valgan las opiniones de los demás, viniste a ser feliz. Eres muy apasionado o apasionada y entregas todo sin medida sin embargo tienes un corazón tan grande. Un viaje se aproxima y posibilidades de reencuentro con una amistad. No te ensanches con el pasado, recuerda que lo hecho, está hecho, aprende a ver la vida de otra manera pues tu negatividad lejos de ayudarte podría hacerte caer en una situación muy complicada.

Tauro

Querido torito poderoso, este ciclo viene con mucho sabor y variedad en tu vida. Prepárate para vivir nuevas experiencias que expandirán tu mente y te harán crecer como nunca antes. Eso sí, no te olvides de mantener los pies en la tierra y cuidar de tus relaciones más cercanas. ¡La vida es ahora, Tauro, así que a gozarla al máximo! No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort al mostrarte sentimientos de amor. Ruptura amorosa de amistad con su pareja, te necesitará más que nunca, trata de salir con él o ella para distraerle. Es posible que te enfrentes a una situación que te va dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas cuestiones. Viene un dinero muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar, has traído en mente invertir tu dinero o iniciar con algún negocio, te va ir de lo mejor anímate quizás ahí está lo que necesitas para mejorar tu economía. En el trabajo vienen noticias favorables y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar pues te dejará muy buenas ganancias. Ya no temas a lo que viene y enfréntalo pues ahí está la clave para tu felicidad. Aprende a ver de hoy en adelante por ti y hacer las cosas para ti pues la gente es muy malagradecida y no porque des recibirás.

Aries

Ey, chiquill@ valiente, prepárate porque este ciclo te va a retar con fuerza. Si bien vas a tener que esforzarte más que nunca, también te espera una gran recompensa al final del camino. No te rindas en el primer obstáculo y piensa en grande, porque el éxito está esperándote con los brazos abiertos. ¡Fuerza y determinación, Aries! Es probable que en estos días comiences a madurar de una forma que no imaginabas y lo sabrás ya que comenzarás a ver a las personas sin una mascará, te va costar trabajo darte cuenta de esas verdades. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos. Visitas de familiares del extranjero están por llegar. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas que solo te corresponden a ti cumplirlos. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas que se refieren al corazón. Dales la importancia que merecen. Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Un proyecto te va a dejar muy buenas ganancias nomas pon mucha atención y pide asesoría.