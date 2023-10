Eddie Hearn está dispuesto a hacer grandes peleas junto a Óscar de la Hoya para salvar el boxeo

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, respondió al llamado de Óscar de la Hoya y está dispuesto a dejar de lado sus diferencias con el Golden Boy para hacer las grandes peleas que todos los fanáticos del boxeo quieren ver.

En una entrevista con SecondsOut, Hearn afirmó que ha estado hablando con De la Hoya para la posible pelea entre Jaime Munguía y John Ryder en el peso supermediano e indicó que hay muchos negocios que ambas promotoras pueden hacer juntos.

“Quiere que todos se unan, pero abusará de mí en las redes sociales. No me importa eso. Quiero hacer grandes peleas. Estamos hablando de Munguía versus Ryder. Si Munguía gana, hablaremos de la pelea con (Edgar) Berlanga. Ryan García debería pelear contra el ganador de Haney contra Prograis. Hay muchos negocios que podemos hacer juntos. Hablar es agradable, pero los negocios son diferentes”, dijo.

Óscar De La Hoya comenzó a reunirse con diferentes promotores para salvar el boxeo. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Hace pocos días, Óscar De la Hoya también se reunió con Bob Arum y se presume que el encuentro fue para iniciar las negociaciones para un súper pelea entre Teófimo López y Ryan García el fin de semana del Super Bowl en el nuevo MSG Sphere de Las Vegas. La idea de este duelo fue aprobada por el promotor de Top Rank, quien aseguró que Takeover tiene la mira puesta en King Ry.

Cabe destacar que De la Hoya no quedó muy contento con el desempeño de Jermell Charlo en la pelea “súper aburrida” con Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque aseguró que el estadounidense solo fue a cobrar el cheque y no a pelear contra el mexicano que lo dominó fácilmente. Por esta razón, comenzó a reunirse con los distintos promotores para no dejar morir el boxeo.

“Canelo vs. Charlo fue una pelea súper aburrida. O sea, él (Charlo) solo se presentó para ganarse su sueldo. (…) Si queremos que el boxeo sobreviva, si queremos que el boxeo prospere, necesitamos súper peleas, todo el tiempo. Los peleadores tienen que enfrentarse entre sí. Tenemos que unirnos: los promotores, Eddie Hearn, Al Haymon, Bob Arum, quien esté ahí. Unámonos (…) porque el boxeo podría morir”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Óscar de la Hoya se reunió primero con Bob Arum para conseguir una gran pelea para Ryan García. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Después de Bob Arum, ahora es Eddie Hearn quien apoya la idea de Óscar de la Hoya de que los grandes promotores del boxeo se junten para promocionar los mejores espectáculos y que el boxeo continúe posicionado como uno de los deportes de combate más seguidos a nivel mundial. ¿Lograrán unirse todos?

