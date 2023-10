Sophie Turner y su misteriosa señal tras la ruptura con Joe Jonas

Sophie Turner enfrenta un período particular en su vida mientras atraviesa su divorcio con Joe Jonas. El 8 de octubre, la ex estrella de “Games of Thrones” compartió una publicación enigmática en su Instagram Stories, un mes después de que la pareja anunciara su separación en las redes sociales.

En esta publicación, Sophie mostraba una foto de su muñeca con una pulsera de la amistad que deletreaba la palabra “Fearless”. Esta elección no pasó desapercibida para los fanáticos, ya que recordaba las pulseras que los seguidores de Taylor Swift habían llevado en sus conciertos durante la gira “Eras” en honor a su álbum homónimo de 2008.

La actriz de 27 años había lucido previamente otras pulseras de la amistad mientras apoyaba a Joe durante el concierto de los Jonas Brothers en el Yankee Stadium de New York en agosto. Esto fue evidente en una publicación de Instagram que compartió semanas antes de que Joe solicitara el divorcio el 5 de septiembre.

Posteriormente, la expareja emitió un comunicado conjunto en Instagram, en el que anunciaron su decisión de poner fin a su matrimonio de cuatro años de manera amistosa. Aunque hubo muchas especulaciones sobre las razones detrás de la separación, enfatizaron que era una decisión conjunta y pidieron respeto a su privacidad, especialmente en lo que respecta a sus dos hijas, Willa de 3 años y una niña de 15 meses que figura en sus archivos como “D.J.”

Desde su separación, Sophie ha sido vista frecuentemente saliendo con Taylor Swift, quien tuvo una relación con Joe en 2008. El pasado fin de semana, la estrella de “Dark Phoenix” se unió a Taylor y a otros amigos famosos, incluyendo a Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar el partido entre los New York Jets y los Kansas City Chiefs. En este evento, Taylor animó al ala cerrada estrella de los Chiefs, Travis Kelce, en su segundo aparecimiento en uno de sus juegos, lo que sugiere que están pasando tiempo juntos en las últimas semanas.

La noche anterior, Sophie se unió a Taylor en una cena de grupo en Nueva York junto a otras celebridades, incluyendo a Brittany Mahomes, la esposa del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, quien también se unió al grupo en el partido.

La misteriosa elección de la pulsera “Fearless” por parte de Sophie ha generado especulaciones entre los seguidores, quienes se preguntan si esto podría ser una declaración o un mensaje indirecto en relación con su divorcio. Su cercana relación con Taylor Swift también ha atraído la atención de los medios y los fanáticos, ya que ambas estrellas comparten una historia pasada con Joe Jonas.

Sophie Turner y sus dos hijas son vistas dando un paseo en New York

El pasado jueves, Sophie Turner fue observada mientras paseaba por las calles de la ciudad de Nueva York en compañía de sus dos hijas, Willa de 3 años y Delphine de 1 año.

La actriz fue vista saliendo del lugar, empujando un cochecito de doble asiento por las calles de la Gran Manzana. Willa ocupaba el asiento inferior, mientras que Delphine se encontraba en el asiento superior, mirando hacia su madre, quien, en ese momento, estaba ocupada con una llamada telefónica y siendo fotografiada por curiosos.

Sophie lucía una sencilla chaqueta verde, una camiseta gris y una sudadera amplia, aparentemente disfrutando de la compañía de sus pequeñas. Este encuentro llegó después de varias semanas en las que la actriz no pudo estar cerca de sus hijas, una situación que emocionó a sus seguidores, quienes se alegraron al ver a las tres juntas

Sigue leyendo: