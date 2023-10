Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de octubre de 2023

Piscis

¡Pececito soñador! Tus dones emocionales y espirituales estarán en todo lo alto. Aprovecha esta conexión especial con el universo para sanar heridas del pasado y encontrar paz interior. No te cierres a las oportunidades que surjan, ¡sigue tu intuición y déjate llevar por las corrientes del destino! Mucha suerte en juegos de azar y oportunidades de un viaje. Si tienes pareja excelente semana para solucionar problemas, pongan las cartas sobre la mesa ya es necesario hacerlo. Días de mucha reflexión, no temas a decir lo que sientes si a alguien no le gusta o parece será tu problema, a veces te guardas muchas cosas y después te comportas como una bomba de tiempo en la cual revienta cuando menos lo esperas y dañas a personas que ni la debían ni la temían. Las oportunidades se te presentarán una sola vez en tu vida así que ve dejando los miedos en el pasado y arriésgate a ir por eso que quieres y necesitas. No permitas que otras personas te chinguen y quiten los deseos de lograr tus sueños, estarás envuelto o envuelta en chismes y esto se debe a que has soltado la boca más de la cuenta. En la medida que des recibirás, no permitas que seas tu el o la que siempre lleva la delantera no des sin esperar nada a cambio o entrarás en un circulo en el cual siempre serás tu quien salga perdiendo al punto de cansarte y fastidiarte.

Acuario

Estos días estarás lleno de inspiración y originalidad. Es momento de soltar las cadenas del conformismo y buscar caminos alternativos. No temas ser diferente y romper los esquemas establecidos. ¡El mundo necesita tu visión vanguardista para evolucionar! Te caerá el veinte sobre una persona que ha dañado tu entorno y comenzarás alejarte de él o ella. A medida que pasen los días recodarás a quien ya no está a tu lado y lo echarás de menos, date la oportunidad de conocer nuevas personas pues quiezás el amor esté a un lado tuyo y no te has dado cuenta. Es importante que empieces a meditar sobre las metas que hiciste este año para saber qué te ha faltado por cumplir; has perdido mucho el tiempo en cuestiones absurdas, recuerda que la vida está llena de retos, mucha de tu infelicidad se debe a no tener proyectos o metas y si las tienes son demasiado ambiciosas recuerda que para llegar al final de la escalera hay que ir peldaño por peldaño. No confíes en una amistad que andará muy pegado o pegada a ti en estos días pues no tiene buenas intenciones y solo quiere sacarte información. Ten cuidado con a quien le cuentas tus planes pues podrían salarte tus proyectos. Dolores de pies y piernas podrían presentarse ene estos días.

Capricornio

La disciplina y el esfuerzo serán tus mejores aliados. Trabaja duro y persevera, porque tus metas están a punto de materializarse. Pero no olvides disfrutar del camino y compartir momentos especiales con tus seres queridos. ¡Tú eres la roca que guía a los demás! Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Chismes de amistad llegarán a tus oídos podrían afectarte más de la cuenta. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran surpresa a al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Posibilidades de encontrarte a ex pareja, te darás cuenta que es asunto olvidado y superado. No permitas que los comentarios de tus enemigos te hagan sentir mal, a veces tomas mucho en cuenta lo que las demás personas dicen y piensan de ti, debes darte cuenta que mientras no te dan pa el gasto no tiene porque afectarte nada. Andarás cargado mala energía estos días al punto que se te podrían descomponer alguno que otro aparato eléctrico. No debes olvidar de dónde vienes y hacia donde vas, pues ahí estará la humildad que requieres para agradar a quienes te rodean y conseguir cada uno de tus sueños y metas.

Sagitario

Estos días estarás lleno de energía y ganas de explorar nuevos horizontes. El universo te invita a expandir tus límites y atreverte a soñar en grande. No te conformes con lo mediocre y ve tras tus metas con determinación. ¡El éxito está esperándote en la cima de la montaña! Ya no te metas en camisa de once varas y toma las decisiones a la brevedad, tu mayor problema es darle muchas vueltas a lo que ya es evidente. Siempre que busques encontrarás pero estará en ti que lograr lo que quieras, date la oportunidad de canalizar tu energía en cosas positivas y dejar de ponerles piedras a tus enemigos, ellos solitos se envenenarán con su propio veneno. Si tienes pareja y está se ha alejado ten presente que tu carácter alguna veces no ayuda en mucho, ponte las pilas y mejor esas fallas que tienes, pero eso sí, exígele lo mismo a tu pareja. Un amor del pasado no puedes apartarlo de tu mente, es importante que le des tiempo al tiempo y cierres cualquier camino que te conduzca hacia esa persona, el tiempo será tu mejor aliado o aliada para superar cualquier perdida o ruptura. Nuevas oportunidades en el amor se aproximan, ten presente que algunas veces te ha ido mal en esto no por tu culpa sino porque has escogido o escogido pura gente tonta, no te avientes luego luego , todo relación necesita un tiempo para madurar.

Escorpión

La intensidad y la pasión se apoderarán de ti. Es momento de enfrentar tus propios miedos y dejar entrar la transformación en tu vida. No tengas miedo de soltar lo que ya no te sirve y déjate llevar por la corriente. ¡El renacimiento está a punto de llegar! Comienza a cuidarte más y ver por tu cuerpazo criminal, bien sabemos que lo que debe de importar en una persona son los sentimientos y no lo de afuera sin embargo en tu caso, sueles ser muy exigente al buscar pareja así que da lo mismo que solicitas. Tienes que ir por eso que quieres, ya sean sueños o metas, no te frustres sino lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta. Es tiempo de darle vuelo a los sueños, metas y amor, salte de la rutina de tu día a día y reinventa nuevos momentos, que te valga madres lo que la gente piense, disfruta estos días y aprovecha para conocer más personas y darle vuelo a la caricia, ten presente que sexo no es amor. Cuida mucho una información que solo debe de pertenecerle a la familia, no la comentes con otras personas que no sean de ese circulo o podrías meter en chismes a tu familia.

Libra

¡Balancín armonioso! Estos días estarás rodeado de belleza y armonía por todas partes. Deja que tu lado artístico florezca y embellezca todo lo que te rodea. Disfruta de los pequeños placeres de la vida y cultiva tus relaciones más cercanas. ¡El amor y la paz se abren paso en tu camino! No te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad, que cada quien arda en su infierno. Vienen cambios en cuestión de madurez, te darás cuenta que nadie es indispensable, familiar te dará un sorpresa. Tienes que comenzar a ver por ti y darte cuenta que no requieres de ningún vato o vieja para ser feliz más que de tu amor propio. Siempre bueno, noble en días grises y algunas veces demasiado fiel. Ten cuidado con tu corazón pues podrías dañarlo al poner tus ojos en la persona equivocada. Si una vez ya te dañaron la existencia no temas a volverlo a intentar pero pela bien el ojo para que no caigas nuevamente en esas cuestiones. No permitas que comentarios mal intencionados de familiares te arruinen el día, aprende a ver la vida de manera distinta y que se te resbale al final ellos no te mantienen. La rutina y la monotonía podrían estar dañando tu relación en caso de tener una. No te atontes o te vas a quedar solo o sola vienen pleitos con tu piores nada, se están cansando de cenar lo mismo y de que los días pasen igual.

Virgo

¡Mi perfeccionista! Estos días estarás lleno de energía y vitalidad. Aprovecha este impulso para poner en orden tus asuntos y avanzar hacia tus metas. Pero recuerda no agobiarte con los detalles, ¡la vida es para disfrutarla! Relájate un poco y déjate llevar por el ritmo del universo. ¡Encuentra el equilibrio perfecto! Se aproximan cambios importantes en tu vida, tienes muchas ganas de comerte al mundo pero no sabes ni como iniciar, lo primero será liberarte de todo aquello que te oprime, incomoda, te hace sentir mal y te quita el sueño, posteriormente comenzar a buscar eso que te hace feliz, no importa que les cale a los demás es tu vida y tu la vives no ellos. Un amor de lejos empezará a quedar en el olvido. Amor a distancia podría presentarse en estos días, una persona por una red social te va echar los perros. Rompimiento de una relación de una amistad en estos días. Invitación a fiesta o reunión en estos días. Ponte las fregadas pilas y cambien ambos la manera de ver la vida, requieren unas vacaciones urgentes y dejar de hacer siempre lo mismo, cambien los lugares de salida y la rutina diaria. Un amistad sufrirá un accidente o enfermedad, saldrá adelante. El karma siempre será tu cruz, así que cuida mucho lo que haces pues estarás propenso o propensa ha que en poco tiempo todo eso que hiciste, pensaste y deseaste regrese a ti triplicado, asegúrate que tus actos sean buenos para que solo recibas cosas positivas.

Leo

¡Leona valiente! En estos días, la confianza y el poder estarán a flor de piel. No temas brillar con todo tu esplendor, porque el mundo necesita ver tu luz. Atrévete a ser tú mismo sin miedo al qué dirán. ¡Es hora de rugir y conquistar el universo con tu presencia arrolladora! La vida te pondrá a prueba y te hará que reacciones y valores las cosas pequeñas que tienes. Tienes un sexto sentido muy desarrollado que te avisa cuando una persona no es de confiar y puede dañarte, aprende hacerle caso pues en estos días estarás conviviendo con mucha persona falsa que no te ve con buenos ojos. No te sigas aferrando a cosas del pasado que lejos de ayudarte te hicieron sentir de la fregada, busca la manera de salir delante de esas situaciones que te están mermando la existencia y sino puedes solo o sola busca quien te ayude. Una amistad se alejará pues por malos entendidos considerará que no eres una buena persona, límpiate las manos y que le vaya bien, regresará con la cola entre las patas en poco tiempo. Si tienes una relación les espera un evento o situación que los va unir más que nunca, aprendan a quitar de sus vidas gente pendeja y chismosa que solo busca separarlos o meter cizaña para ocasionar pleitos entre ustedes. Aguas con a quien le echas los perros en redes sociales pues podría poner en evidencia tus ganas de consolidar una relación.

Cancer

¡Mi cangrejito sensible! Estos días te sentirás más conectado que nunca con tus emociones y las de los demás. Descubre esa sabiduría que tienes dentro y compártela con aquellos que lo necesiten. Tu empatía y tu intuición te guiarán por el camino correcto. ¡Abrázalas y deja que te guíen hacia la felicidad! Cuida mucho lo que comes pues podrías subir un poco de peso en estas fechas. Ya no te sientas mal ni pienses en lo que no fue o no se pudo dar, mejor piensa en las oportunidades que tienes para mejorar en esos aspectos en los cuales sueles cometer muchos errores. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de nuevas amistades, posibilidades de que comiences a desarrollar sentimientos fuertes por una amistad, no te confundas si esa amistad no te da motivos para que te enamores no lo hagas pues podrías salir lastimado o lastimada. Estarás en un tono confuso y misterioso, hay mucha energía a tu al rededor por personas del pasado que no te han dejado avanzar y rehacer tu vida, ten presente que la culpa no es toda de ellas sino de ti que has querido seguir en la misma mierda con sueños pendejos de reconciliaciones. Podrías estar triste en algunas partes del día, esto debido a no saber qué hacer para sentirte mejor, dale vuelta a la pagina y comienza a disfrutar lo que la vida te ofrece, ten presente que la vida se encargará de poner en su lugar a cada persona y si una vez te dañaron ya les llegará el turno de que los o las dañen a ellas también.

Géminis

¡Mi gemelito travieso! El universo conspira a tu favor para que destelles todo tu brillo y talento. Será un periodo de creatividad desbordante y encuentros inesperados que te llenarán de alegría. Así que aprovecha esta energía cósmica y muestra al mundo tu verdadero yo. ¡Deslumbra con tu esencia única! A la tiznada lo que no sirve, momento de despojarte de cargas y karmas de tu pasado, si te dañaron ni pex la vida sigue, no gastes tus fuerzas y energías en afectar a esas personas ya el universo se encargará de darles lo que se merecen, si tienes una relación y a esta no se le ve mejoras, haz un cambio en la rutina y en la forma de convivir con tu pareja es nada, quizás ahí este la clave. Posibilidades de conocer a una persona que te va dar esa paz que has necesitado, sabrás identificarla pues comenzará a sanar tus heridas y hacerte ver la vida de manera distinta. Andarás en un tono bien fuerte, ya has dejado atrás las tonterías y fregaderas de errores que cometiste, entras en un ciclo muy perro en el cual ya no dejarás que te dañen ni mangoneen la existencia, si bien es cierto que la burra no era arisca pero la hicieron, sigue con esa actitud y no dejes que sigan haciéndote menos o hacer sentir mal. Si tienes una relación en estos momentos cuida mucho lo que salga de tu boca pues podrías lastimar con tus palabras a la persona amada por pedos y resentimientos en el que tu pareja no tiene vela en el entierro.

Tauro

Tu poder de atracción estará en todo lo alto y podrías encontrar el amor más apasionado. Pero cuidado, no te dejes llevar por las emociones efímeras. Asegúrate de que esa persona tenga el potencial para quedarse en tu vida mucho tiempo. ¡No te conformes con menos! Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costó salir de eso. Es momento de ver al futuro y comenzar a trabajar en ese proyecto de negocio que siempre has tenido en mente, podrías necesitar mucho de una persona que físicamente se ha ido pero desde otro universo conspira para que logres tu felicidad, estos días estará presente en tu vida más fuerte que nunca. Tu buen corazón siempre será la mejor arma para conquistar a quien te propongas, a veces te desilusionas bien pronto de las personas pero eso se debe a que te han mentido, engañado y jugado con tus sentimientos, no te afliges ni vivas en el pasado y esos errores, aprende a dejar que sanen viejas heridas o de lo contrario jamás lograrás consolidar algo y tener estabilidad en tus relaciones. Viene un viaje y las posibilidades de iniciar un curso o aprender algo nuevo. Posibilidades de un negocio o proyecto que has tenido en mente desde hace un friego.

Aries

Estos días, la suerte te va a sonreír como nunca antes. Las oportunidades estarán a la vuelta de la esquina, así que prepárate para darlo todo y tomar el control. Suelta esa energía intrépida y ve tras tus metas sin miedo. ¡No hay obstáculo que pueda detenerte! Algunas ocasiones te deprimes por cada tontería que dejas mucho que desear, eres una persona fuerte pero tu talón de Aquiles siempre será tu familia, aprende a convivir más con ellos y a no dedicarle tanto tiempo a gente tonta que solo te busca cuando les da su gana o cuando necesitan algo de ti. Sueños reveladores, chisme por parte de una amistad muy querida y oportunidad de cambios en el área sentimental, te vas hacer más fría o frío que de costumbre y eso se deberá a varias traiciones que te marcaron. Un amor a distancia ha estado al pendiente de ti todo este tiempo, a veces desaparece pero vuelve aparecer cuando se necesita, date la oportunidad de ir más allá, abre tu corazón pues la felicidad está frente a ti. Problemas familiares a causa de chismes y malos entendidos podrían presentarse en próximos días. Eres una persona de cuidado y las personas que te conocen lo saben, tu venganza siempre será un plato que te gustará disfrutar lentamente y bocado tras bocado, no sueles esperar a que el karma actúe te gusta actuar a ti y ayudarle hacer su trabajo, ten cuidado pues podrías cometer errores y terminar arrepintiendo de dañar a quien más amas o significa mucho para ti.