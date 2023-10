¿Regresará Alexis Vega con Chivas? Veljko Paunovic desliza que podría haber un “perdón”

Sonríen las Chivas de Guadalajara y en especial Veljko Paunovic, que no solo confirmó que seguirá al frente del proyecto, sino que celebró una importante victoria en el Clásico Tapatío frente al rival de ciudad Atlas.

El CD Guadalajara ha vivido semanas intensas y en especial en los últimos días, con la posible salida del entrenador en medio de una crisis tanto de resultados como la reciente indisciplina por la que Raúl Martínez (fuerzas básicas), Christian ‘Chicote’ Calderón y Alexis Vega fueron vetados y apartados del primer equipo.

En conferencia de prensa, Paunovic evadió dar respuestas concretas sobre el futuro de los tres jugadores, en especial de Alexis Vega, figura del equipo, pero sí habló de un “perdón”, dejando entrever que podría regresar pronto tras pagar el castigo.

“Que levante la mano quién no se ha equivocado en la vida. Estamos listos para perdonar, pero hay dos partes, el que quiere ser perdonado y esa parte debe de tomar el primer paso. Segundo, el perdón no se pide y no se da, se gana, los hechos son importantes”, explicó el entrenador de Chivas.

Agregó también que en los próximos días será discutido el tema en lo interno de la institución, por lo que podrían haber nuevas informaciones de Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez.

“Hubo eventos que de alguna manera pudieron haber dañado la mutua confianza y eso estuvo expuesto esta semana. Poco a poco volvimos a reparar esa situación con hechos (…) Vi que se reparó la confianza y la predisposición y con ayuda de la afición logramos un resultado memorable”, expresó.

Con renovada confianza, la plantilla de Chivas se volverá a concentrar después de la Fecha FIFA para enfrentar el viernes 20 de octubre a Club Puebla de visitante por el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

¿Por qué fueron sancionado Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martinez con Chivas?

El CD Guadalajara pudo saber que el grupo de jugadores mencionados ingresó ‘damas de compañía’ a una concentración de la plantilla con las que presuntamente mantuvieron relaciones sexuales.

En un comunicado, el CD Guadalajara tan solo mencionó incumplimiento de “lineamientos establecidos en el reglamento interno”.

Martínez, Chicote Calderón y Vega fueron apartados del resto de jugadores y “trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística”.

Medios de Guadalajara, cercanos a Chivas, aseguran que el club tiene la potestad para rescindir el contrato de los tres jugadores sin derecho a liquidación; deshacerse de Alexis Vega, mediocampista de 25 años, sería un duro golpe para la institución.

Sigue leyendo:

– Paunovic aleja los rumores de una salida de Chivas: “Quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar”

– Las palabras de Alexis Vega que hoy lo condenan con las Chivas de Guadalajara

– Chivas podría liquidar los contratos de Alexis Vega y el Chicote Calderon por acto de indisciplina